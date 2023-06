La coloration des ailes du monarch : un mystère élucidé

Le papillon monarch, l’un des très rares papillons, d’une part à vivre plusieurs années, d’autre part à être caractérisé par des populations migrantes sur des milliers de kilomètres et enfin à inclure des populations non migrantes, fascine les hommes depuis des siècles.

Il existe par exemple des monarchs non migrants comme dans l’archipel des Canaries, la partie est de l’île d’Hispagnola (Santo Domingo) et le sud de la Floride, contrairement au monarch rencontré en été dans le nord du Middle-West américain qui migre vers le Mexique pour hiverner. Ces sous-populations sont néanmoins inter-fécondes. Le monarch (Danaus plexippus) s’adapte selon son habitat et son statut de résident ou de migrateur comme cet article va l’exposer. Les chenilles se nourrissent exclusivement des feuilles des asclépiades, par exemple Asclepias curassavica :

Les asclépiades contiennent toutes un cardénolide dans le latex s’échappant des feuilles protégeant la chenille des prédateurs. Cette famille de plantes est hautement toxique pour l’homme. Il existe cependant des oiseaux tels que certains bulbuls qui ont acquis une résistance à ce cardiotoxique et ne dédaignent pas un repas copieux constitué de ces chenilles signalant leur toxicité par des rayures vertes et jaunes et également des papillons. Les papillons adultes se nourrissent de nectar de nombreuses fleurs.

Venons-en à l’adaptation des monarchs migrateurs qui lors de leur périple subissent les radiations solaires qui peuvent leur être délétères. Il s’agit pour ces papillons de modifier la réflectance de leurs ailes vis-à-vis de ces radiations. Après de longs travaux effectués à l’école d’écologie Odum de l’Université de Géorgie à Athens (USA) le Docteur Andrew K. Davis et son équipe ont finalement compris ce qui se passait quand ces papillons monarques migraient, un voyage pouvant durer plusieurs semaines voire quelques mois. Des centaines de papillons ont été capturés dans diverses régions, migrateurs ou non, et leurs ailes ont été soigneusement examinées. L’hypothèse initiale formulée pour ces travaux était que les migrateurs devaient avoir des ailes un peu plus sombres que celles des non migrants. Elle reposait sur un a priori selon lequel la chaleur solaire faciliterait le vol des papillons lors de leur long périple. À première vue cela paraissait logique et pourtant après plusieurs années d’études cette hypothèse a été complètement infirmée et au contraire les papillons s’adaptent au rayonnement solaire en développant plus de taches blanches et cette information semble être transmise à leur descendance conformément à la théorie de la sélection darwinienne. Si des études génétiques détaillées n’ont pas été réalisées à la suite de ces observations, il a été cependant facile de confirmer cette bizarrerie en comparant le nombre de taches blanches des ailes des papillons migrateurs avec le nombre de taches blanches des ailes de ceux qui sont sédentaires. Et la différence est statistiquement significative après étude de plus de 400 papillons malgré le fait que cela semble faible car seulement 6 % de taches blanches de plus (3 % de plus d’un coté et 3 % de moins de l’autre) sur le pourtour des ailes permettent de conclure que cette différence minime a des effets notables sur l’aptitude à voler sur de très longues distances.

Les biologistes ont tendance à vouloir expliquer leurs observations en faisant appel à des idées anthropomorphiques ou techniques. Dans le cas des monarchs cette abondance relative de taches blanches chez les espèces migratrices réduirait la « trainée » (voir le lien) des ailes lors du vol mais approcher une telle hypothèse par des moyens techniques ne semble pas très aisé. Il s’agirait d’une différence de température entre la partie des ailes plus sombres et leur pourtour largement plus riche en taches blanches qui serait donc plus froid. Si une telle interprétation est proche de la réalité alors l’industrie aéronautique pourrait s’en inspirer pour réduire la trainée des ailes d’avions si ce n’est déjà le cas puisque la partie arrière des ailes d’un avion, plus fine, est donc plus froide que la partie frontale forçant son chemin dans le flux d’air au cours du vol. Je n’ai pas trouvé d’informations à ce sujet sur la toile … Voici un résumé graphique de l’article relatif à cette étude :

Sources : https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286921 https://news.uga.edu/monarch-spots-aid-migration/ et

https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_(physics)