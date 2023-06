Vu sur la toile ces derniers jours

Asselineau a la vraie stature d’un homme d’Etat. Pétrie d’histoire, ayant une expérience passée dans les ministères, ayant une fine connaissance par exemple du Japon et de la Chine il serait un chef d’Etat pour la France réincarnant en quelque sorte De Gaulle. L’inoubliable et irremplaçable Bercoff (plus de 80 ans) possède un don de journaliste, un vrai. Il a effleuré l’état de l’éducation nationale mais il n’a pas mentionné ParcourSup, une vaste machine à imposer des minorités dans l’enseignement dispensé en classes préparatoires aux grandes écoles, la vraie idéologie « woke ». Enfin Harrel fait un exposé très clair et compréhensible de ce que l’on appelle l’intelligence artificielle.

Asselineau (livre noir)

Le dernier verre (Bercoff)

Intelligence artificielle (Yannick Harrel)