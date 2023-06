Brève. Nouvelles de Polynésie

Ce jour je me suis rendu (sur rendez-vous) avec le dossier complet pour faire renouveler mon passeport. Il faut une photo récente au format adéquat, un timbre fiscal de 12000 cfp soit à peu près 120 euros, deux justifications de domicile, bail de location et facture d’électricité et un extrait de naissance de moins de six mois, le tout dans une pochette fournie par les services de la police situés à la mairie de Papeete ainsi qu’une copie du passeport encore valide. Dans trois semaines j’aurai mon nouveau passeport, j’ai bien écrit trois semaines, même délai pour une carte d’identité. La policière m’a raconté une histoire invraisemblable de ressortissants français de la métropole venus visiter les Îles sous le Vent (Raiatea, Bora Bora, …) ou les Marquises qui venaient voir les services des pièces d’identité à Papeete pour faire renouveler leur carte d’identité car en France métropolitaine les délais d’attente sont trop longs. Elle était obligée de les éconduire.

Le matériel qu’utilise cette fonctionnaire est très moderne : numérisation de la photo d’identité, numérisation des empreintes digitales (il faut poser les doigts sur un boitier et l’opération est terminée. J’ai fini par comprendre que mon nouveau passeport serai imprimé en Thaïlande ! Et j’ai cru comprendre également qu’en France métropolitaine le délai d’obtention d’un nouveau passeport était d’au moins trois mois … En France, tout va bien, Monsieur le Marquis, il y a le feu à l’écurie mais dans six mois il sera peut-être au château !