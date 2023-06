On s’achemine donc vers une dictature sanitaire et vaccinale mondiale

Le 12 avril 2023 j’alertais sur ce blog mes lecteurs au sujet des projets de l’OMS d’un passeport vaccinal mondial, puis le 6 juin 2023 à nouveau sur ce blog les mises en garde de l’OMS au sujet de la résurgence probable d’une nouvelle « vague » d’infection par le dernier mutant de la souche omicron de ce virus (voir les liens). Les laboratoires pharmaceutiques ont été sollicités pour préparer dans l’éventualité de cette nouvelle pandémie un « vaccin » à ARNm afin qu’il soit prêt dans le cas d’une nouvelle pandémie. La « vaccination » contre la grippe pourrait devenir également une thérapie génique à base d’ARNm, c’est dire à quel point l’intelligentzia occidentale veut vraiment diminuer la population mondiale si on considère les résultats catastrophiques de la « vaccination » durant les deux années passées qui aurait provoqué la mort de 8,5 millions de personnes, essentiellement dans les pays occidentaux en multipliant par 100 les données officielles. L’Union européenne sous l’impulsion de la présidente de la Commission a été le leader mondial de cette « vaccination » obligatoire. Elle a également été l’initiateur du pass vaccinal à l’échelle de l’Union européenne. Les contrats léonins conclus directement entre la présidente de la Commission européenne et les laboratoires pharmaceutiques producteurs de ce type de thérapie génique ont fait l’objet d’une polémique soulevée par certains députés européens. En effet comme l’a souligné Madame Virginie Joron, député européenne, les fameux SMS envoyés à Albert Bourla, CEO de Pfizer, sont parait-il introuvables. Ces SMS devaient contenir la finalisation du contrat de fourniture de 6 milliards de doses de « vaccins » à ARNm à l’Union européenne, le plus énorme contrat jamais conclu entre l’Union et une entreprise privée. Le lobbyiste Frédéric Baldan a déposé une plainte au pénal auprès de la justice belge contre la présidente de la Commission et tous les commissaires pour abus de pouvoir et non respect des traités.

Le passé de la présidente de la Commission n’est pas reluisant et la confiance en cette personne entachée de corruption avérée lorsqu’elle était ministre de la défense de l’Allemagne est inexistante sinon dégradée. Les initiatives de la Commission au sujet du « pass » vaccinal mis en place dès la fin de 2021 intéressent donc au plus haut point l’OMS et cet organisme de fonctionnaires internationaux non élus est sur le point de conclure un accord de collaboration étroite avec la Commission européenne pour mettre en œuvre le passeport numérique de vaccination qui sera imposé non seulement au sein de l’Union européenne mais également dans le monde entier. Cette initiative ne pourra pas être contestée par les représentants nationaux élus, comprenez les Parlements nationaux. Le peuple n’aura donc aucun pouvoir pour s’exprimer pour ou contre cette initiative. Comment feront les Suisses et les ressortissants d’Andorre, du Lichtenstein, du Vatican et de San Marino pour voyager ?

Les traitements précoces contre l’infection par toute forme mutée du coronavirus seront-ils toujours interdits ? Qu’adviendra-t-il aux personnes dont l’état de santé ne permet pas une injection de cette thérapie génique ? Les certificats de guérison dûment établis par le corps médical seront-t-ils pris en considération, dans la mesure où une personne ayant contracté la maladie n’est pas censée être postérieurement vaccinée contre celle-ci ? Toutes ces questions trouveront certainement une réponse car derrière cette décision de l’OMS se cache l’intense pression des laboratoires pharmaceutiques.

Cette dernière remarque mérite une explication. Les laboratoires pharmaceutiques quels qu’ils soient ont leurs entrées à l’OMS puisque cet organisme est financé à plus de 80 % par des fondations et des personnes physiques toutes liées au lobby de l’industrie pharmaceutique. L’OMS constitue donc avec cette initiative de passeport vaccinal un véritable « jack-pot » pour cette industrie et en ce qui concerne le coronavirus Pfizer et Moderne en seront les premiers bénéficiaires. Il reste un autre point à élucider et apparemment ni le Parlement européen ni les parlements nationaux s’y intéressent. Il s’agit de l’interdiction de l’hydroxychloroquine et de l’Ivermectine en traitement précoce. Qui a interdit ces traitements précoces, de quel droit et pour quelle raison ? C’est le point essentiel qui justifie les attaques répétées contre le Professeur émérite Didier Raoult car les responsables de cette décision sont coupables de la mort de dizaines de milliers de personne (seulement en France) alors que les médecins ont tout à fait le droit de prescrire des médicaments hors autorisation de mise sur le marché (AMM) en leur âme et conscience pour le bien de leurs patients. Les personnes qui ont décidé cette interdiction ont passé outre le Code de Nuremberg et sont passibles de poursuites non seulement pénales mais pour avoir sciemment provoqué la mort d’une multitude de personnes.

En conclusion de ces brèves remarques on assiste à une main-mise du pouvoir politique sur la médecine et sur la santé en général pour le plus grand profit des laboratoires pharmaceutiques transnationaux. La santé des citoyens relève des Etats et non pas d’instances internationales. Les projets consistant à développer une médecine « informatisée » telle que le prône un Laurent Alexandre consistant à instaurer une sorte de dialogue entre un patient et un algorithme, genre ChatGPT spécialisé dans le diagnostic médical relèvent de la fiction. Il s’agit tout simplement d’un rêve qui conduira à la disparition des médecins généralistes dont le corps de métier est de dialoguer avec leur patient outre des gestes fondamentaux comme l’écoute du cœur et des poumons avec un stéthoscope, l’examen du corps, de la bouche et de la gorge, des gestes pouvant facilement révéler la présence d’une pathologie précise. Comment le projet de remplacement des médecins généraliste par un algorithme pourra-t-il être une réussite, j’avoue avoir quelques sérieux doutes. Liens :

https://www.francesoir.fr/videos-l-entretien-essentiel/SMSgate-QatarGate-corruption-von-der-leyen-presidence

Et aussi : https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chaillot-surmortalite-2022-insee-montre-que-les-jeunes-meurent

Enfin la position de Ron Paul : https://rumble.com/v2sp5lc-the-who-has-the-nerve-to-talk-about-vaccine-passports.html (Rumble, en anglais)