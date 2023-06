La vapeur d’eau et les nuages sont les vrais acteurs qui contrôlent le climat

Introduction. J’aurais pu écrire prolégomènes mais je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, une fois suffit. Le simple bon sens permet de comprendre comment fonctionne le système Terre-Océans-Atmosphère sans utiliser des lois physiques compliquées. Voici donc la traduction d’un article de Fred F. Mueller paru dans sa version anglaise sur le site Notrickszone.com faisant partie d’une série de 6 articles [1 à 5]. Fred Mueller est un blogueur climato-réaliste allemand mettant l’accent sur les effets mortels pour la civilisation occidentale de la transition énergétique. Pour Mueller cette transition énergétique est adossée à une fausse hypothèse uniquement basée sur le CO2 et négligeant totalement la vapeur d’eau dans les processus météorologiques et climatiques. Je distillerai sur ce blog la traduction des précédents articles selon mon inspiration. Les nombres entre crochets reportent aux références en fin de texte et les commentaires entre crochets et caractères italiques sont des explications de votre serviteur.

La figure 1 est une combinaison intéressante de cumulus avec leur face inférieure sombre arrangés en une formation presque linéaire orientée de droite à gauche du cliché

L’hypothèse définitivement erronée de la science climatique actuelle

Lorsqu’on discute de sujets climatiques liés au rôle des soi-disant « gaz à effet de serre » et de la distinction que fait l’IPCC en ce qui concerne les « agents de forçage » et les « amplificateurs de rétroaction », on tombe inévitablement sur la question de savoir quelle est la différence entre les deux. En effet, les molécules « magnificentes » des gaz à effet de serre – CO2, N2O et méthane complétés par quelques gaz mineurs – peuvent capter des types très spécifiques de photons à partir du spectre infrarouge émis par la surface de la Terre et réémettre un autre photon avec une longueur d’onde comparable quelque temps après. L’énergie photonique absorbée augmentera l’énergie interne de la molécule en amorçant des oscillations mécaniques entre ses composants. Les scientifiques disent qu’une telle molécule a été « stimulée ». Dans ce contexte, il faut souligner que dans des conditions proches de la surface de la Terre, une ré-mission n’aura lieu que pour une infime fraction des photons interceptés. La majeure partie de l’énergie photonique absorbée par les molécules stimulées sera simplement convertie en énergie cinétique en raison de collisions avec les molécules d’air environnantes, entraînant une augmentation de température insignifiante de l’air environnant. Et seulement la moitié des quelques photons IR qui arrivent à être réémis sera orientée vers le bas vers la surface tandis que l’autre moitié suivra une trajectoire ascendante. Cette petite fraction est censée faire baisser l’équilibre de notre système climatique. De telles allégations ne tiennent tout simplement pas compte du fait que notre système climatique a fait preuve de résilience face à toutes sortes d’événements catastrophiques, y compris les émissions volcaniques monstres ou l’impact du puissant astéroïde « dino-tueur » il y a environ 64 millions d’années. Mais ce n’est pas toute l’histoire.

Pourquoi les « gaz à effet de serre » les plus puissants ne sont-ils pas considérés comme de « vrais » gaz à effet de serre ?

Dans un article élaboré, les experts en climatologie de la NASA et de la NOAA [6] admettent d’abord que « la vapeur d’eau est le gaz à effet de serre le plus abondant de la Terre. Il est responsable d’environ la moitié de l’effet de serre de la Terre [7] ». En effet, la vapeur d’eau interagit avec les photons infrarouges tout comme les autres « gaz à effet de serre ». Il est non seulement plus fort en ce qui concerne la bande passante du rayonnement IR, il est en mesure d’intercepter, mais aussi en raison du fait que son abondance dans l’atmosphère est beaucoup plus élevée que celle de tous les autres « gaz à effet de serre ».

