L’Allemagne confirme la vérité du nouveau livre de C.J. Hopkins, en enquêtant sur lui pour l’avoir écrit !

Ce n’est sûrement pas seulement la couverture du livre, avec sa petite croix gammée (presque invisible) qui l’a mis dans le pétrin, mais la critique véhémente de l’auteur de la « Nouvelle Normalité », c’est-à-dire l’hérésie de l’épidémie de coronavirus. [Les inserts entre crochets pour une meilleure compréhension du texte sont du fait de votre serviteur qui a traduit ce texte aussi fidèlement que possible].

Comme beaucoup d’entre vous le savent, C.J. Hopkins, un écrivain et dramaturge américain vivant à Berlin, a été parmi les critiques les plus féroces (et les plus drôles) du nouvel ordre « bio-fasciste », se concentrant principalement sur son emprise en Allemagne (puisque c’est là qu’il vit), mais notant dûment sa portée mondiale sans précédent. Il publie ses essais ici sur Substack.com, et vient de publier un recueil de tels écrits, « The Rise of the New Normal Reich », troisième volet de ses « Consent Factory Essays » [Essais sur la Fabrique du Consentement accessibles sur le site Substack]. Pour sensibiliser le monde à ce nouveau livre (qui est auto-édité), Hopkins a récemment tweeté une image de la couverture, qui, comme le titre, renvoie audacieusement au classique de 1960 de William L. Shirer, « The Rise and Fall of the Third Reich », en utilisant les même couleurs de l’emblème nazi (noir/blanc/rouge) et, grosso modo, le même dessin, sauf que, tandis que le « Rise and Fall » comporte, sur la moitié inférieure de sa couverture, une épaisse croix gammée noire estampillée sur un disque blanc (comme sur les drapeaux et les bannières du Troisième Reich), la couverture de Hopkins comporte, sur sa moitié inférieure, un masque chirurgical blanc-ombré au milieu, avec une petite croix gammée grise (si faible que vous pouvez à peine la voir) sur un disque blanc.

Cette couverture est un commentaire plein d’esprit sur le culte bio-fasciste de la « bienveillance », et la vaste prétention, de la part de tous ses dirigeants et gestionnaires de « notre presse libre », que ce qu’ils veulent avant tout, c’est nous garder « en sécurité », alors que ce qu’ils font en réalité, c’est nous tuer, tout en nous prenant tout ce que nous avons. Tout en réfléchissant ainsi sur le monde d’aujourd’hui, d’ailleurs, la couverture suggère aussi adroitement les similitudes entre le monde entier « menacé » par « le virus » en 2020/2021, et l’Allemagne d’Hitler avant la guerre, comme alors et maintenant, une propagande de « santé publique » pseudo-scientifique a été installée et utilisée pour instaurer une « nouvelle normalité » de peur et d’autorité, diabolisant tous ceux qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas s’y conformer. Hopkins aborde de façon magistrale ces similitudes tout au long de son livre. Ce que Hopkins constate et expose est cette récidive d’une mauvaise idéologie, assez mauvaise pour écrire un livre la décrivant, alors qu’elle est passée inaperçue tant elle était évidente et normale.

Mais non ! Peu de temps après avoir tweeté l’image de la couverture de son livre, Hopkins s’est retrouvé accusé de diffuser de la propagande nazie. Comme le précise une lettre qu’il a reçue du parquet de Berlin, il fait maintenant l’objet d’une enquête pour « diffusion de propagande dont le contenu vise à promouvoir les objectifs d’une ancienne organisation nationale-socialiste ». Maintenant, il est possible que cette absurdité ait été causée par une combinaison totalitaire de surveillance algorithmique et de surestimation de la poursuite judiciaire afin de prendre l’initiative et poser des questions plus tard, situation aggravée, peut-être, par l’incapacité du procureur de constater que Hopkins a utilisé la croix gammée ironiquement. C’est-à-dire, Twitter, et/ou une certaine veille en ligne de « discours haineux » employée par les forces de l’ordre allemandes, ont peut-être signalé cette swastika, puis le procureur a déposé ses accusations sans se pencher sur la question, ou il s’est penché sur la question et il n’a tout simplement pas compris. (Une telle étroitesse d’esprit menace les œuvres ironiques et satiriques depuis de nombreuses décennies, comme, par exemple, « Adventures of Huckleberry Finn » [de Mark Twain, aventures de Tom Sawyer] , mais, de nos jours, elle est plus omniprésente – et plus militante – que jamais). Ce scénario donne à penser que Hopkins sera laissé seul une fois que les esprits se seront calmés (le cas échéant).

