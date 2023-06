Le climat et la vapeur d’eau : des questions mais peu de conviction

Ce billet est un prolongement de la réflexion au sujet du gradient adiabatique auquel est soumise l’atmosphère en raison du champ gravitationnel de la Terre. Deux gradients se superposent : celui de la densité de l’air et celui de la température. Les principaux gaz constituant l’atmosphère sont l’azote (78 %), l’oxygène (21 %), l’argon (0,9 %) et la vapeur d’eau (entre 0,4 et 1 %). Tous les autres gaz, dont les gaz rares, néon, krypton et xénon, CO2, … sont présents à l’état de traces. La vapeur d’eau est un gaz particulier puisque l’eau peut changer d’état selon la température et la pression contrairement à tous les autres gaz. C’est pourquoi le rôle de la vapeur d’eau dans l’évolution du climat et des phénomènes météorologiques est particulier. Le premier effet visible de la présence d’eau dans l’atmosphère est la formation de nuages.

Sur cette photo du Mont Fuji au Japon, la vapeur d’eau transportée par les vents de secteur sud-ouest monte en suivant les pentes du volcan et se refroidit (gradient adiabatique) pour atteindre une température provoquant sa condensation en fines gouttelettes apparaissant sous forme de nuages. Poussés par le vent dans la direction opposée à celle de l’observateur (votre serviteur) les nuages finissent par disparaître en partie. Il s’agit là d’un effet localisé de foehn. En se condensant la vapeur d’eau libère de l’énergie thermique qui chauffe l’air et les nuages rabattus par les tourbillons du vent dans la partie « sous le vent » du volcan ont tendance à perdre de l’altitude, être compressés (effet du gradient adiabatique) et ils disparaissent progressivement comme l’indique le cliché puisque la température de l’air a également augmenté en redescendant. Ce n’est qu’une observation interprétée si on dispose de quelques notions de physique simples. Cet effet de foehn est également favorisé par le fait que les nuages occultent le rayonnement solaire. L’air situé sous les nuages se refroidit momentanément et conformément à la loi de Mariotte se contracte en provoquant une dépression sous ces nuages qui se dissiperont progressivement. C’est la raison pour laquelle la plaine du Pô au nord de l’Italie est riche car l’air est humide et chaud quels que soient les vents dominants de secteur nord ou ouest en raison des effets de foehn le long de la chaine des Alpes.

Puisqu’il a été question de nuages il est important de préciser quel est leur rôle dans l’évolution météorologique et également leur influence sur l’évolution du climat. Puisque les nuages sont constitués de gouttelettes d’eau ils jouent le rôle de miroir et réfléchissent une grande partie du rayonnement solaire qui va se perdre dans l’espace et ils forment un écran pour une partie du rayonnement infra-rouge solaire. Cependant le rayonnement ultra-violet n’est pas totalement arrêté par les nuages et il est possible, si cette couverture nuageuse n’est pas trop épaisse, de se retrouver victime d’un « coup de soleil » alors que l’astre du jour paraissait totalement dissimulé. Ce qui est tout de suite perçu est le refroidissement de l’air sous les nuages. Pour l’anecdote j’ai assisté à une éclipse totale de soleil en 1999 au Vanuatu. Je me trouvais au bord de la mer et la température a chuté de plusieurs degrés en moins d’une minute. Ce phénomène réel a été mis en scène par Bertrand Tavernier dans l’inoubliable film « Coup de Torchon ».

Ce refroidissement provoqué par la présence d’une couverture nuageuse épaisse a été quantifié et est de l’ordre de moins 20 W / m2. L’amplitude de ce refroidissement est donc beaucoup plus grande que celle du réchauffement de l’air au niveau du sol, la conséquence de l’effet de serre clamé par l’IPCC, qui n’est selon cet organisme que de 3,22 W/m2 ! Et que peut-t-on alors déduire de ces données numériques ? S’il existe un réel réchauffement du climat alors l’évaporation des océans devra générer plus de nuages et dans ces conditions la couverture nuageuse annihilera l’effet de serre putatif et nous serons tous sauvé de la fournaise.

Pourtant l’IPCC continue à nier tout effet de la vapeur d’eau sur l’évolution tant de la météorologie que du climat. Mais alors puisque les spécialistes de l’évolution du climat relèvent une augmentation des températures au sol et à la surface des océans confirmés par les mesures satellitaires c’est à ne plus rien comprendre. Les oscillations de l’Océan Atlantique et les alternances Nino/Nina dans le Pacifique sont toujours mal comprises et elles n’expliquent que des variations des températures relevées sur le court terme, quelques années seulement et encore moins sur le long terme, disons un siècle. La pluviométrie n’a cessé d’augmenter, par exemple en Allemagne, depuis la fin du « petit âge glaciaire ».

Au tournant des années 1980 cette pluviométrie s’est stabilisée et depuis le début des années 2000 elle diminue significativement et dans le même temps l’irradiance solaire globale au sol n’a cessé d’augmenter : moins de nuages et donc moins de pluies et plus de soleil, c’est cohérent et on retrouve la même évolution dans les pays scandinaves et en Amérique du Nord. Pour tenter d’expliquer ces observations tout a été évoqué et le seul argument plausible est la réduction des émissions de particules fines par les voitures munies d’un moteur à combustion interne et les centrales électriques qui ont été munis de filtres passifs ou électrostatiques.

Mais ce n’est pas suffisant comme argument. Il ne reste plus qu’un facteur pouvant tout expliquer et il ne concerne pas seulement quelques petits territoires des terres émergées mais bien au contraire les quatre cinquièmes de la planète : les océans. Moins de nuages, plus de sécheresses, moins de phénomènes météorologiques violents , l’explication est évidente mais elle discrédite la doctrine de l’IPCC et à bien y réfléchir elle peut être la source de paniques chez tous les peuples : il s’agit tout simplement du refroidissement de la planète comme je le répète sur ce blog inlassablement. Les Etats-Unis sont victimes depuis plusieurs années consécutives d’hivers particulièrement froids, l’Europe occidentale est toujours protégée par le Gulf Stream et ses diverticules, mais pour combien de temps encore ? Même les hivers dans le nord de l’Arabie saoudite deviennent de plus en plus neigeux sans oublier des Nouvelles-Galles du Sud qui essuient des conditions hivernales de plus en plus rudes. Le phénomène est planétaire mais personne ne veut en parler. La surprise sera donc totale quand le froid et les sécheresses commenceront à perturber de plus en plus de pays hors zone intertropicale …

Partiellement inspiré d’un article paru sur le site notrickszone.com dont deux des illustrations sont issues.