Article d’Ella Kietlinska et Jan Jekielek, journalistes auprès de The Epoch Times, du 28 juin 2023. Les inserts entre crochets sont le fait de votre serviteur pour une meilleure compréhension du texte.

La pression en faveur de l’affirmation du genre au cours des dernières années crée non seulement un marché pour l’industrie de la reproduction technologique, mais constitue également une « rampe vers le transhumanisme », a déclaré un journaliste d’investigation.

Les soins d’ «affirmation de genre » pour les personnes qui croient que leur identité de genre entre en conflit avec leur sexe à la naissance [le sexe d’un enfant est déterminé lors de la conception] créent un marché très rentable pour l’industrie de la reproduction technologique, qui comprend la congélation des œufs, la maternité de substitution, la manipulation génétique et d’autres technologies, en particulier pour les grandes sociétés pharmaceutiques et les grandes entreprises technologiques, a déclaré Jennifer Bilek, journaliste d’investigation.

Cependant, l’objectif des transgenres consiste à assimiler les hommes et les femmes tout au long de leur vie, a déclaré Bilek à l’émission « American Thought Leaders » d’Epoch TV. La société occidentale est en train de changer les lois et la langue [émergence de l’idéologie woke] pour effacer les femmes de la langue et déplacer les hommes dans tous les espaces y compris les sports pour les femmes, a-t-elle ajouté. « Ce n’est pas vraiment ce que les gens pensent », a affirmé Bilek. « Ce n’est pas du tout une question de droits de la personne pour les marginalisés. Il est placé sous la bannière du mouvement des droits civiques des LGBT parce que les lesbiennes et les gais auront aussi besoin de techniques de procréation assistée pour qu’ils créent leur propre famille. » « Les droits de l’homme ne viennent pas de la haute société », comme on pourrait s’y attendre en voyant le drapeau transgenre accroché à la Maison-Blanche et à d’autres institutions gouvernementales, a déclaré Bilek. « Les droits de la personne viennent du bas de la société, des organisations de base ».

Disparition du dimorphisme sexuel

Le principe fondamental de l’idéologie de genre est le « sexe sur un spectre », a déclaré M. Bilek. « Ils veulent que les gens croient et adoptent la croyance que nous ne sommes pas une espèce sexuellement dimorphe, que nous existons sur un spectre de sexes », a-t-elle expliqué [le spectre sexuel est l’exacte transposition du sigle LGBTQ+]. Ceci est enseigné partout en Amérique dans les écoles, montré dans les films d’Hollywood, et est présent dans les médias, les bibliothèques et les livres, affirme Bilek. Même les formulaires qui demandent aux gens de remplir leur genre offrent une option appelée « X » en plus de « masculin » et de « féminin », a-t-elle ajouté. « Ce qu’ils font, c’est déconstruire systématiquement le sexe au sein de la culture », a affirmé Bilek, l’appelant « une dissolution du dimorphisme sexuel ». « Toute cette sexualisation des enfants autour des LGBT en fait partie ».

La journaliste a remarqué que l’idéologie de genre n’est pas poussée vers les personnes âgées, elle cible les jeunes, la prochaine génération, a déclaré Bilek. « Parce que vous vous toilettez, beaucoup de gens pensent qu’il s’agit de pédophilie. C’est probablement juste à un certain niveau. Je crois qu’il s’agit davantage de les préparer à de nouvelles intrusions dans leur biologie ». On dit aux enfants que, grâce à la technologie médicale, les garçons peuvent devenir des filles et que les filles peuvent devenir des garçons, si elles le souhaitent, a dit Bilek. « Tous les progrès réalisés en biotechnologie concernent le génie génétique et l’intrusion dans le corps humain. »

Mme Bilek est préoccupée par l’approbation récente de la nouvelle neurotechnologie d’Elon Musk, qui l’appelle « déchiquetage humain ».

« C’est une grande intrusion dans notre psychologie et dans notre corps », a-t-elle dit. « Et il y aura de plus en plus de ceci. » La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé en mai une étude clinique sur les implants cérébraux chez les humains qui serait réalisée par l’entreprise de neurotechnologie Neuralink d’Elon Musk. Selon son site Web, Neuralink cherche à construire « le premier implant neural qui vous permettra de contrôler un ordinateur ou un appareil mobile partout où vous allez ». Musk a déjà indiqué qu’il espérait que l’entreprise aiderait un jour les personnes atteintes de maladies débilitantes, comme les lésions graves de la moelle épinière, la sclérose latérale amyotrophique et d’autres maladies, dont l’obésité, l’autisme, la dépression et la schizophrénie. Il est également optimiste au sujet de cette technologie qui pourrait permettre la navigation web et la télépathie.

