Traitements contre le diabète : Un autre scandale sanitaire en préparation ?

La régulation du taux de sucre (glucose) sanguin paraît simple à première vue. Qui n’a pas entendu parler de l’insuline pour traiter le diabète dit de type un qui peut être contrôlé par des injections d’insuline. Cependant la régulation de la glycémie est plus complexe qu’il n’y paraît. Il y a deux « hormones » peptidiques qui agissent dans ce processus : l’insuline et le glucagon. L’insuline diminue le taux de sucre dans le sang et le glucagon augmente ce taux, selon les besoins de l’organisme. Ces deux hormones peptidiques sont produites par le pancréas mais cette production est contrôlée par une autre hormone peptidique produite par des cellules spécialisées de l’intestin répondant aux signaux provenant globalement de la digestion et aussi par des neurones du noyau solitaire, une partie anatomique du bulbe rachidien elle-même recevant des signaux provenant également du tractus intestinal. Il s’agit donc d’une régulation très fine à plusieurs étages hiérarchiques. Le « levier de commande » de cette régulation est le GLP-1, un peptide de 30 amino-acides provenant des deux sites de production mentionnés ci-dessus, GLP-1 signifiant « glucagon like peptide ». Ce levier de commande de la glycémie sanguine augmente la production d’insuline et diminue la production du vrai glucagon en provenance du pancréas. Enfin et il faut le souligner cette régulation dépend de la progression de la digestion car les cellules dites L de l’intestin ne cessent d’envoyer des signaux au noyau solitaire et au pancréas pour rendre cette régulation aussi parfaite que possible.

Tout dis-fonctionnement du pancréas conduit donc à une glycémie sanguine dangereuse. Pour tenter de pallier à ce que l’on appelle le diabète il a tout de suite été envisagé de créer un analogue du GLP-1 ayant une durée de vie beaucoup plus longue que le GLP-1 authentique. Les techniques de synthèse de peptides permettent d’obtenir un produit final dans lequel des acides aminés ont été remplacés ou modifier afin d’allonger cette durée de vie dans le sang. Et les travaux dans cette direction avaient pour but de traiter de diabète par une seule injection intra-veineuse hebdomadaire au lieu de plusieurs injections quotidiennes d’insuline. Et quand on considère la liste des effets du GLP-1 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Glucagon-like_peptide-1 ) il est aisé de comprendre que des laboratoires pharmaceutiques se sont penché sur la mise au point d’analogues de ce peptide. L’autre motivation est la valeur marchande du produit à usage thérapeutique. En effet chaque mois le traitement revient à environ 300 euros !

Et comme il était fait mention ci-dessus des multiples effets du GLP-1 et donc de son analogue l’Ozempic, les prescriptions s’adressent maintenant aux personnes en surpoids désirant maigrir et non plus exclusivement à celles souffrant de diabète. De plus le GLP-1 authentique ralentit la progression du bol alimentaire le long de l’intestin et l’effet ressenti est un « coupe-faim ». Le surpoids entraine souvent une sorte de boulimie, ce qui aggrave la situation. L’Ozempic est donc promis à un bel avenir … Pourtant l’horizon s’assombrit. Les fabricants d’Ozempic ont été priés de faire figurer sur les notices d’utilisation et les mises en garde que ce produit pouvait provoquer l’apparition de cancers de la thyroïde, une forme de cancer affectant les cellules C productrices de calcitonine qui ont tendance à créer des métastases au niveau du squelette et du foie. Les risques d’utilisation de l’Ozempic sont amplifiés en cas d’antécédents familiaux. Bref, l’avenir multi-usages de cet analogue du GLP-1 qui a fait la fortune des laboratoires Novo Nordisk en termes de capitalisation boursière est compromis. L’enseignement de cette histoire est très clair : il ne faut pas jouer avec les régulations hormonales de l’organisme car elles sont d’une complexité encore mal évaluée. L’étude réalisée en France par des biologistes de Montpellier ( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36356111/ ) a été contestée par les laboratoires concernés, Novo, AstraZeneca, Eli Lilly et Sanofi Winthrop, car le lobby pharmaceutique déteste que des universitaires se mêlent de leurs affaires. Inutile d’épiloguer sur ce dernier point, les déboires du Professeur Raoult en apportent une preuve évidente.

Source: https://www.theepochtimes.com/health/thyroid-cancer-concerns-raised-regarding-active-ingredient-in-popular-drugs-ozempic-and-wegovy_5351884.html?utm_source=partner&utm_campaign=ZeroHedge&src_src=partner&src_cmp=ZeroHedge

Note additionnelle. À la suite de l’alerte relative à l’Ozempic, Pfizer, intéressé par les immenses profits potentiels du traitement du diabète et de l’obésité, a annoncé l’abandon du développement de son analogue du GLP-1 administré par voie orale appelé Lotuglipron. Par contre les essais cliniques en phase 2 de l’autre analogue Danuglipron, propriété de Pfizer, sont poursuivis et l’autorisation de mise sur le marché de ce dernier anti-diabétique et anti-obésité est espérée pour la fin de l’année 2023 ( https://www.businesswire.com/news/home/20230625157557/en/ ). Les valeurs boursières de tous les laboratoires pharmaceutiques sont pour ces raisons en effervescence. Cette volatilité révèle la rareté des opportunités de profit sur les marchés boursiers dans la mesure où l’activité industrielle traditionnelle est en chute libre dans les pays occidentaux. Par exemple les actions de la firme japonaise Nippon Sosey Kyogo Corporation ( https://www.sosey.com ), spécialisée dans la fabrication d’équipements automatiques utilisés par les laboratoires pharmaceutiques pour la synthèse de peptides mais également d’ARNs ( ! ) viennent de connaître quelque volatilité à la suite de l’annonce de Pfizer et de l’alerte relative à l’Ozempic. À suivre …