Nouvelles du Japon. Classé 116e par le « Gender Gap Report » !

Le « Gender Gap Report », émanation du Forum Économique Mondial (WEF), le « machin » de Klaus Schwab, un néo-nazi qui veut dominer le monde, classe les pays par leur situation sociale relative au statut des genres, comprenez le statut des femmes par rapport à celui des hommes et vice versa. Dans mon cerveau étriqué le mot « genre » est rejeté et remplacé par « sexe » car les femmes et les hommes sont fondamentalement, c’est-à-dire génétiquement, différents. Quels que soient les manipulations hormonales ou chirurgicales tentées pour changer de genre, pardon, changer de sexe, le patrimoine génétique ne peut pas être modifié : les femmes auront toujours deux chromosomes sexuels X et les hommes un chromosome X et un chromosome Y, quelles que soient leurs apparences, point barre. La notion de genre est donc une stupidité idéologique chère au Forum de Davos, l’espèce de secte animée par l’honorable gourou prénommé Klaus. Cette notion agite des cerveaux dérangés essentiellement dans les pays occidentaux. Ce classement comporte quatre critères : l’éducation, l’économie, la politique et la santé. Il s’agit donc de classer les genres, pardon les sexes, selon l’analyse de leur implication dans ces 4 critères. Idéalement le profil devrait être une sorte de quadrilatère régulier pour que les pays dont les femmes ont reçu une éducation satisfaisante, s’impliquent dans la politique nationale ainsi que dans l’économie, par exemple être indépendantes matériellement, et s’occuper de la santé de leurs concitoyens, c’est ce que j’ai cru comprendre.

Or au Japon les femmes ne s’intéressent pratiquement pas à la politique, ont reçu une éducation très satisfaisante, un bon tiers d’entre elles ont un bagage universitaire élevé, s’intéressent peu à l’économie et sont soucieuses de la santé d’elles-mêmes et aussi de celle de leurs enfants quand elles sont mères de famille, ce qui est malheureusement de moins en moins le cas. Les Japonaises se soucient également de leurs « vieux » alors que dans beaucoup de ces pays occidentaux ces vieux sont expulsés de la cellule familiale et parqués dans des mouroirs parfois très coûteux pour la famille.

Donc, selon le WEF, le Japon se trouve déclassé loin derrière le Rwanda, la Namibie ou les Emirats Arabes Unis ! C’est du « grand n’importe quoi » comme avait coutume de dire un ancien ministre dont j’ai oublié le nom. Pour conforter mon argumentation qui va à l’encontre de ce classement du « Gender Gap Report » voici une remarque d’un blogueur français vivant au Japon que je cite sans son autorisation :

Et c’est significatif comme l’a si bien décrit Emmanuel Todd dans son pavé « l’Origine des Systèmes Familiaux » ce sont les femmes qui, au Japon, dirigent dans le couple malgré le fait qu’elles se désintéressent de la politique. Les époux sont trop occupés par leur activité professionnelle pour participer à la gestion du couple puisque traditionnellement les femmes devaient rester à la maison. L’autre critère choisi par le WEF est l’égalité des sexes dans le monde politique et dans l’activité économique. Les stupidités des critères ESG précisent que dans le conseil d’administration d’une entreprise l’égalité des sexes doit être respectée. Il s’agit de la « bonne gouvernance » et il en est de même pour la politique. Au Japon à peine 10 % des sièges de la Diète (parlement) sont occupés par des femmes, pas un seul premier ministre femelle depuis … depuis la fin de la guerre. D’où ce déclassement du Japon. Autant dire que les parlementaires japonais n’apprécieraient pas les frasques d’une Marlène ou d’une Sandrine au sein de leur assemblée, et je les comprends.

Sources : https://www.nippon.com/en/japan-data/h01385/ et https://www.rosenight.net/ (note du 23 juin 2023)