Dysphorie de genre

Mme Bilek a déclaré que, selon elle, si l’objectif de la transition entre les sexes avait été d’aider les personnes atteintes de dysphorie de genre, cet objectif n’aurait pas été présenté comme un « mode de vie positif ». « Cela n’a aucun sens, mis à part le contexte de la dissolution du dimorphisme sexuel. C’est ce qui se passe ici ». « Les gens ont toutes sortes de dysphories du corps aujourd’hui parce que nous vivons dans un environnement très dissocié », a dit Bilek. Les gens sont dissociés de la terre, de la nourriture et de ses sources, et dissociés les uns des autres par la technologie, en vivant très loin les uns des autres, et en communiquant via des machines, a-t-elle expliqué. « Tout cela est exacerbé par l’épidémie de COVID-19, mais nous ne célébrons pas d’autres identités autour de la dysphorie… comme l’anorexie ou le trouble de l’identité corporelle ».

L’anorexie est un trouble alimentaire causé par une peur intense de prendre du poids et une perception déformée du poids. Le trouble de l’identité corporelle, c’est lorsqu’une personne a l’impression que ses membres ne lui appartiennent pas.

Le transgenrisme n’est pas « quelque chose de scientifique ou de réel », a déclaré M. Bilek. « C’est un système de croyances que de faire participer les gens à l’assimilation des hommes et des femmes parce qu’ils vont transférer la reproduction au secteur de la technologie. » « Dans ce cas, les hommes et les femmes ne sont pas pertinents… les systèmes reproducteurs masculins et féminins seront créés par la technologie ». En dehors de cela, la dysphorie du corps n’est pas une bonne raison pour adapter les caractéristiques sexuelles d’un individu à celle du sexe opposé, déclare Bilek. « Ce n’est pas une bonne raison de faire cela pour la société. Cela cause évidemment des ravages et du tort à toutes les personnes concernées ».

« Des transgenres aux transhumains »

L’une des personnalités clés dans le développement du transgenrisme est le Dr. Martine Rothblatt, entrepreneur américain, selon Bilek. Mme Rothblatt « a écrit au sujet du transgenrisme comme une rampe d’accès au transhumanisme ». Mme Rothblatt est membre du conseil d’administration de la Mayo Clinic. Elle a dirigé le projet biopolitique de l’Association internationale Bar ( https://www.ibanet.org ) visant à rédiger une Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme pour les Nations Unies. La déclaration a été adoptée par l’UNESCO en 1997 et approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies un an plus tard ( https://www.unesco.org/en/ethics-science-technology/human-genome-and-human-rights?TSPD_101_R0=080713870fab2000f7ff57921e76e89bee29630a131174bd215d689990fd709fd64acfed0ef9df9f08616c9a1c14300098848649415250f80176ddbaa56705d8124662723d9b2952821e646f268a473adb3e11e872558e4c8f37f2bceca460d7 ). Pour Rothblatt, un homme biologique qui s’identifie comme une femme, a-t-elle déclaré sur TED Talks en 2015, et que sa décision de transition a été prise en consultation avec son épouse et ses quatre enfants. « J’ai discuté avec chacun d’eux que je sentais que mon âme était toujours féminine ». Lors d’une conférence organisée par l’Université de Victoria au Canada en 2016, M. Rothblatt a déclaré que de nombreuses personnes choisissent de ne pas être un homme ou une femme et de s’exprimer en fonction de leur sexe.

La technologie transgenre est très semblable à la technologie transhumaine, la différence étant que le fait de devenir transgenre ne change que la caractéristique sexuelle d’un individu tandis que la technologie transhumaine change la caractéristique génétique d’une personne, Rothblatt a dit dans son discours liminaire à la conférence. Le stade ultime du transhumanisme technologique serait de télécharger l’esprit d’une personne pour pouvoir reproduire sa personnalité et ses souvenirs de choix dans les médias sociaux, a déclaré Rothblatt, auteur du livre « From Transgender to Transhuman : A Manifesto on the Freedom of Form ».

