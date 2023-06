Le combat contre le glyphosate : purement idéologique !

Tous les arguments ont été avancés pour que le désherbant de Monsanto nommé glyphosate soit interdit en France. Des pseudo-scientifiques comme le triste Seralini sont la preuve vivante de l’emprise de l’idéologie sur la science. Le glyphosate n’a jamais tué personne excepté une australienne qui choisit de se suicider en buvant une grosse louche de solution de glyphosate formulé pour être répandu dans les champs. L’expertise montra qu’elle avait succombé à un oedème pulmonaire fulgurant provoqué par les agents tensio-actifs de la formulation de l’herbicide. Personnellement je n’ai jamais travaillé directement sur le glyphosate mais j’ai consacré quelques jours à l’étude du glufosinate, une molécule très proche qui est un herbicide naturel à large spectre produit par certaines souches de Streptomyces, (Cf. la note en fin d’article). Des doses massives de glufosinate ont été incorporées à la nourriture donnée à des souris ou des rats et n’ont jamais montré une quelconque toxicité. Il en est de même pour le glyphosate. Prétendre enfin que l’une ou l’autre de ces molécules est cancérigène est un mensonge, pire encore une absurdité car elles ne peuvent pas interagir avec l’ADN car chargés négativement comme le sont les acide nucléiques. Les déclarations successives de l’IARC, un organisme onusien situé à Lyon et plus connu sous le nom de Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC, un vrai cirque peuplé non pas de scientifiques mais de fonctionnaires qui brassent des dossiers situé à Lyon en France) ont commencé par « cancérigène potentiel » au sujet du glyphosate puis « cancérigène probable » et enfin « cancérigène » alors que des dizaines de milliers de pages d’études ont montré qu’il n’en était rien. Ces études n’émanaient pas seulement de la firme Monsanto mais de laboratoires universitaires ou encore de concurrents de Monsanto qui ont confirmé les études de cette dernière société.

En effet, tout demande d’autorisation de mise sur le marché d’un quelconque produit phytosanitaire nouveau fait l’objet de longues études de toxicité et le pouvoir oncogène du produit fait l’objet d’investigations détaillées selon des protocoles internationaux très stricts. Si la cible du glyphosate diffère de celle du glufosinate cet herbicide affecte un enzyme qui est absent chez les animaux alors que celle du glufosinate est présente chez les animaux dont l’homme. Or il n’existe pas de régulation précise au sujet des résidus du glufosinate dans les légumes et tous les produits dérivant des cultures soumises à cet herbicide.

Il apparaît alors un aspect du débat relatif au glyphosate qui est de l’anti-science à l’état pur. Pourquoi les autorités de régulation ne se sont jamais penché sur le caractère potentiellement cancérigène du glufosinate, il n’y a pas de réponse à cette question pour une raison simple : la société Monsanto a mis sur le marché des plantes de grande culture rendues résistantes au glyphosate par manipulation génétique. Cette manipulation génétique consiste à obliger la plante à surexprimer la cible de l’herbicide, l’EPSP synthase, afin d’augmenter le rapport dose/réponse et rendant ainsi la plante résistante au produit. Et pourtant il existe également des plantes génétiquement modifiées résistantes au glufosinate mais ce n’est pas Monsanto qui en était le propriétaire. Voilà l’explication : ce ne sont pas les propriétés intrinsèques de l’herbicide qui sont prises en considération mais seulement le fait que la société Monsanto a osé mettre sur le marché des plantes de grande culture résistantes à son herbicide. Scientifiquement il s’agit d’un argument fallacieux mis en avant par les défenseurs de l’environnement qui ne connaissent strictement rien au sujet des mécanismes d’action de ces molécules mais pire encore : puisque le glufosinate est un produit présent naturellement dans certains sols alors il est autorisé. En Europe le seul pays ayant interdit le glufosinate est, comme par hasard, la France.

Et puisque le glufosinate est produit pas des Streptomyces naturellement et qu’il est donc naturel est-ce la raison pour laquelle la Streptomycine est encore tolérée dans un pays comme la Confédération helvétique pour traiter une maladie bactérienne dont souffrent certains arbres fruitiers comme l’abricotier ? L’utilisation d’antibiotiques est strictement interdite pour un usage agricole dans la plupart des pays du monde à l’exception de la Suisse. La streptomycine est le seul traitement connu pour cette maladie appelée « feu bactérien » provoquée par la bactérie Erwinia amylovora. Alors pourquoi la Suisse autorise l’utilisation de streptomycine pour combattre ce fléau qui tue l’arbre ? Parce que la streptomycine est naturellement produite par un Streptomyces comme le glufosinate. Ah ! Les Suisses … On ne peut que constater que les arguments avancés par les organisations de protection de l’environnement n’ont aucune valeur. On ne peut pas dire : « j’ai l’impression que … », il faut apporter des preuves et ce sont des preuves indiscutables qui manquent pour affirmer que tel ou tel produit phytosanitaire est toxique ou pas, qu’il tue les abeilles ou ne les tue pas, … il faut apporter des preuves tangibles donc incontestables. La capture d’écran figurant ci-dessus est une illustration du flou artistique dans lequel les « experts » européens se sont égaré non pas pour des raisons scientifiques mais parce qu’ils ont l’impression que le glyphosate est dangereux.

Note. Pour les curieux le glyphosate est un phosphonate alors que le glufosinate, aussi appelé phosphinothricine, comporte un groupement methyl-phosphonoyl retrouvé dans d’autres métabolites naturels présentant des propriétés herbicides, groupement comprenant deux liaisons phosphore-carbone. Les atomes de phosphate portent des hydroxyles chargés négativement excluant toute interaction directe avec l’ADN nucléaire. Dans l’illustration ci-dessus (Wikipedia) la molécule dans la partie supérieure est le glyphosate. Les deux composés semblent très proches mais présentent des propriétés biologiques différentes : le glyphosate bloque un enzyme clé de la synthèse des amino-acides aromatiques, l’EPSP synthase, alors que le glufosinate bloque la synthèse de la glutamine, un amino-acide intervenant dans le piégeage de l’ammoniac intra-cellulaire.