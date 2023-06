SARS-CoV-2. L’histoire officielle est : « quelqu’un a mangé une chauve-souris »

Ce n’est plus un pangolin ou un lapin mais une chauve-souris qui a provoqué l’apparition du premier malade, le « patient zéro », celui par qui la pandémie a débuté, et à Wuhan en Chine évidemment. Il s’agit de la version officielle américaine. On est tellement habitué aux mensonges des Américains que de moins en moins de personnes croient que les exclamations officielles des experts américains reflètent la vérité. Résumons. Le DARPA, une division de l’armée américaine impliquée entre autres sujets d’études dans la guerre biologique, a financé les études d’insertion d’un site de clivage supplémentaire dans l’enchainement des amino-acides de la protéine de la spicule. Il s’agit d’un petit oligonucléotide d’une quinzaine de bases dont les codons correspondant à l’arginine n’ont jamais été retrouvés dans aucune séquence de l’ARN des coronavirus et elle a été brevetée par le laboratoire Moderna en 2017. Il s’agissait pour la DARPA de trouver un gain de fonction du virus devant être transmis d’humain à humain. Comme pour toute mise au point d’une arme biologique l’armée américaine conduisait dans le même temps la mise au point d’un vaccin contre ce virus, la cible de ce vaccin étant précisément la sous-unité 1 de la protéine de la spicule du virus puisqu’elle avait été identifiée comme le support de l’infection et qu’elle devait être partiellement libérée lors de l’entrée du virus dans la cellule. Il était donc urgent de mettre au point une approche thérapeutique susceptible de protéger les soldats, c’est cela la réalité du scenario initial de toute cette histoire.

La souche expérimentale ainsi modifiée aurait été acheminée dans le laboratoire BSL4 de virologie de Wuhan qui à cette occasion a bénéficié d’une aide financière des Etats-Unis dans le cadre d’un programme de recherche sur les coronavirus de chauve-souris tout à fait officiel. En réalité il s’agissait de pouvoir plus tard accuser la Chine d’avoir manqué de rigueur en laissant fuiter le virus au moment où les jeux olympiques militaires avaient lieu dans cette même ville. Le retour des athlètes dans leurs pays respectifs serait une excellente opportunité pour disséminer ce virus modifié (à des fins militaires) partout dans le monde. Voilà le scenario que j’ai imaginé et qui est tout à fait vraisemblable car je n’accorde plus aucun crédit aux déclarations des « milieux autorisés » américains qui ne cessent d’accumuler les mensonges pour dissimuler d’autres mensonges. C’est devenu un art dans la politique américaine.

Les laboratoires Moderna et Pfizer ont été les premiers à proposer une thérapie génique pour traiter la maladie tout en exigeant l’interdiction de prescription de l’hydroxychloroquine, un générique utilisé dans le monde entier pour traiter la malaria et qui avait été identifié comme potentiel traitement au cours des années 2000 de par son pouvoir inhibiteur de la multiplication du virus sur des cellules en culture compétentes. Les sociétés financières actionnaires de ces laboratoires pharmaceutiques ont poliment suggéré à la FDA, l’Agence européenne du médicament et l’OMS de bien vouloir agir auprès des décideurs gouvernementaux de mettre en place cette interdiction de prescrire l’HCQ puis l’Ivermectine. La finalité était d’ouvrir le marché de cette thérapie génique pour réaliser près de 100 milliards de profit net, le retour sur investissement étant d’un facteur 20 et l’autre finalité de cette manœuvre était de tuer le maximum de personnes, surtout en Chine, point de départ de la dissémination du virus à l’insu des biologistes de ce centre de recherche hautement spécialisé en partie financé par la France via la Fondation Mérieux. Fait troublant : Stéphane Bancel, le CEO de Moderna, est un transfuge de Biomérieux la société de diagnostic médicaux d’Alain Mérieux et le brevet de la séquence qui a été insérée dans l’ARN génétique du SARS-CoV-2 a été déposé par Stéphane Bancel. Plutôt que de s’occuper de faits divers des journalistes français dignes de ce nom devraient commencer par explorer cette piste qui les conduirait probablement de Moderna vers Pfizer et BioNtech, mais peut-être que je rêve …