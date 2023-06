Ukraine : qui dirige l’ONU ?

Le « machin », qualificatif du Général De Gaulle utilisé pour nommer l’ONU, est à l’évidence un organisme bureaucratique dont l’activité principale est de prendre des résolutions, approuvées par le Conseil de Sécurité composé des cinq puissances nucléarisées (on ne sait pas trop pourquoi) et de deux représentants « non nucléarisés » choisis pour une année. Ces résolutions sont très rarement appliquées dans les faits et elles ne sont pas non plus respectées par les pays et les personnalités mentionnées. Pour tenter d’apporter des preuves de cette totale inefficacité du « machin » voici deux résolutions des Nations-Unies. La première résolution était relative à l’accident provoqué contre le vol MH17, portant le numéro 2166 (2014). Curieusement elle n’est plus accessible sur le site des Nations-Unies. On trouve cependant un article à ce sujet (lien) et un autre article sur le site Wikipedia ( ! lien).

Quant à la résolution 2202 (troisième lien, 17 février 2015) elle a trait aux accords de Minsk garantie par le Président de la Biélorussie, le Président français, le Chancelier allemand, en l’occurence Madame Merkel, et le Président de la Fédération de Russie (encadré). Selon toutes les données disponibles relatives aux sujets abordés en séance plénière ou en comités restreints il n’est jamais fait mention des référendums populaires démocratiquement organisés dans l’oblast ukrainien de Crimée puis de Lougansk et de Donetsk. Les résultats de ces consultations populaires n’ont jamais été communiqués aux Nations-Unies, ni officiellement de la main du représentant permanent de la Russie ni déposés auprès du bureau de l’Assemblée des Nation-Unies. De ce fait la communauté internationale n’a jamais reconnu ni validé l’autodétermination de ces oblasts (provinces) ukrainiens.

Il est évident que de telles consultations populaires parfaitement conformes à la Charte des Nations-Unies (encadré ci-dessous) auraient essuyé le veto de deux des membres du Conseil de Sécurité, nommément les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, et l’Assemblée générale aurait subi une pression de la part de ces deux puissances afin de ne pas entériner ces décisions populaires, et pourtant … L’article premier de la Charte, paragraphe 2, stipule que les peuples ont donc le droit de décider de leur sort. À la suite des évènements de Maïdan organisés par Victoria Nuland qui n’a, elle, pas respecté l’interdiction de tout ingérence dans les affaires d’un Etat tiers ( Article 2, paragraphe 7 de la Charte). Il est vrai que ni le nom de Nuland ni la mention de la CIA n’ont été mentionnés dans la presse occidentale. Invoquant un prétexte humanitaire selon la doctrine Kouchner les Nations-Unies peuvent décider d’une intervention en cas de conflit affectant les populations civiles. Et c’est sur ce point que le Président de la Fédération de Russie a fait preuve de quelque naïveté.

Dès le référendum en Crimée les oblasts de Donetsk et de Lougansk ont été bombardés par l’armée régulière ukrainienne puisqu’ils ont suivi le mouvement. On se souvient des massacres d’Odessa et également de Marioupol. Cette situation a eu raison de la patience de Vladimir Poutine qui, croyant que les accords de Minsk seraient respectés a au contraire constaté qu’il n’en était rien et que les quelques quinze à 20000 morts civils, russophones, à la suite des bombardements ainsi que les lois de style aparteid pur et dur, non versement des retraites, interdiction de la langue russe, massacres, viols, pillages, … justifiaient une intervention armée, huit ans de patience dans le respect des résolutions des Nations-Unies ! Jusqu’à l’opération spéciale de février 2022 …

Les questions que les Occidentaux devraient se poser sont les suivantes : à quoi sert le « machin » ? Réponse : à rien. Le Président de la Russie avait-il le droit d’intervenir en invoquant une opération humanitaire sans l’accord des Nations-Unies ? Oui. Il apparaît ainsi clairement que l’ONU, le « machin », est sous l’emprise des anglo-saxons en particulier des Américains qui ne respectent jamais la Charte de cet organisme. Par voie de conséquence je soutiens l’opération spéciale russe dans le Donbass par compassion à l’égard des peuples de cette région, persécutés par le régime nazi de Kiev …

https://www.firstpost.com/world/mh17-unsc-unanimously-adopts-resolution-for-intl-probe-1628605.html

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_2166

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/043/72/PDF/N1504372.pdf?OpenElement