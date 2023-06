Pour estimer le produit intérieur brut (PIB) d’un pays il n’existe pas de critères bien définis et chaque Etat s’arrange pour trouver la meilleure méthode de calcul au risque de se voir noté défavorablement par les agences dont c’est le rôle. Ce risque est bien réel et il s’illustre par un seul exemple au sujet de la France révélateur du peu de confiance qui peut être accordé à son calcul de son PIB. Il s’agit de l’incorporation dans ce calcul du salaire des fonctionnaires de l’Etat. Il est difficile de trouver plus grave escroquerie que cette manœuvre inventée pour embellir le PIB et très curieusement la Cour des comptes ne semble pas choquée par cette escroquerie. Les salaires des fonctionnaires sont payés par les impôts des classes laborieuses du secteur privé et les entreprises de ce même secteur privé. Or ces impôts sont comptabilisés dans le calcul du PIB comme les taxes variées et la taxe sur la valeur ajoutée. Comme dans d’autres pays occidentaux l’argent de la drogue est également incorporé au calcul du PIB. Bien malin celui qui est capable d’avancer des montants exacts de cet « argent de la drogue » et le même cas de figure s’applique aux revenus de la prostitution, à l’exception de quelques rares pays occidentaux où les « travailleuses du sexe » sont reconnues officiellement et déclarent leurs revenus à l’administration.

Tous les artifices sont donc utilisés pour gonfler le PIB et on obtient un classement par pays de ce genre :

GDP = PIB, GDP PPP = PIB calculé à partir de la parité de pouvoir d’achat (PPP = purchase power parity). La parité de pouvoir d’achat est calculée en considérant un panier de biens de consommation courante incluant également des achats de biens durables ainsi que les dépenses de logement pour chaque pays dans sa devise nationale. Ce pouvoir d’achat est alors calculé sur la base des revenus moyens déclarés auprès de l’administration fiscale du pays considéré. À ce pouvoir d’achat « officiel » est ajouté celui provenant de l’économie informelle échappant donc à l’administration et qui peut être très importante dans certains pays. Pour obtenir une estimation de cette économie informelle des calculs complexes permettent de relier les achats d’une personne A ayant acquis une certaine somme d’argent en vendant un bien acquis à la suite d’un troc ou d’une activité non déclarée comme un service rendu à une personne B, service rétribué après une négociation entre les deux parties. Le calcul de cette économie informelle, certains la considèrent comme illégale car elle échappe à tout contrôle de l’administration, est donc toujours une estimation mais néanmoins très proche de la réalité. Par tradition l’économie de la Russie est en grande partie informelle et les pays occidentaux, obsédés par la mise en place de leurs administrations tentaculaires, classent cette économie dans la catégorie de la corruption et de la fraude. Ce n’est pas nécessairement le cas. Pourquoi Staline a-t-il pourchassé les Koulaks jusqu’à ce que mort s’en suive ? Parce que ces petits paysans vendaient le produit de leur terre directement aux consommateurs et ils étaient de ce fait des petits capitalistes hors du système idéologique de l’Union soviétique. Il est alors possible de proposer un classement des divers pays en fonction de cette parité de pouvoir d’achat exprimée en dollars internationaux tenant compte de la parité des monnaies locales :

Il y a beaucoup à dire au sujet de ce tableau en ce qui concerne les estimations pour 2030. Il n’est nulle part expliqué comment ces estimations ont été obtenues. En effet l’évolution récente consécutive aux évènements d’Ukraine peut profondément changer cette prospective. La « dédollarisation » et le regroupement de plus d’une cinquantaine de pays, certains disent 80 pays, au sein de l’organisation des BRICS et/ou de l’OCS, la mise en place d’une Banque des règlements internationaux alternative à Shanghai et la création d’une monnaie d’échange liée à l’or va bouleverser le paysage géo-économique outre l’organisation géopolitique actuelle. Considérons que tous ces facteurs ont été pris en compte. On remarque que le PIB(PPP) de la Chine sera presque égal au double de celui des USA. L’Inde talonnera l’économie américaine, celle de l’Indonésie sera plus importante que celle du Japon et la Russie suivra de près cette dernière économie. Quant à la Turquie elle aura devancé l’Allemagne qui disputera sa place au Brésil et au Mexique.

On peut à juste titre contester le classement de l’Allemagne compte tenu de sa politique énergétique désastreuse ou encore celui du Japon dont la natalité déjà alarmante ne sera pas rapidement corrigée mais ce type de mesure n’atteint des résultats qu’au moins 20 ans plus tard et sans un changement de politique migratoire complet l’économie japonaise ne sera plus en 2030 au cinquième rang dans ce classement.

Source: https://www.worldeconomics.com/Indicator-Data/Economic-Size/Revaluation-of-GDP.aspx