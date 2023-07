Brève. Le journalisme est une entreprise mensongère !

Capté ce matin dans le quotidien local de Papeete :

On remarque la légende qui précise que l’essai nucléaire français sur le site de l’atoll de Mururora fut le siège d’essais nucléaires aériens alors que depuis l’interdiction des essais atmosphériques tous les tests effectués par l’armée française ont été souterrain dans cet atoll. Il faut rappeler ce qu’est un atoll. Il s’agit d’un grand cylindre tronconique corallien qui s’est construit autour d’un ilot volcanique durant la lente remontée du niveau des océans à la fin des cycles de glaciation successifs affectant le climat de la Terre avec une périodicité d’environ 100000 ans. Les atolls sont donc des vestiges de la remontée des eaux de plus de 130 mètres à la fin de ces cycles successifs de glaciation.

Au centre de chaque atoll se trouve un cône de basalt d’origine évidemment volcanique et c’est dans la masse de cette montagne sous-marine que les dispositifs nucléaires ont été enfouis. La photo figurant dans le quotidien local de Tahiti est inappropriée car elle relate un essai atmosphérique américain dans l’archipel de Micronésie, probablement l’atoll de Bikini ou un autre dont tous les habitants furent déportés et où furent réalisés les essais américains les plus puissants. Prenez la peine de lire la légende figurant sous le cliché elle mérite la palme du mensonge institutionnalisé au sein de la profession de journaliste. Belle illustration des mensonges permanents de la presse … et tous les lecteurs avalent ces mensonges grossiers sans indigestion !