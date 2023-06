Les drogues psychédéliques de retour …

Après la cocaïne, passons sur les drogues « très dures » comme l’oxycontine et le fentanyl, voici un autre engouement pour une drogue considérée comme très naturelle et qui commence à tailler des croupières à la marijuana et autres résines de cannabis. Il s’agit de la redécouverte de la psilocybine, une sorte de retour en arrière, une nostalgie des « années Woodstock », des grands rassemblements hippies des années 1960 avec le LSD et plus précisément les champignons magiques. Je garde en mémoire, bien que confuse, une soirée chez une de mes nièces en Espagne durant laquelle nous partageâmes une sorte d’infusion peu goûteuse concoctée avec les champignons et légèrement pimentée pour faciliter son ingestion. Ces petits champignons avaient été apportés par l’une des convives car elle avait organisé chez elle leur culture et elle avouait avoir délaissé la marijuana lorsqu’elle avait découvert cette merveille. Il est vrai que les liens traditionnels entre l’Espagne et divers pays d’Amérique latine avaient facilité cette découverte. J’ai mentionné ci-dessus ma mémoire troublée de cette soirée. Ce dont je me souviens est d’avoir été victime d’une crise d’hilarité impossible à maîtriser, j’avais l’impression réelle de comprendre l’espagnol, toutes les filles me semblaient désirables et la réciproque devait être vraie. Tout le réel apparaissait comme agréable, une perception déformée et colorée par le désir réfréné de ne pas imaginer, dans des conditions normales et quotidiennes, une réalité qui était non conforme aux règles de vie que nous impose l’éducation et les bonnes mœurs. J’avoue avoir perdu toute lucidité et avoir terminé la soirée dans une sorte de torpeur dont je n’ai gardé aucun souvenir, seul ou accompagné par l’une ou l’autre de ces représentantes de la gent féminine présentes, je ne sais pas, je ne sais plus. Seules les crises de rire fou sont vraiment restées inscrites dans ma mémoire.

La psilocybine est un alcaloïde de la famille des indoles, phosphorylé donc très facilement transporté dans le flux sanguin dès ingestion d’une infusion de ces champignons hallucinogènes très bien connus depuis la nuit des temps par les Amérindiens mais également par divers peuples de l’Atlas nord-africain. La psilocybine conduit à son dérivé actif la psilocyne, analogue de la sérotonine, un neurotransmetteur important, a été largement étudiée dans le courant des années 1960 par le Docteur Timothy Leary, le grand spécialiste des champignons hallucinogènes de l’Université d’Harvard. L’avantage remarquable de cette molécule est que le rapport dose active/dose létale est très faible et la dépendance très faible également :

La facilité avec laquelle il est possible de cultiver les divers champignons produisant de la psilocybine encourage sa consommation et s’il existe quelques incompatibilités, la plus connue étant l’alcool dont la combinaison avec la psilocybine amplifie notoirement les effets hallucinatoires de l’alcaloïde, il ne s’agit en aucun cas d’une drogue dure. Voici la traduction d’un article paru sur le site ZeroHedge que je livre à mes lecteurs peut-être tentés par les psilocybes et l’attitude des autorités américaines aux prises avec les ravages du fentanyl, une drogue destructrice et d’un prix abordable. Comme indiqué sur ce site (ZeroHedge) les champignons psychédéliques deviennent de plus en plus populaires aux Etats-Unis. Une nouvelle étude a montré que la consommation de psilocybine, le principal ingrédient actif des « Shrooms » est en pleine croissance passant de la culture hippie à la démocratisation y compris chez les représentants des classes moyennes et y compris les femmes.

La « révolution psychédélique » des États-Unis a commencé pendant la pandémie de COVID-19, lorsque le gouvernement a verrouillé l’économie, forçant les gens à rester à la maison et à ne rien faire. Avant le coronavirus, seulement 5,1 % des jeunes de 19 à 30 ans consommaient des drogues psychédéliques. Mais depuis le début des confinements, ce chiffre a bondi à 7,6 % en 2020 et à 8,1 % en 2021. Depuis 2011, la consommation psychédélique chez les jeunes a plus que doublé, selon une étude de l’Université du Michigan et de l’Université Columbia.

« Bien que la consommation d’hallucinogènes sans LSD demeure beaucoup moins répandue que la consommation de substances comme l’alcool et le cannabis, le fait de doubler la prévalence en seulement trois ans constitue une augmentation spectaculaire et soulève des préoccupations possibles en matière de santé publique », a déclaré le Docteur Megan Patrick, dans une étude et co-chercheur principal de « Monitoring the Future » à l’Université du Michigan. « Il est vraiment difficile d’expliquer ces tendances » dans l’article de The Hill. Elle a ajouté « Nous avons quelques suppositions, mais nous ne savons pas vraiment encore » ( https://thehill.com/policy/healthcare/4054255-magic-mushroom-use-by-young-adults-has-nearly-doubled-in-three-years/ ).

Peut-être que les gens s’ennuyaient beaucoup lorsque le gouvernement a paralysé l’économie au début de l’épidémie de coronavirus. Beaucoup de gens ont été coincés dans un mode de vie monotone pendant des mois alors que le gouvernement interdisait aux gens de sortir, les forçant à regarder « Netflix » tandis que d’autres s’ennuyaient complètement et expérimentaient des drogues. Le vrai plaisir est venu quand le gouvernement a distribué des chèques de soutien, et les gens sont devenus fous sans avoir besoin de travailler. « The Hill » a fait remarquer : « Si la tendance générale à la hausse se poursuit, les jeunes adultes pourraient bientôt consommer des drogues psychédéliques au même rythme que les baby-boomers de l’ère hippie ». Pour y parvenir, un sondage Gallup du début des années 1970 montre que 18% des étudiants ont essayé le LSD ou d’autres hallucinogènes. Il a été signalé de nombreuses études portant sur ceux qui ont consommé de la psilocybine et qui ont réussi à réduire la consommation d’alcool et d’autres drogues. Ces études s’ajoutent à une quantité croissante de recherches montrant que les psychédéliques jumelés à une thérapie pourraient traiter des problèmes de santé mentale.

Le mois dernier, un projet de loi visant à décriminaliser les champignons magiques a été déposé au Sénat de la Californie. Le sénateur Scott Wiener a dit que la proposition SB519 n’est pas « garantie de passer à l’Assemblée », mais nous allons faire de notre mieux ». Le passage des hippies marginaux il y a des décennies aux mamans de la classe moyenne et aux cols blancs qui cultivent leurs champignons magiques montre comment la culture de la drogue est normalisée. Peut-être que ce n’est pas une si mauvaise idée, et quelque chose de nouveau, la « guerre contre la drogue » ayant été un véritable désastre. Cependant, le marché des drogues en plein air autorisé par la Californie dans les grandes villes s’est retourné contre lui.

Note. L’avenir dira si ce retour aux pratiques des années 1960 s’avérera bénéfique mais comme on le sait l’Amérique est capable de tous les excès et il faut toujours s’attendre au pire … Sources : ZeroHedge, The Hill et Wikipedia en anglais. Autres liens : https://www.theepochtimes.com/bill-to-legalize-psychedelic-mushrooms-advances-in-california-senate_5295374.html?utm_source=partner&utm_campaign=ZeroHedge

https://en.wikipedia.org/wiki/Psilocybin