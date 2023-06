C’est ainsi que The Guardian rend hommage à Bill Gates. Et c’est bien naturel car ce journal a reçu de la Fondation Bates 12.951.391 dollars, trois fois plus que le seul quotidien francophone dans les petits papiers de Bill Gates, Le Monde. Le réseau nord américain de radio publique NPR, l’équivalent de « France-Inter » en France, a reçu le double de la dotation attribuée au Guardian. C’est bien normal puisque ce réseau d’information également disponible sur la toile dispense une propagande climatique incessante. La dernière en date est la plainte très médiatisée de petites organisations d’adolescents du Montana à l’encontre du gouvernement de l’Etat qui ne respecte pas les engagements pris pour sauver le climat.

Ces associations toutes proches de la nature et vantant les bienfaits de l’air pur et des paysages grandioses de cet Etat considèrent que rien est fait pour décarboner l’Etat. L’argument avancé est le « consensus scientifique » affirmant que l’activité humaine est la cause primaire du réchauffement dangereux de la planète.

Outre la propagande vaccinale qui va voir son apothéose avec la mise en place de règles contraignantes internationales par l’Organisation Mondiale de la Santé, la prochaine étape également pilotée par « Saint Bill » se concrétisera à n’en pas douter par un « passeport international carbone ». La mise en œuvre du « passeport vaccinal international » ne surprend personne puisque l’OMS est financée à hauteur de 21,5 % par la Fondation Gates et le Gavi, une émanation de cette fondation (données datant de 1990, aujourd’hui l’OMS est fiancée à hauteur de 82 % par des fondations privées).

L’IPCC se trouve comme l’OMS implanté à Genève comme le Forum Économique Mondial et ces organismes supranationaux oeuvrent de concert pour museler les opposants au « consensus scientifique climatique » et réduire définitivement les opposants à la politique vaccinale « tout ARNm », corollaire obligé du passeport vaccinal international. En effet, en ce qui concerne ce passeport vaccinal il s’avère que la rapidité de mise en place de nouveaux « vaccins » ne pourra être atteinte qu’en utilisant la technique « ARNm » qui comme chacun sait a prouvé son efficacité au cours du déroulement de la pandémie de coronavirus.

Les critères ESG mis en place pour préserver le climat sont déjà suivis d’effet avec une raréfaction alarmante des investissements dans le secteur de l’énergie. Avec une énergie plus couteuse, conséquence directe de cet assèchement des investissements dans ce secteur, l’économie en général va ralentir dramatiquement. En effet l’économie n’est que la déclinaison d’une énergie transformée. La transition énergétique allemande exclusivement basée sur les moulins à vent et les panneaux magiques (expression de Charles Gave) a fait ses preuves : l’économie allemande est en plein effondrement et les conséquences sur l’Union européenne et la stabilité de l’euro seront catastrophiques, au mieux une disparition de l’euro et au pire une récession profonde et durable qui affectera tous les pays de l’Union européenne.

Climat et carbone, pandémies et « vaccins », un amalgame terrorisant les peuples, dont la jeunesse comme dans le cas du Montana, tous les éléments sont réunis pour soumettre ces peuples à une gouvernance supranationale. Belle construction pour un monde meilleur …

