Nouvelles du Japon. La normalisation de l’économie du Japon fait encore face à quelques défis

Analyse de Wei Hongxu du think-Tank Anbound, basé à Beijing

Depuis le début de cette année, l’économie japonaise, longtemps stagnante, a fait des progrès substantiels. D’une part, la tendance déflationniste de longue date au Japon a continué de s’améliorer. L’indice de base des prix à la consommation (IPC), à l’exclusion des aliments frais, a augmenté de 3,2 % sur 12 mois en mai, surpassant les prévisions des économistes de 3,1 %.

Si l’on exclut les prix des produits frais et de l’énergie, le CPI crucial (Consumer Price Index, mesure de l’inflation) a augmenté de 4,3 % en mai par rapport à 4,1 % en avril, atteignant un nouveau sommet depuis juin 1981. Il convient de noter que cet indice, qui est l’indicateur d’inflation le plus surveillé par la Banque du Japon (BoJ), a dépassé la cible d’inflation de 2 % de la banque centrale pendant 14 mois consécutifs. D’autre part, l’économie japonaise a montré des signes d’amélioration. Soutenu par l’augmentation des dépenses des ménages et des entreprises, le PIB réel du Japon a augmenté de 1,6 % sur une base annualisée au premier trimestre, marquant la première croissance positive en trois trimestres. La reprise de la croissance économique et de l’inflation a fait naître des attentes optimistes quant à la reprise au Japon après les « décennies perdues ».

Le redressement du marché boursier japonais après un effondrement prolongé a renforcé la confiance du marché. Depuis cette année, avec l’influence d’investisseurs comme Warren Buffett, un nombre croissant d’investisseurs internationaux ont commencé à prêter attention au marché boursier japonais. Depuis 2023, le marché boursier japonais est en hausse constante, et l’indice Nikkei 225 a récemment atteint un nouveau sommet en 30 ans. Sur le marché immobilier, l’Institut économique de l’immobilier du pays a annoncé le 18 avril les prix moyens pour l’exercice 2022. Les prix dans les 23 quartiers de Tokyo ont augmenté de 17,2% par rapport à l’année précédente, atteignant 98,99 millions de JPY, établissant un nouveau sommet historique avec des données comparables depuis l’exercice 1990. La résurgence et la hausse des prix des actifs au Japon symbolisent la reprise de la confiance et de l’anticipation du marché.

On observe également des signes d’accélération de la relocalisation dans l’industrie manufacturière japonaise. En 2022, les commandes de construction intérieure au Japon ont atteint un sommet en 20 ans en taux de croissance annuel. Des sociétés de semi-conducteurs comme Samsung, TSMC et Micron ont fait des investissements à grande échelle dans le pays. Selon une enquête réalisée par Nikkei, l’investissement prévu dans l’équipement industriel pour l’exercice 2023 a dépassé 30 milliards de yens pour la première fois, atteignant 31,6 milliards, ce qui représente une croissance de 16,9 % par rapport à l’investissement réel de l’année précédente. L’investissement prévu dans les équipements par les entreprises a atteint un nouveau sommet après 15 ans depuis la crise « pré-Leman » en 2007. La croissance de l’investissement industriel est synonyme d’optimisme pour la demande future du marché et, dans une certaine mesure, de reprise du moteur intrinsèque de la croissance économique.

Divers indices suggèrent que les politiques économiques dites Abenomics, que le Japon met en œuvre depuis longtemps, ainsi que les améliorations ultérieures du Nouveau Capitalisme, ont donné des résultats positifs. La série de politiques du gouvernement japonais visant à accroître le revenu des employés, à accroître l’investissement dans le capital humain et à encourager l’investissement des entreprises sont de plus en plus efficaces, ce qui aide le pays à se libérer de la stagnation économique permanente. Cependant, si le Japon espère surmonter complètement le piège déflationniste et rétablir la normalité, il doit encore faire face à de nombreux obstacles.

Tout d’abord, la question est de savoir si la politique monétaire non conventionnelle du Japon peut être progressivement éliminée. Avec la poursuite de la hausse de l’inflation, la Banque du Japon connaîtra bientôt un tournant dans la normalisation de sa politique monétaire. En fait, la banque centrale japonaise a déjà commencé à étudier l’efficacité de ses politiques et examinera également la stratégie de sortie de l’assouplissement quantitatif. En raison de la politique d’assouplissement quantitatif de longue date du Japon, il a connu une divergence dans les cycles politiques des économies d’Europe et des États-Unis. À mesure que les différentiels mondiaux de taux d’intérêt se creusent, le yen japonais s’est déprécié à plusieurs reprises depuis l’an dernier. Avec la persistance de la politique de resserrement de la Réserve fédérale, le yen japonais s’est affaibli au-delà de 143 yen par rapport au dollar. La dépréciation du yen fera encore augmenter les prix des marchandises importées au Japon. Si la Banque du Japon amorce la sortie de l’assouplissement quantitatif en raison de l’atteinte de sa cible d’inflation, cela pourrait entraîner des risques de transition imprévisibles. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles le nouveau gouverneur de la BoJ hésite à indiquer clairement un changement de politique. Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a déjà déclaré que le Japon devra se retirer des politiques accommodantes à un moment donné et qu’une fois les taux d’intérêt négatifs et le contrôle de la courbe des taux terminés, il pourrait avoir des répercussions sur ses actifs. Depuis l’année dernière, les marchés des capitaux ont déjà commencé à se préparer à la volatilité après que le Japon ait mis fin à sa politique de contrôle de la courbe des taux, et les fonds spéculatifs ont continué à affluer au Japon, se préparant à tirer parti de l’affaiblissement du yen. L’afflux de capitaux internationaux dans ce contexte pourrait contribuer à la hausse du marché boursier japonais. Les risques s’accumulant, tout signe de changement d’orientation de la banque centrale entraînera des turbulences sur les marchés. La stabilité du système financier japonais n’est pas rassurante en raison des faibles taux d’intérêt à long terme. La Banque du Japon doit faire face au risque d’éviter un déraillement politique qui pourrait conduire à une nouvelle crise de l’économie japonaise.