D’autre part, le procureur et son personnel ne peuvent pas être aussi stupides que leur accusation les rend. Ils savent peut-être parfaitement que le livre de Hopkins est en fait le contraire de la propagande nazie, auquel cas ils s’en prennent vraiment à lui pour cela, en utilisant sa propagande (imaginaire) nazie comme prétexte [voir à ce sujet les liens additionnels en fin de traduction]. Dans le contexte de la COVID-19 (et pas seulement en Allemagne), l’État se soucie beaucoup moins de l’antisémitisme ou de toute autre doctrine haineuse que de la protection du grand mensonge selon lequel il est là, et les institutions qui le soutiennent, sont là pour nous et les médecins et les hôpitaux ont l’intention de nous garder en vie et « en bonne santé », les journalistes, en se consacrant à la vérité, réfutant toute « désinformation », les écoles et les universités consacrées à la culture des jeunes esprits, etc. Que les médecins mènent, ou encouragent, des expériences médicales odieuses (alors que les hôpitaux sont en train de tuer, avec l’euthanasie pure et simple dans certains d’entre eux), que les « journalistes » noient la vérité, ou la déforment farouchement, tout en diffusant de la propagande véhémente calomniant les non-conformistes, par une déférence abjecte à l’égard de l’État, que les écoles et les universités remplissent l’esprit des étudiants, les emprisonnant ainsi dans une pensée de groupe pseudo-révolutionnaire qui maintient le statu quo (tout en forçant plus de « vaccins » dans le corps de leurs élèves) : en bref, la COVID-19 dans le monde, à plusieurs égards, renvoie à la sphère d’Hitler de 1933 à 1939 (comme Vera Sharav [ activiste s’opposant à certaines pratiques biomédicales: https://en.wikipedia.org/wiki/Vera_Sharav ] et d’autres qui ont survécu à son « nouvel ordre mondial ») est un fait « verboten », parce qu’il qualifie comme mensonge tout ce louvoiement pieux qui a été, et est encore, si ingénieusement déployé pour faire en sorte que le mal suprême ressemble à quelque chose de bon pour nous tous, et donc ceux qui n’ont pas eu peur de révéler ce fait ont été attaqués pour cela, attaqués pour cela de façon perverse et stupéfiante, et estampillés comme nazis.

Cette attaque ridicule contre C.J. Hopkins devrait maintenant être claire, car il s’agit de la plus récente attaque contre de puissants adversaires de ce deuxième « nouvel ordre mondial ». Il est approprié que la page couverture offensante de « The Rise of the New Normal Reich » se vante également d’un texte de Bobby Kennedy, car lui aussi a été nazifié par « notre presse libre ». De telles attaques ont commencé au milieu de 2020, lorsque les Américains qui protestaient contre le confinement ont été balayés du revers de la main par le New York Times et autres presses [de grand chemin], en tant qu’extrémistes « d’extrême droite » – en étroite harmonie avec le complot conçu et géré par le FBI pour en quelque sorte contrôler le gouvernement Gretchen Whitmer [Whitmer, gouverneur démocrate du Michigan élue en 2020, instaura une politique très rigide de gestion de l’épidémie de coronavirus]. La « découverte » et la poursuite de cette farce ont été « rapportées » tout au long de l’été et lorsque Bobby Kennedy – à l’instar de son oncle le 26 juin 1963 – s’est rendu à Berlin pour dénoncer le totalitarisme covidien, ce discours mémorable, adressé à environ un million d’Européens, est passé inaperçu pour la presse occidentale, qui a transformé tout l’événement en un rassemblement néo-nazi, le discours et cette vaste participation ayant été habilement éclipsé par un spectacle secondaire qui a été sûrement orchestré par le BND et la CIA :

C’est ainsi que le New York Times a rempli sa fonction de propagande principale habituelle, comme il l’a toujours fait, et il le fera sans doute toujours. La nouvelle de cet immense rassemblement paneuropéen, et de la présence de Bobby là-bas (pas son discours), a été dissimulée dans le huitième paragraphe de l’article, qui a radicalement minimisé le taux de participation, tout en le traitant comme une simple toile de fond pour ces « centaines » d’extrémistes « inquiets ». le gouvernement allemand en essayant de « prendre d’assaut le Reichstag » :

Rétrospectivement, ce moment pseudo-insurrectionnel à Berlin ressemble à une répétition générale de la « tentative de coup d’État » du FBI à Washington un peu plus de quatre mois plus tard (et qui était en soi une répétition de « l’incendie du Reichstag » par les nazis en 1933). Pour ce qui est de Bobby, ce spectacle « d’extrême droite » à Berlin a prédit que la campagne de dénigrement géante s’est précipitée en janvier 2022, lorsque « notre presse libre » et les chiens de la « comédie » de fin de soirée — autorisée par les gardiens institutionnels de l’Holocauste — l’ont poursuivi pour avoir fait remarquer, à juste titre, que les capacités de surveillance mondiale d’aujourd’hui sont beaucoup plus difficiles à contourner que celles mises en place sous Hitler ou Staline, un point qu’il a illustré, à juste titre, en suggérant qu’aujourd’hui, Anne Frank et sa famille ne seraient pas en mesure de se cacher comme ils le purent pendant deux ans dans cette « annexe secrète » à Amsterdam. Pour cela Bob Kennedy Jr a été accusé de dire que « Anne Frank a eu la vie facile » – « RFK, Jr. : Anne Frank Led a Charmed Life », a-t-il dit dans Vanity Fair – et de « banaliser l’Holocauste », bien qu’il n’en ait jamais parlé. Il n’y avait pas non plus le moindre soupçon de sectarisme à cet égard, ni dans le discours qui le contenait et pourtant CNN a intensifié l’attaque en déplorant la « remarque antisémite historiquement inexacte de Bobby ». La fracas l’a poussé à s’excuser (ce qui, je l’ai soutenu ici, était une erreur, parce qu’il n’avait aucune raison de s’excuser).Article de Mark Crispin Miller paru sur le site substack.com le 17 juin 2023. [Liens complémentaires pour information relative à la réminiscence de l’idéologie nazie au sein de l’Occident : https://www.youtube.com/watch?v=ZeNuLfnnZC8&ab_channel=LIBTROPIQUES

https://www.youtube.com/watch?v=WnB8TSh66Sg&ab_channel=LIBTROPIQUES ]