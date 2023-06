L’OMS organise le totalitarisme en Occident

Les statistiques prenant en compte le nombre de décès à la suite de l’injection d’ARN messager modifié susceptible de protéger les personnes contre l’infection par le coronavirus ne reflètent pas la réalité. Il est estimé que seulement 1 % des signalements de l’effet secondaire létal de ce traitement expérimental de nature génétique abusivement considéré comme un vaccin remonte auprès des organismes officiels. Il y a encore quelques mois les estimations provenant de sources aussi variées que les compagnies d’assurance-décès américaines, les actuaires de ces compagnies, l’armée américaine dont l’administration des anciens combattants a géré cette « vaccination », les analyses détaillées des statistiques de divers pays et les médecins spécialisés en anatomo-pathologie hospitalières conduisaient à un surplus de mortalité que ces statistiques officielles sous-estimaient d’un facteur 100. On en déduit qu’au moins dans les pays occidentaux et ceux quI ont mis en place ce traitement par ARN messager il y a eu au moins 8,5 millions de morts, ce facteur 100 s’appliquant aux 85000 morts reconnus officiellement.

Selon des déclarations datant du mois d’avril 2023 en provenance de l’OMS le mutant XBB.1.16 du coronavirus qui sévit depuis la fin de l’année 2019,t, aussi appelé variant, serait plus virulent que ses ancêtres directs dont le XBB.1.6 car il se propage plus rapidement que son prédécesseur omicron XBB.1.5 en raison de la mutation K478R (une lysine remplacée par une arginine en position 478) qui a pour résultat de modifier les propriétés antigéniques de la protéine « spike » du virus. En conséquence l’OMS a sollicité les laboratoires pharmaceutiques pour se tenir prêts à la mise en place de la production d’ARN messager pour la production d’une nouvelle version du traitement par thérapie génique des populations afin d’être préparées à une nouvelle pandémie « coronavirale » que les dernières informations en provenance d’Inde permettent de qualifier comme « inquiétante » par les spécialistes de l’OMS.

Cette information coïncide avec la levée de boucliers des détracteurs du Professeur Didier Raoult en France et du Docteur Robert Malone aux Etats-Unis, pour ne citer que deux exemples. Cette campagne de dénigrement organisée par des personnes liées de près ou de loin au milieu médicale présente une caractéristique qui remet en cause son bien-fondé : tous les organisateurs, du moins en France, sont liés à l’industrie pharmaceutique. Il s’agit de conflits d’intérêt qu’ils n’ont pas déclaré comme la loi l’exige. Il s’agit donc bien d’actions organisées en sous-main par les laboratoires pharmaceutiques avec la complicité de l’OMS.

Il apparaît très clairement que l’OMS est devenue l’organisme incontournable supranational et coercitif qui est sur le point de rendre obligatoire un pass sanitaire comprenant une obligation de « vaccination » pour se protéger contre toute nouvelle pandémie déclarée comme telle par cet organisme. Ce projet de l’OMS devrait entrer en vigueur au plus tard au début de l’année 2024. Qui décidera de cette obligation vaccinale ? Ursula von der Leyen qui doit être promue Docteur honoris causa de l’Université de Toulouse ce 9 juin 2023 pour ses services rendus aux peuples européens avec l’achat massif de doses de « vaccins » qu’elle a personnellement organisé sera-t-elle aussi lauréate du prix Nobel de la paix ? On retrouve là la collusion entre certains universitaires, les politiciens de haut rang, du moins ceux à qui ont été confiées de hautes responsabilités, et des organisations comme la Rockefeller Foundation, celle de Bill Gates et bien d’autres organismes non gouvernementaux qui subventionnent à hauteur de 80 % l’OMS. On comprend aisément qu’un nouveau marché de plusieurs dizaines de milliards de dollars sera offert chaque année aux laboratoires pharmaceutiques, à l’occasion de chaque nouvelle pandémie déclarée comme telle par l’OMS, dans les règles avec la mise en place de ce « QR-pass sanitaire et vaccinal » dans quelques mois.

Le totalitarisme rampant dans lequel les démocraties occidentales semblent être décidées à se complaire sera favorisé par cette décision de l’OMS. En effet il constituera une grave atteinte aux libertés individuelles et aura des conséquences catastrophiques dont le public n’a pas vraiment conscience.

De nombreux pays dans le monde s’opposeront à cette décision dictatoriale de l’OMS. Le Président Donald Trump, méprisé par la gauche progressiste américaine, avait annulé la contribution des Etats-Unis à l’OMS : il avait bien raison d’en avoir décidé ainsi car l’OMS est un organisme dangereux pour les droits fondamentaux de l’homme et du citoyen. Ironiquement es « démocraties » occidentales ont critiqué le crédit social chinois. Il ne faut oublier que cette décision de l’OMS pourra inclure dans ce « pass » une reconnaissance faciale et un dossier médical détaillé, puis un certificat de « bonne citoyenneté incluant les crédits carbone, la consommation de viande, d’alcool ou de cigarettes … Vive l’OMS ! Vive la servitude volontaire !