Rothblatt a dit à TED Talks que les gens pouvaient créer un « fichier mental », qui est « la collection de leurs manières, personnalité, souvenirs, sentiments, croyances, attitudes et valeurs » qu’ils ont déversé sur les médias sociaux. « Que vous vous rendiez compte que vous téléchargez votre esprit ou non, pour la première fois dans l’histoire, de grandes parties de ce qui est dans notre esprit sont en fait stockées en dehors de notre esprit dans des serveurs », a déclaré M. Rothblatt à l’Université de Victoria.

La technologie pour reconstruire cet esprit téléchargé n’existe pas aujourd’hui, a dit M. Rothblatt, mais toutes les tendances indiquent « qu’il existera avant le milieu de ce siècle ». Rothblatt a imaginé qu’après que le corps de la personne soit « distribué », l’esprit téléchargé peut supposer une caractéristique physique d’une entité vivante utilisant des drones microscopiques, appelés « nanobots », qui sera créée avec l’avancement de la technologie des nanobots. Des milliers de ces nanorobots, comme un essaim, « volent en coordination grâce à un réseau sans fil qui les a tous connectés… serait en mesure d’assumer différentes formes », a déclaré M. Rothblatt à la conférence. Par conséquent Rothblatt a commandé une compagnie d’IA et de robotique pour créer une version robot de la femme ( https://www.hansonrobotics.com/bina48-9/ ). À l’avenir, tout le monde dans le monde « sera en mesure de développer des clones mentaux d’eux-mêmes qui auront leur propre vie sur le web », a déclaré Rothblatt lors de l’événement TED Talk.

L’une des plus actives activistes du transgenrisme est Jennifer Pritzker. Elle dirige une fondation qui fait des dons aux institutions culturelles qui ont adopté les principes transgenres, elle est un grand moteur de l’idéologie de genre, a déclaré Mme Bilek.

Jennifer Pritzker ( https://www.forbes.com/profile/jennifer-pritzker/?sh=286fbcd65808 ), milliardaire de Chicago et ancien combattant de l’armée à la retraite, a fait don de 2 millions de dollars en 2016 à l’Université de Victoria pour établir et soutenir une chaire d’études transgenres, a rapporté le Chicago Tribune. Née homme et père de trois enfants, Pritzker a annoncé en 2013 une transition de genre vers une femme. Source : https://www.theepochtimes.com/in-depth-gender-ideology-is-a-road-to-transhumanism-investigative-journalist_5362797.html

Note de votre serviteur. : Neuralink, oui, mais … On connait de mieux en mieux le fonctionnement du cerveau, cependant le réseau tridimensionnel des neurones connectant diverses régions du cerveau effectuant des tâches précises n’est pas encore connu avec précision. Imaginer des « nanobots » implantés directement dans le cerveau relève encore de la science-fiction. En effet, il faut se placer dans cette réflexion à l’échelle d’un neurone ou d’un réseau de neurones. Un implant interagissant avec un neurone bien identifié. Il y a environ 200 millions d’axones dans le cerveau et le reste du corps (les axones des nerfs moteurs et sensitifs). Un axone remplit la fonction d’un câble sous-marin reliant des centres de télécommunications. L’axone est un véritable câble électrique dont l’isolant est la myéline elle-même tapissée de cellules de Schwann qui assurent le maintien de la conductivité électrique de l’axone connectant des synapses entre eux et le diamètre d’un axone est de l’ordre du micron, hors gaine de myéline. L’idée d’Elon Musk serait d’implanter un dispositif permettant d’engendrer des impulsions électriques au niveau d’un axone afin que la situation soit plus simple. En effet le flux d’électrons le long d’un axone est à sens unique alors qu’au niveau d’un synapse contrôler vers quel dendrite l’impulsion va se transmettre relève du rêve. Pour l’instant on ignore quel est le mécanisme de ce choix au niveau synaptique. Parmi les 200 millions d’axones que compte un cerveau humain des circuits électroniques miniaturisés, comme on sait en graver à l’échelle de quelques nanomètres, seraient très difficiles à implanter de manière spécifique. Le projet Neuralink sera très probablement un échec cuisant, mais on peut toujours rêver. Dans ce domaine je n’entretiens aucun rêve.