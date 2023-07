Remarque d’introduction de votre serviteur. Les rêves des écologistes, dans le cadre de la transition énergétique, corollaire de l’obsessionnel réchauffement du climat provoqué uniquement par les émanations de gaz carbonique d’origine humaine, d’interdire dès 2030 les véhicules propulsés par un moteur à combustion interne, vont provoquer, si ce n’est déjà le cas, une très grave crise économique qui se généralisera dans toute l’Europe occidentale. L’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne considèrent d’ors et déjà que la décision du « Net-Zéro 2030 » ne pourra pas être respectée et tous les pays d’Europe de l’est et quelques autres hors de l’Europe souffriront de cette décision. Le membre du Parlement britannique Karl McCartney a écrit un article à ce sujet et en voici la traduction.

Le gouvernement doit changer rapidement sa position sur le carburant et les moteurs des véhicules (source : The House).

Il faut être beaucoup plus pragmatique, fonder sa politique sur le monde réel et cesser d’écouter les gens qui sont déconnectés de la réalité. Il y a d’énormes risques à arrêter les voitures et les fourgonnettes fabriquées à partir de 2030 qui utilisent des moteurs à essence et diesel normaux, et à ne soutenir que les véhicules électriques. Le gouvernement évite ces risques au détriment de notre bien-être économique. L’Europe, et en particulier les Allemands et les Français, s’est récemment réveillée et a changé de cap. Alors pourquoi pas nous?

Le credo « zéro émission nette » nous a laissés isolés et exposés. Il montre comment le gouvernement et les décideurs politiques ont été pris en otage par les zélotes verts et l’élite métropolitaine – les « évangélistes EV » comme ils ont été appelés. Ils ont simplement accepté sans réfléchir un soi-disant sens de l’inévitable. Les politiques actuelles n’ont aucun lien avec le monde réel et la vie des personnes et des entreprises normales à travers le Royaume-Uni, en particulier dans le Lincolnshire et à l’extérieur de la « bulle métropolitaine » de Londres.

Les plans des travaillistes ne feront qu’empirer les choses. Bloquer tous les nouveaux développements pétroliers et gaziers nationaux si ils gagnent le pouvoir à la prochaine élection générale jouera dans la cour de Poutine. Leur politique « construire des parcs éoliens ici, là et partout » montre à quel point le débat est devenu étroit. Je suis membre de longue date du Comité spécial des transports et, au cours des 18 derniers mois, nous avons demandé quels étaient les plans du gouvernement quant à la façon dont notre pays allait alimenter le transport à l’avenir. Cela s’inscrit dans le contexte de la position du gouvernement sur la carboneutralité d’ici 2050 et du fait qu’aucune nouvelle voiture ou fourgonnette ne peut être fabriquée qui utilise des moteurs à combustion à partir de 2030. En effet, la fin des voitures à essence et diesel va de l’avant. D’ici 2050, toutes les voitures seront électriques.

Lorsque le Comité a publié son rapport en mars 2023 (« Alimenter l’avenir : puissance motrice et connectivité »), il s’est demandé si notre pays était prêt pour un tel changement sismique. Cela était également fondé sur un manque de cohérence et de pragmatisme au cœur même de la politique gouvernementale. Dans certains domaines tels que l’aviation, le gouvernement a déclaré qu’il n’avait pas de vision dure sur l’avenir des carburants, mais sur les voitures, les taxis et les fourgonnettes, il était clair que l’électricité était la seule alternative en ville. Ils ne soutiendraient aucune autre issue, même si les développements dans les carburants durables et synthétiques (e-carburants) respectueux de l’environnement évoluent rapidement. On ne savait pas non plus s’il serait possible de garantir qu’il y aura suffisamment de voitures électriques abordables ou suffisamment de points de recharge pour alimenter ces voitures très rapidement. Il ne doit pas y avoir de différence entre les temps de recharge et le remplissage d’un réservoir de carburant. Si c’est le cas, le pays perd de la productivité. C’est évident.