Néanmoins, il est éliminé de façon déshonorante du club exclusif des « gaz à effet de serre » parce que le temps de séjour moyen d’une molécule d’eau donnée dans l’atmosphère entre l’évaporation et l’averse, sous forme de pluie, n’est que d’environ 8 à 10 jours. C’est la principale justification de l’affirmation selon laquelle l’augmentation de la vapeur d’eau « ne cause pas le réchauffement climatique. Au lieu de cela, c’est une conséquence. L’augmentation de la vapeur d’eau dans l’atmosphère amplifie le réchauffement causé par d’autres gaz à effet de serre ». Bien que l’évaporation de l’eau soit provoquée par la température, la teneur atmosphérique des gaz à effet de serre « plus nobles » serait « directement attribuable aux activités humaines ». En outre, ils sont non-condensants et ont donc de longues durées de séjour allant de décennies à des millénaires. Pour cette raison, ces substances sont classées comme des « agents de forçage », tandis que la vapeur d’eau (et, avec elle, les nuages) sont désignées comme de simples amplificateurs qui suivent servilement l’influence de leurs maîtres, un point culminant dans la sous-position « Le dioxyde de carbone est toujours roi ». Cette opinion est partagée par Andrew Lacis et al [8] de la NASA qui déclare que : « étant donné que le CO2 est de loin le plus fort et le plus efficace de ces gaz de forçage radiatif sans condensation, il s’ensuit que le CO2 peut être identifié comme le principal bouton de contrôle LW qui gouverne le climat mondial de la Terre ». [LW signifie les grandes longueurs d’onde (long waves) dans le bande infra-rouge]

Bien que cette explication semble évidente, elle ne tient pas la route. Une rivière est un phénomène puissant à part entière, et personne ne nierait la puissance des chutes du Niagara si l’on soutenait que les molécules d’eau qui la forment disparaîtraient en quelques secondes. L’eau libre, l’évaporation, la vapeur d’eau, les nuages et la pluie ne sont que les manifestations de courants d’énergie persistants perceptibles sous forme d’eau sous diverses formes. Bien que le rôle de n’importe quelle molécule d’eau soit en fait éphémère, ce courant lui-même est perpétuellement maintenu actif par l’énergie solaire que la terre reçoit constamment. Et comme nous l’avons déjà vu dans les chapitres précédents, elle-même, sous forme de nuages, joue un rôle décisif dans le contrôle des quantités d’énergie atteignant la surface de notre planète. Et que d’autre part c’est un exploit que les gaz à effet de serre « officiels » ne sont pas en mesure de réaliser. C’est peut-être la raison pour laquelle les apologistes du CO2 traitent les nuages et leurs effets dans le processus climatique d’une manière aussi manifestement minable.

Et pire encore pour le récit du GIEC, la prétendue longévité des « gaz à effet de serre » est loin d’être uniquement dépendante de l’activité humaine. Il y a de nombreux autres facteurs qui influencent le sort de ces gaz en dehors des activités humaines que les apologistes du changement climatique tentent si ardemment de mettre en lumière. Nous aborderons ces sujets plus loin dans cette étude.

La bévue du système de contrôle de la NASA

L’IPCC, la NOAA et la NASA sont tous de grandes organisations puissantes et bien financées qui prétendent représenter le plus haut niveau de science en matière de climat. Il est donc d’autant plus étonnant de voir comment ils prétendent éduquer le public en ce qui concerne leur récit de la différence entre les gaz à effet de serre « réels et forçants et la « simple et servilement amplifiante » vapeur d’eau. Regardons de plus près le graphique Fig. 2 :

Fig. 2., légende originale : « Ce diagramme montre les mécanismes derrière une boucle de rétroaction positive de la vapeur d’eau. L’augmentation du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, entraîne une hausse de la température de l’air. En raison de l’évaporation accrue et puisque l’air chaud retient plus d’eau, les niveaux de vapeur d’eau dans l’atmosphère augmentent, ce qui augmente encore le réchauffement « de la serre ». Le cycle se renforce. L’arrière-plan est un coucher de soleil à travers les altocumulus. Photo : NASA and NOAA [9] Historic NWS Collection »

