La persécution croissante de ceux qui disent vérité

Article de Paul Craig Roberts, 7 juin 2023. J’ai lu un certain nombre d’articles expliquant le sort de ceux qui disent la vérité. Ils vivent une vie à haut risque et à faible récompense. Chris Hedges explique dans son article (lien en fin de billet) ce qui arrive à Matt Taibbi, anciennement la principale attraction du magazine Rolling Stone. Taibbi, est un gauchiste qui a dit la vérité et a été puni pour cela. Aujourd’hui, il est persécuté par l’IRS (Internal Revenu Service, administration fiscale américaine) pour avoir fait mention des fichiers Twitter publiés par Elon Musk qui montrent que le FBI a fait pression sur Twitter pour censurer les « diseurs de vérité ».

La suppression de la vérité se produit partout dans le monde occidental « démocratique ». Julian Assange est en prison depuis une décennie sans application régulière de la loi simplement parce qu’il a divulgué des documents qui ont révélé les crimes de guerre américains et la tromperie américaine de ses alliés. Fox News retira Tucker Carlson de son vaste auditoire, mais au lieu de le congédier, il le garda sous contrat, lui payant 20 millions de dollars par an afin de le faire taire. Je pourrais continuer à citer de nombreux exemples.

Gardez à l’esprit que la liberté est une création moderne datant de la Glorieuse Révolution en Angleterre qui a établi le principe selon lequel le roi et son gouvernement étaient responsables devant la loi et le peuple. L’application de la responsabilité gouvernementale exige la liberté d’expression, de sorte que les pères fondateurs de l’Amérique ont fait de la liberté d’expression le premier amendement à la Constitution américaine qui définit comment nous devons être gouvernés. Sans la liberté d’expression, il n’y a ni justice ni liberté. Le régime Biden réussit à éliminer la liberté d’expression. Les médias ne s’en rendent pas compte. Les universités ne s’en rendent pas compte. Les facultés de droit et les barreaux ne s’en rendent pas compte, les tribunaux ne s’en rendent pas compte. En effet, la liberté d’expression, un droit protégé par la Constitution, est activement réprimée comme étant « nuisible », « offensante », « désinformation ».

Le Parti démocrate, les écoles de droit, les médias, les universités et les commissions scolaires publiques sont déterminés à révolutionner la société américaine. Ils atteignent leur but en redéfinissant la vérité comme ce qui doit servir leur programme. En d’autres termes, un mensonge flagrant peut être vrai s’il sert l’agenda de l’élite. L’expression de la vérité réelle fragilise leur programme et est diabolisée comme « désinformation », « ingérence russe », « terrorisme interne », « suprématie blanche », et est sur le point d’être désignée comme un crime, comme beaucoup le subissent déjà, y compris les médecins qui ont sauvé des vies avec Ivermectin et HCQ et en prime leurs licences médicales retirées pour avoir exposé les mensonges de Fauci et de Big Pharma selon lesquels il n’y avait aucun remède pour la COVID.

Quand les institutions d’un pays deviennent aussi corrompues, aussi hostiles à la vérité, que celles de l’Amérique, et même de tout le monde occidental, la civilisation est perdue. Chris Hedges explique ce qui arrive à Matt Taibbi pour avoir publié une analyse des fichiers Twitter qui lui a été donnée par Elon Musk. Le coût de dire la vérité augmente rapidement et les récompenses ont disparu. Si les démocrates sont « réélus », la vérité sera criminalisée.

Lien: https://www.globalresearch.ca/democratic-party-crucifixion-matt-taibbi-no-journalist-safe-anymore/5821484

Et pour documenter cet article de Paul C. Roberts : Parallèle entre Yougoslavie et Ukraine https://www.vududroit.com/2023/06/les-entretiens-de-vududroit-le-regard-de-slobodan-despot/ . L’intervention des Américains en Yougoslavie fut au tout début une suite de mensonges parfaitement organisés pour leurrer les Européens et en particulier les Allemands qui ont été manipulés pour que finalement les Américains et l’OTAN s’implantent durablement dans les Balkans après avoir honteusement détruit la Serbie.

Premier gros mensonge historique des Américains : l’explosion du cuirassé américain Maine dans le port de la Havane le 15 février 1898 qui déclencha la guerre entre l’Espagne et les Etats-Unis.

Deuxième gros mensonge historique des Américains : l’incident du Golfe du Tonkin au début du mois d’août 1964 pour intensifier l’intervention américaine au Vietnam. Le nombre de mensonges émanant des Américains et des Britanniques est impossible à lister tant ils sont nombreux. Aujourd’hui la très grande majorité des chancelleries et des gouvernements ne croient plus en ce que les Américains déclarent officieusement ou officiellement. Tous ces mensonges rendent nécessaires la présence dans les sociétés dites démocratiques de lanceurs d’alerte et de « diseurs de la vérité » …