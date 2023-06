Retour sur la biomasse terrestre, réponse adressée à Pierre Rey

Le but de cet article est de répondre à Pierre Rey au sujet de la biomasse représentée par les arthropodes terrestre en regard de la biomasse humaine peuplant la Terre. Cet article paru sur le site reseauinternational.com m’a interpellé car il semble que l’auteur de cet article, que j’ai vainement cherché à identifier sur la toile, ignore les quelques articles laissés sur mon blog et dont voici les liens en fin de texte et il ignore également un certain nombre d’informations relatives au climat que je développerai plus loin.

Il y a une première erreur dans cet article (lien ci-dessous). Monsieur Rey dit que la totalité de la biomasse terrestre des arthropodes correspond à 45 milliards d’êtres humains. Selon les diagrammes présentés dans les trois articles de mon blog la masse totale de ces insectes en général correspond à près de 83 milliards d’êtres humains, soit presque le double de ce qu’avance Monsieur Rey. Certes il serait catastrophique d’éliminer tous ces insectes pour « laisser de la place » aux êtres humains car ils font partie intégrante de l’équilibre de la biosphère terrestre. Pour des raisons purement idéologiques fondées sur des hypothèses fausses il faut réduire de moitié le nombre de ruminants d’élevage, les seuls animaux capables de transformer l’herbe en protéines efficacement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les animaux d’élevage ont été rapidement domestiqués par l’homme il y a une dizaine de milliers d’années. Je rappelle ici que le développement du cerveau humain a été favorisé par l’alimentation carnée constituée par le gibier que rapportaient les chasseurs-cueilleurs auprès de leur cellule familiale, tâche que les grands singes sont incapables d’accomplir. Vouloir réduire l’importance du cheptel bovin, caprin ou ovin est donc une hérésie qui porte atteinte au développement du cerveau des jeunes enfants. Quand on pense que l’Irlande a décidé de sacrifier 200000 têtes de bétail pour se conformer aux directives de la Commission européenne, on peut se demander quelles sont les limites des délires de l’Occident.

Le jour est donc venu pour que les décideurs politiques abandonnent toutes les lubies destructrices mises en place pour sauver le climat pour le bien-être de l’humanité toute entière et qui sont au contraire profondément néfastes pour cette humanité. Remplacer la viande bovine par de la viande produite in vitro à l’aide de cultures cellulaires est un projet qui comblera de satisfaction des laboratoires impliqués dans ce type de perspective. Quelles cellules seront utilisées ? Voilà une question pour laquelle la réponse est tout simplement angoissante et complètement occultée par les médias de grand chemin : il s’agira de cellules animales rendues « éternelles » car il n’y a pas d’autres choix pour développer industriellement une telle technologie. Et qui dit lignée cellulaire éternelle, j’insiste sur ce point, signifie que ces cellules ont été rendues « cancéreuses » par manipulation génétique à l’aide d’adénovirus ou plus prosaïquement directement issues de cellules de tumeurs dont souffrent aussi les bovins. C’est tout simplement réjouissant …

Dans cet article du même auteur il est donc également question du climat. Le dernier article de mon blog souligne l’erreur fondamentale de l’IPCC (GIEC), émanation politique de l’Organisation Météorologique Mondiale. Il s’agit de la traduction d’un article écrit par un blogueur allemand climato-réaliste, Fred F. Mueller, cité par Pierre Gosselin sur son site notrickszone.com. Il explique très clairement dans une prose accessible à tous l’erreur de l’IPCC : le supposé réchauffement du climat est provoqué, à l’exclusion de tout autre facteur, par les gaz dits « à effet de serre » dont le CO2. Or l’oubli volontaire de l’IPCC est la négation du rôle de la vapeur d’eau et des nuages dans la régulation du climat.

Je voudrais écrire ici une incise au sujet de l’une des conséquences des décisions prises au nom du sauvetage du climat. Il s’agit des critères ESG (Environmental, Social and Governance (voir le dernier lien) mis en place pour au bas mot interdire aux banques et aux fonds de pension et autres organismes financiers d’investir dans le développement de l’énergie dans les pays d’Afrique qui manquent cruellement d’électricité, un facteur essentiel pour l’amélioration de la vie quotidienne et pour le développement de l’économie de ces pays. Il est donc impossible d’investir dans des usines de production d’électricité d’une taille adaptée aux réseaux électriques existants ou à créer utilisant du charbon, le combustible fossile carboné le plus abordable pour ces pays. Il s’agit d’un crime contre l’humanité, il faut appeler les choses par leur nom ! Dans un prochain article sur ce blog je tenterai d’établir la longue liste des décisions mises en place par les instances politiques occidentales liées aux affirmations mensongères de l’IPCC, une liste à la Prévert …

https://www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp