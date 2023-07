Dans le monde plus de 1000 milliards de dollars investis dans les énergies renouvelables en pure perte

Article de Francis Menton paru sur le site Manhattan Contrarian le 29 juin 2023. Le monde est actuellement rempli d’organisations gouvernementales, d’entreprises et de milliardaires qui militent en faveur de la transformation du système énergétique en énergies « propres » et « abondantes ». Dans mon billet d’il y a une semaine (voir le lien), j’ai décrit l’Agence internationale de l’énergie (IEA), un consortium de gouvernements (maintenant 40+ d’entre eux, y compris tous les grands) formé à l’origine dans les années 70 pour lutter contre l’embargo pétrolier de l’OPEP de l’époque, mais depuis transformé en un « un centre de plaidoyer pour l’élimination des combustibles fossiles de l’approvisionnement énergétique mondial ». Aujourd’hui, voici une autre chose dont vous n’avez peut-être pas entendu parler, l’Institut de l’énergie. L’EI (https://www.energyinst.org/about ) est une organisation activiste basée à Londres, créée en vertu des lois sur les organismes de bienfaisance britanniques. Il semble recevoir son financement en grande partie de sociétés et de particuliers fortunés. Sur sa page d’accueil, il décrit sa mission comme étant de « créer un avenir énergétique meilleur pour nos membres et la société en accélérant une transition énergétique mondiale équitable vers la « carboneutralité ». Passons en revue les dernières nouvelles de ces deux groupes.

En mai 2023, l’IEA a publié un grand rapport (141 pages) intitulé « World Energy Investment 2023 ». Ils ont également produit un document de synthèse distinct intitulé « Aperçu et principales constatations » (liens en fin d’article). Le but principal de ce rapport est de documenter et de célébrer l’énorme basculement au cours de la dernière décennie dans l’investissement énergétique mondial, l’abandon des combustibles fossiles, les « énergies renouvelables », en particulier l’énergie éolienne et solaire. Extrait du document de synthèse:

La reprise après l’effondrement causé par la pandémie de COVID-19 et la réponse à la crise énergétique mondiale ont donné un coup de pouce important aux investissements dans l’énergie propre. En comparant nos estimations pour 2023 aux données pour 2021, l’investissement annuel dans l’énergie propre a augmenté beaucoup plus rapidement que l’investissement dans les combustibles fossiles au cours de cette période (24 % contre 15 %). Nous estimons qu’environ 2800 milliards de dollars seront investis dans l’énergie en 2023. Plus de 1700 milliard de dollars seront consacrés à l’énergie propre, y compris l’énergie renouvelable, le nucléaire, les réseaux, le stockage, les carburants à faibles émissions, l’amélioration de l’efficacité et l’utilisation finale des énergies renouvelables et l’électrification. Le reste, soit un peu plus de 1000 milliard de dollars américains, sera consacré à l’approvisionnement en combustibles fossiles et à l’énergie […]

L’IEA fournit le graphique suivant pour illustrer comment les investissements dans les combustibles fossiles et les infrastructures connexes ont diminué, passant de la majorité des investissements mondiaux dans l’énergie en 2015 à une minorité en baisse rapide en 2023 :

Pour être exact, la totalité des 1700 milliard de dollars d’investissement estimé en 2023 dans ce qu’on appelle l’« énergie propre » ne se trouve pas dans les éoliennes et les panneaux solaires. D’autres graphiques montrent clairement que le chiffre de 1700 milliard de dollars comprend d’autres choses comme les réseaux, le stockage et même le nucléaire. Combien d’argent 2023 est investi dans les installations éoliennes et solaires du secteur de l’énergie électrique ? Ce graphique placerait ce chiffre à près de 700 milliards de dollars :

Pendant ce temps, une grande partie des investissements dans ce qu’ils appellent les « réseaux » et tous les investissements dans le stockage sont faits pour permettre l’ajout de l’énergie éolienne et solaire au réseau d’approvisionnement en électricité. Si l’on ajoute la plus grande partie de l’investissement de près de 400 milliards de dollars dans les « réseaux et le stockage » aux près de 700 milliards de dollars dans les « énergies renouvelables », on obtient quelque chose de près de 1000 milliards de dollars ou même plus par année. Ce montant est proche, voire supérieur, au montant total du graphique précédent des investissements dans les combustibles fossiles dans tous les secteurs (pas seulement la production d’électricité).

