Crimes contre la paix, quelle est la sentence ?

Pour comprendre le conflit en Ukraine il faut écouter les exposés de Nikola Mirkovic avec François Martin et ceux de Jacques Baud répondant aux question de son éditeur.

Suivant l’ordre des Américains le président français Hollande et la chancelière allemande Merkel ont tout fait pour que les accords de Minsk ne soient pas appliqués dès 2014 et les Américains ont financé les évènements de Maïdan organisés par Victoria Nuland (5 milliards de dollars) et des snipers britanniques. Les personnes capables de raisonner sainement en concluent que le conflit ukrainien a été entièrement prémédité. Les trois personnalités citées sont des criminels ou de simples exécutants des visées impérialistes américaines dont la finalité était de mettre la main sur les richesses de la Russie, de créer une multitudes de petits Etats facilement gouvernables à la place de la Fédération de Russie et d’avoir alors les mains libres pour s’attaquer à la Chine. Il faut rappeler que Obama a initié ce processus et qu’il a été récompensé par un prix Nobel de la paix. Le monde occidental est complètement pourri. Qu’on libéralise le fentanyl, une molécule très facile à synthétiser pour accélérer la chute de l’Occident, le monde entier ne s’en portera que mieux … voilà la sentence.