Ce graphique pourrait être considéré comme un exemple frappant de la faible estime que nos experts climatiques accordent aux destinataires de leurs messages. Même un profane peut facilement reconnaître que la boucle formée par les trois flèches rouges incurvées représente un retour d’énergie incontrôlable qui doit être déclenché une seule fois afin de continuer indéfiniment jusqu’à ce que le système tombe en panne ou arrive à court de vapeur d’eau. On peut simplement reproduire un tel phénomène en connectant un microphone à un amplificateur et en tenant le premier à côté du haut-parleur : dès qu’une distance critique est atteinte, le système commence à produire un fort bruit de grincement qui ne peut être interrompu qu’en rétractant le micro ou en retournant le bouton de contrôle du volume de l’amplificateur [effet Larsen]. L’omission décisive est qu’un système tel que décrit dans Fig. 2. n’a tout simplement pas de poignée ou de bouton de contrôle. Si c’était vrai, la Terre souffrirait de conditions semblables à celles de Vénus, avec une atmosphère composée d’océans évaporés, de dioxyde de soufre évaporé et d’une faible quantité de CO2. Les températures là-haut atteignent une valeur médiane de 467 °C. Contrairement à ces conditions, les processus naturels de la Terre présentent un système de contrôle très efficace qui s’auto-régule et qui, depuis plus de 3,5 milliards d’années, a maintenu en toute sécurité notre système climatique à l’intérieur de limites supportant la vie. Cela se fait en réduisant l’afflux d’énergie solaire dès que les températures augmentent trop. Gardez à l’esprit qu’un climat stable ne peut exister que si l’entrée et la sortie d’énergie sont largement équilibrées, le principal levier de commande étant de réduire l’entrée (= rayonnement solaire) si elle est trop élevée. Et il n’y a qu’un seul mécanisme dans la boîte à outils d’influence du climat de l’atmosphère qui est capable de faire ce travail : la vapeur d’eau. Parmi les « gaz à effet de serre », seule la vapeur d’eau peut former des nuages qui empêcheront progressivement l’énergie solaire d’atteindre la surface. Si des températures plus élevées produisent plus d’évaporation alors le ciel s’emplira de nuages qui réfléchiront encore plus les radiations solaires vers l’espace. Ni le CO2 ni les autres gaz à effet de serre sont capables d’un tel effet, aussi simple que cela. Mais penchons-nous sur les données.

Fig. 3. La courbe bleue montre l’augmentation du CO2 atmosphérique en ppm depuis 1750 par rapport à la courbe rouge qui représente le cumul des émissions humaines de CO2 converties en ppm au cours de la même période. Graphique basé sur les chiffres de CDIAC [10], EUROPEAN [11], NOAA [12] et IEA [13]. En regardant cette figure on peut immédiatement voir que les deux diagrammes semblent suivre des caractéristiques comparables, mais avec des ensembles de paramètres différents. Leur intersection autour de l’année 1960 marque une déconnexion claire depuis lors, l’absorption du CO2 par les puits tels que l’océan et la croissance des plantes occupe le premier rang sur le rôle de l’atmosphère comme tampon dominant pour le CO2 libéré par l’activité humaine. Ce fait jette des doutes sur la validité de l’hypothèse que les océans ne seront pas en mesure d’absorber le CO2 atmosphérique [14] au même rythme qu’avant. Et il entre également en collision avec les allégations liées à la validité du facteur Revelle ou tampon [15] très cité influençant l’absorption du CO2 océanique. Nous nous concentrerons sur ce sujet dans les prochains chapitres de l’article.

Qu’est-ce qui domine les effets des nuages : réchauffement ou refroidissement ?

Comme nous l’avons vu dans les parties 2 et 3 de cet article, les nuages ont deux effets opposés sur le budget énergétique de la terre. D’une part, ils réfléchissent le rayonnement solaire entrant, réduisant ainsi considérablement l’apport d’énergie solaire dans le système constitué des surfaces de la terre des océans et de l’atmosphère. D’autre part, ils peuvent absorber les émissions infrarouges de la surface et la réémettre partiellement vers le bas, ce qui ralentit considérablement le refroidissement radiatif de la surface de la terre. Ce qui est délicat à ce sujet, c’est que le même nuage peut avoir un effet très différent – allant d’un fort réchauffement ou d’un fort refroidissement – selon l’heure à laquelle il passe au dessus d’un endroit donné. Leur fonction comme une sorte de couvercle reflétant l’énergie solaire entrante est exprimée par leur albédo, un chiffre entre 0 et 1 caractérisant la proportion de rayonnement solaire à ondes courtes qu’ils réverbèrent dans l’espace, voir la figure 4.

Figure 4. Albédo ou réflectance de différentes structures terrestres pour l’énergie solaire entrante (Graphique : Wereon, CC 2.5) [16]. À l’échelle planétaire, les nuages, la glace et la neige sont les facteurs dominants lorsqu’il s’agit de déterminer la proportion d’énergie solaire entrante qui sera autorisée à atteindre la surface. Une fois là, la plupart des structures telles que le sol et surtout l’eau absorberont la majeure partie de celui-ci, le transformant en chaleur qui est la base de toute vie sur Terre. Mais sans un albédo planétaire suffisant, nous aurions vraiment une sorte de réchauffement planétaire menaçant la vie sur Terre. Sur de grandes portions de notre surface corporelle, les températures dépasseraient de loin les niveaux que nous avons maintenant dans la Vallée de la Mort. Dans ce contexte, l’American Meteorological Society [17] déclare qu’« en moyenne, la Terre reflète 31 unités de rayonnement solaire dans l’espace pour 100 unités reçues (l’albédo total de la Terre est donc de 0,31). L’albédo des nuages représente 23 unités sur 31.