La réponse du gouvernement au rapport du Comité spécial était encore plus vague, de sorte que le Comité a écrit de nouveau pour demander des précisions. Pourquoi est-ce si difficile, si la direction de cette transition est censée être claire ? La Chine présente également un risque. Une de mes préoccupations d’importance au sujet des véhicules électriques à batterie étant la seule solution pour les voitures est qu’elle est extrêmement risquée. Elle ne correspond pas à la réalité de la technologie en termes de coût et de disponibilité. Il n’y a aucune garantie que le nombre de batteries ou de points de charge nécessaires sera prêt compte tenu de la demande mondiale, en particulier de la Chine. Il est également inquiétant de voir la Chine devenir de plus en plus propriétaire des sociétés d’extraction et de transformation des matières premières telles que le lithium, le graphite et le cobalt. Et nous ne considérons même pas les conditions de travail et l’impact environnemental de l’extraction de ces matières premières. Pourquoi s’en remettre à la Chine ?

Les acteurs politiques de l’UE le reconnaissent, car ils ont publié ce mois-ci une note d’inquiétude selon laquelle l’UE pourrait ne pas atteindre son objectif de carboneutralité de 2035 pour les véhicules. Cela s’explique par « un accès insuffisant aux matières premières essentielles, une hausse des coûts et une concurrence mondiale intense », qui menacent d’entraver les investissements dans la capacité de production de batteries. Au moins, ils se sont engagés sur une voie pragmatique avec leur politique actuelle, inchangée jusqu’à présent par l’Allemagne ou la France. Leur interdiction de moteur essence et diesel pour les voitures commence à partir de 2035, y compris les voitures et les fourgonnettes qui pourront encore être fabriqués en utilisant des moteurs à combustion normale tant que leur carburant est synthétique et neutre en carbone. Bon sens et pragmatique : laisser de la place au besoin si les événements changent.

Même si nous sommes maintenant libérés des chaînes de l’UE, je ne suis pas certain que les leçons aient été apprises. L’un des gros soucis de l’adhésion à l’UE n’était pas seulement que nous devions accepter les lois de Bruxelles avec lesquelles nous étions en désaccord, mais aussi que nos propres fonctionnaires leur serviraient de blanc seing et les rendre beaucoup plus sévères qu’il n’était nécessaire pour nous de se conformer aux règles de l’UE, ce qui nous désavantageait énormément. Même si nous sommes maintenant libérés des chaînes de l’UE, je ne suis pas certain que les leçons aient été apprises. D’ici 2030, il n’y aura pas de nouvelles voitures à essence/diesel au Royaume-Uni et pas de moteurs à combustion non plus, peu importe le carburant que ces moteurs pourraient utiliser. Mais l’UE n’interdit les nouvelles voitures à essence/diesel d’ici 2035 et même alors de nouveaux moteurs à combustion peuvent être produits tant qu’ils utilisent des carburants synthétiques. « On a mis de l’or sur de l’or », en d’autres termes ce programme désastreux et sans préparation a été embelli pour paraître séduisant.

Le gouvernement doit repenser et repenser rapidement. Revenir aux principes conservateurs fondamentaux de pragmatisme, de bon sens et de sécurité. Regardez ce qui se passe dans le monde réel, pas ce que pensent les évangélistes écolos à la mode et l’élite métropolitaine de Londres. Ils n’ont aucune idée de ce qu’est la vie dans le Lincolnshire, le Lancashire ou Leeds. Même mes collègues du Comité des comptes publics ont mis en doute la crédibilité des plans d’électricité verte du gouvernement. Le même doute existe certainement quant à la crédibilité des plans du gouvernement sur les carburants verts. Il n’est pas trop tard pour un changement de politique, mais chaque jour qui passe aggrave une politique risquée et une orientation politique consciente qui n’a aucun sens.

Karl McCartney député est membre du Comité spécial des transports. Source : https://www.politicshome.com/thehouse/article/governments-net-zero-fuel-engines-policy-needs-change-change-fast?mc_cid=3d1b9cb54c&mc_eid=4961da7cb1

Et pour les anglophones cette recommandation du WEF : https://www.zerohedge.com/economics/climate-authoritarianism-wef-wants-75-less-private-car-owners-2050