Et les investissements massifs dans les énergies renouvelables se poursuivent depuis un certain temps. Selon le premier graphique ci-dessus, l’investissement dans l’« énergie propre » a d’abord dépassé l’investissement dans les combustibles fossiles en 2016, et l’écart s’est considérablement creusé au cours des dernières années.

Il est donc clair que les combustibles fossiles doivent disparaître rapidement du tableau mondial de l’énergie. Vrai ? Vous ne trouverez pas la réponse dans ce rapport de l’IEA. Nous nous tournons donc vers la Statistical Review of World Energy de l’IE, qui vient d’être publiée le 26 juin (lien ci-dessous). (Il semble que cette Statistical Review soit la publication annuelle précédemment publiée par BP, le principal acteur du secteur pétrolier; l’IE a maintenant assumé la responsabilité de la publication). La présente Revue statistique contient des chiffres définitifs complets pour la production et la consommation d’énergie dans le monde en 2022. Les choses commencent par être roses pour l’énergie éolienne et solaire. Parmi les « cinq principaux points à retenir » au début du communiqué :

Le rythme soutenu du déploiement des énergies renouvelables dans le secteur de l’énergie s’est poursuivi, stimulé par l’énergie solaire et éolienne. En 2022, on a enregistré la plus importante augmentation jamais enregistrée de la capacité de construction de centrales éoliennes et solaires. Ensemble, ils ont atteint une part record de 12 % de la production d’électricité, avec une hausse de 25 % pour le solaire et une hausse de 13,5 %.

Alors, la production de combustibles fossiles devrait être en baisse ? En fait, non. Examinez la réalité :

La production mondiale d’électricité a augmenté de 2,3 % en 2022 […] Les énergies renouvelables (à l’exclusion de l’hydroélectricité) ont atteint 84 % de la croissance nette de la demande d’électricité en 2022. Autrement dit, les investissements massifs dans l’énergie éolienne et solaire pour la production d’électricité n’étaient même pas suffisants pour répondre à la croissance de la demande, et encore moins pour remplacer ne serait-ce qu’un peu de la production de combustibles fossiles existante. Même dans le secteur de l’électricité, les combustibles fossiles ont continué de croître, et le secteur de l’électricité ne représente qu’environ le quart de la consommation d’énergie primaire. Voici le tableau d’ensemble :

La demande d’énergie primaire a augmenté de 1,1 % en 2022.

La production mondiale d’électricité a augmenté de 2,3 % en 2022.

La consommation de combustibles fossiles en pourcentage de l’énergie primaire est demeurée stable à 82 %.

Les émissions de dioxyde de carbone provenant de la consommation d’énergie, des procédés industriels, du torchage et du méthane (en équivalents de dioxyde de carbone) ont continué d’augmenter pour atteindre un nouveau sommet de 0,8 % de plus en 2022, à 39,3 GtCO2, les émissions provenant de la seule consommation d’énergie augmentant de 0,9 % pour s’établir à 34,4 GtCO2.

En fin de compte, il s’agit maintenant de 1000 milliards de dollars par année, plus ou moins, investis dans les « énergies renouvelables » éoliennes et solaires, ainsi que dans les mises à niveau du réseau et le stockage d’énergie nécessaires pour y répondre. Et pour cette somme d’argent considérable, le pourcentage d’énergie primaire provenant des combustibles fossiles ne bouge même pas d’un dixième de pour cent. Et, à mesure que la consommation mondiale d’énergie augmente, les émissions de carbone continuent d’augmenter. Ces 1000 milliards sont tout simplement gaspillés.

Illustrations IEA.