Le vieillissement de la population, pour lequel il n’existe actuellement aucune solution efficace, constitue un autre défi. L’une des principales raisons de la stagnation économique de longue date du Japon réside dans l’évolution de la structure démographique, en particulier l’aggravation du vieillissement de la population, qui a entraîné un déclin de la main-d’œuvre et une charge accrue sur la population générale. Malheureusement, cette tendance n’a pas encore été atténuée. Selon les estimations démographiques publiées par le ministère japonais de l’Intérieur et des Communications, en date du 15 septembre 2022, la population totale du Japon a diminué de 820000 personnes par rapport à l’année précédente, alors que le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a atteint un sommet record de 36,27 millions, soit une augmentation de 60000 par rapport à l’année précédente. La proportion de la population âgée de 65 ans et plus dans la population totale a atteint 29,1 %, atteignant le niveau le plus élevé de l’histoire. Certains analystes font remarquer que le vieillissement de la population peut entraîner une demande insuffisante sur le marché, une augmentation des fardeaux budgétaires et des répercussions négatives sur la croissance économique en raison de la stagnation de la croissance de la main-d’œuvre.

En outre, la viabilité de l’amélioration économique continue du Japon est également confrontée à des défis. Certains chercheurs pensent que la reprise actuelle de l’économie japonaise est motivée par des facteurs à court terme, et la question de savoir si la croissance peut être soutenue reste discutable. Face aux perspectives économiques mondiales défavorables, l’économie japonaise est freinée par l’affaiblissement de la demande extérieure et l’escalade des risques géopolitiques. Par exemple, l’économiste en chef de Nomura, Kyohei Morita, laisse entendre que, malgré le ralentissement économique mondial, la croissance décente du Japon peut être attribuée à deux facteurs : la relance de l’économie après la pandémie, qui a déclenché une diminution de la demande et une augmentation des dépenses en capital des entreprises à la suite d’une baisse de l’inflation par rapport à son sommet de 40 ans. Cependant, les données économiques positives récentes du Japon n’ont pas complètement rassuré le marché. Morita souligne que le maintien de l’investissement des sociétés qui a stimulé la croissance économique au premier trimestre pourrait s’avérer difficile. De plus, des chercheurs de China Merchants Securities notent qu’après trois décennies de stagnation, la compétitivité des entreprises japonaises n’est pas optimiste. Alors que les entreprises japonaises restent compétitives dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, elles font face à des pressions et des défis croissants dans des industries telles que l’automobile, les LCD, le photovoltaïque et les téléphones mobiles. Surtout dans les secteurs économiques émergents, ils sont surtout en position passive. La prospérité du marché tirée par des facteurs monétaires et de capital peut être difficile à maintenir dans un contexte de déclin de la compétitivité industrielle.

Conclusion de l’analyse. Malgré les signes positifs de l’économie japonaise et les rares performances du marché boursier, il reste encore de nombreux défis à relever si le Japon vise à atteindre une croissance stable à long terme et à revenir à la normale. En particulier, les risques de transition associés aux changements de politique pourraient potentiellement freiner l’économie du pays une fois de plus. Illustration : Carrefour de Shibuya. Source : http://www.anbound.com/Section/?SectionID=2

Bref commentaire. Il y a quelques mois je séjournais à Tokyo et j’ai pu constater que tous les centres commerciaux étaient fébriles, que l’activité quotidienne était normale et surtout que dans le quartier résidentiel où je me trouvais des maisons neuves sortaient de terre, des vieilles demeures disparaissaient en quelques heures pour laisser la place à des chantiers. L’activité économique est beaucoup plus dynamique que dans les pays européens en proie à une récession dont on ne peut pas encore mesurer l’ampleur. C’est l’une des raisons de l’embellie de l’indice Nikkey car les capitaux fuient l’Europe pour être investi dans les économies japonaise et coréenne mais également au Vietnam et en Indonésie. Quant à la situation démographique du Japon elle ne pourra être résolue que par une incitation financière convaincantes afin que les japonaises acceptent de repeupler leur pays comme ce fut le cas en France à l’issue de la guerre, avantages fiscaux, allocations, etc …