Mais en outre, il ne faut pas oublier l’autre effet décisif des nuages en ce qui concerne les conditions de vie : leur effet de réchauffement aide à préserver cette chaleur pendant des périodes de temps suffisantes pour empêcher les températures chutant trop loin en dessous des niveaux de congélation pendant la nuit ou en hiver. En fait, comme on l’a vu dans la partie 3 de l’article, les nuages agissent comme une couverture isolante en préservant des proportions significatives du rayonnement IR [infra-rouge] constamment émis à partir de la surface des sols et des océans de simplement disparaître dans l’espace. En fait, la majorité de ce que nos experts en changement climatique appellent l’« effet de serre » de notre atmosphère est en réalité assurée par deux facteurs que la science climatique officielle ignore comme éphémères : la vapeur d’eau et les nuages.

Différentes évaluations des effets des nuages au sein de la communauté des sciences du climat

Dans ce contexte, il est intéressant de noter que – probablement en raison du fait que nos climatologues se concentrent uniquement sur le CO2 – il y a dissonance lorsqu’il s’agit de qualifier l’effet global des nuages. Juste quelques énoncés, en commençant par deux sources représentant l’approche plus axée sur la modélisation, tandis que les deux autres sont plus enclins à se concentrer sur les mesures :

Centre d’éducation scientifique de l’University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) [18] : « Actuellement, l’effet combiné de tous les nuages est un refroidissement net, ce qui signifie que les nuages atténuent le taux de réchauffement climatique… Selon les résultats du modèle, les nuages amplifieront probablement les changements climatiques à l’avenir. C’est ce qu’on appelle une rétroaction positive ».

Notre planète en réchauffement – Andrew Lacis NASA Goddard Institute for Space Studies [19] : « En conséquence, la vapeur d’eau et les nuages ne peuvent agir que pour amplifier une perturbation radiative initiale, mais ne peuvent agir de leur propre initiative pour fabriquer ou imposer une tendance soutenue au réchauffement ou au refroidissement du climat mondial, même si elles peuvent contribuer plus fortement à la structure radiative atmosphérique globale que les « gaz à effet de serre » de forçage radiatif qui déterminent et contrôlent réellement la tendance de la température mondiale ». NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory [20] : « The net global average CRE (= Cloud Radiative Effect) is approximately -20 W/m2 implying a strong net cooling effect of clouds on the current climate ». Les -20 W/m2 sont la valeur moyenne entre les effets de rayonnement à ondes courtes et à ondes longues affichée à la Fig. 5.

Fig. 5. Rapport de l’IPCC AR5 (Chapitre 7, Fig. 7.7a-b) : distribution de la moyenne annuelle de la partie supérieure de l’atmosphère (a) ondes courtes, (b) effets radiatifs des nuages à ondes longues en moyenne sur la période 2001-2011 à partir de l’ensemble de données CERES EBAF (ed2.6). (Graphique : NOAA)

Ce point de vue est également partagé par le DWD allemand [21] : « Les nuages ont donc un effet de refroidissement dans la plage de longueurs d’onde courtes et un effet de réchauffement dans la plage de longueurs d’onde longues, respectivement. L’effet net des nuages sur le bilan radiatif est estimé à environ -20W/m-2, en moyenne sur l’ensemble du globe. Cela implique que les nuages réduisent l’énergie à la surface, c’est-à-dire qu’ils refroidissent en réalité le climat. L’effet radiatif des nuages est environ quatre à cinq fois plus important que l’effet radiatif attendu d’un doublement de la concentration de CO2. »

Dans la prochaine partie de cette série, nous présenterons les variances mesurées à long terme des effets des nuages, soulignant le fait que la vapeur d’eau et les nuages ont définitivement brisé le « simple rôle amplificateur du CO2 » et des concepts idéologiques empêchant ces nuages et la vapeur d’eau d’être reconnus comme des facteurs climatiques à part entière.

