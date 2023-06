L’immunité des puissants : à 100 ans Kissinger est toujours un criminel

Lorsqu’il a fêté ses 100 ans la semaine dernière les médias américains ont qualifié M. K. de « vieil homme d’État » urbain qui exerçait le pouvoir « avec sagesse et compassion ». WTF, a déclaré un monde horrifié qui a rappelé « l’escalade sociale la plus sanglante de l’histoire », « l’un des bouchers les plus prolifiques du 20ème siècle », et un stratège impitoyable pour la construction de l’empire américain. D’où la montée des sites caustiques comme « Henry Kissinger est mort ? ».Compte tenu de 3 ou 4 millions de morts à son actif ils soutiennent « Le moins qu’il pourrait faire est d’ajouter son propre corps ». [WTF, « What the fuck », traduisible en français par « putain de merde »].

La tumultueuse histoire entourant le 100e anniversaire de Kissinger a offert une preuve plus grave si nous en avions besoin : il y a « peu de vraie justice dans le monde ». Malgré les estimations selon lesquelles il aurait laissé jusqu’à quatre millions de morts dans le sillage de ses actions souvent illégales dans le monde, « l’un des criminels de guerre les plus décorés de l’histoire du XXe siècle » demeure non seulement en vie, mais il n’est pas tenu responsable, enveloppé dans le monde soyeux de la richesse et du pouvoir ». N’aimez-vous pas blesser les faibles ? et libre de célébrer ses décennies de soutien insouciant à « des dictateurs brutaux, des régimes brutaux, des guerres brutales… sans mandat d’arrêt ni tribunal pour crimes de guerre en vue ». Les insipides articles de la presse de grand chemin ont décrit un ancien conseiller à la sécurité nationale et secrétaire d’État de Nixon et Ford qui a « continué à dominer les représentants du pouvoir à Washington », est « toujours actif dans les affaires mondiales » et « maintient une entreprise de consulting internationale ».Comme on pouvait s’y attendre, étant donné leur fameuse duplicité, les articles des journalistes ne mentionnent pas les petites démocraties fragiles qu’il cherche maintenant à bombarder ou à fragiliser. Il y a son enfance en Allemagne nazie [note : il a quitté l’Allemagne avec sa famille à l’âge de 15 ans], ses « grands événements de politique étrangère » comme la « diplomatie de la navette » au Moyen-Orient et la détente avec la Chine et la Russie, et son statut incongru, de « playboy de a jet-set de l’Aile Occidentale » parmi « le peuple superlatif américain » qui, avec respect et courtoisie, refuse de mentionner son bilan meurtrier.

Les accolades des amnésiques ont longtemps survécu à travers le spectre social et politique, du Playboy Mansion à Hillary Clinton, qui a appelé Kissinger « un très bon ami », à Gerald Ford, qui le considérait comme « Un ancien homme d’État qui a exercé la grande puissance de l’Amérique avec sagesse et compassion au service de la paix », c’est risible sauf pour la « montagne de l’Everest » des cadavres laissés dans le sillage de ses politiques sanglantes. Malgré ces corps, il reste intouchable dans une nation où les riches et puissants le revendiquent comme « un atout et non une aberration » pour son soutien incessant à l’empire, de l’Asie du Sud-Est à l’Amérique latine et au Moyen-Orient. Compte tenu de ce laissez-passer moral et juridique inadmissible, le Dr K. est demeuré « étranger à la honte », obstiné et sans remords, niant toute criminalité dans une longue carrière criminelle.

Il ne s’est jamais excusé ou même remis en question sa complicité avec Nixon pour « glorifier les auteurs des carnage du Vietnam, ses mensonges et ses erreurs de calcul, ses deux millions de morts civiles vietnamiennes, les enfants brûlés au napalm, les villages ravagés et la vaste dévastation causée par ce qu’il vantait être « vague après vague d’avions », les soldats américains morts et mutilés qu’il qualifiait d’animaux stupides à utiliser. À tous ces crimes contre l’humanité – une fraction d’entre eux des plus horribles – il a dit : « Je ne vois pas de question morale ». Bien sûr, non seulement il a aidé Nixon à saboter les pourparlers de paix pour mettre fin à une guerre qu’il avait attisée et pour laquelle il avait menti, mais Kissinger a orchestré l’expansion sauvage et illégale de la guerre au Cambodge, approuvant personnellement chacun des 3875 raids de bombardement – après son appel glacial à frapper « tout ce qui bouge » – contre un pays neutre avec lequel nous n’étions pas en guerre. De 1969 à 1973, d’anciens documents militaires classifiés des États-Unis révèlent que la campagne enragée des États-Unis a largué 540 000 tonnes de bombes qui ont tué entre 150 000 et 500 000 civils, beaucoup plus que ce que les États-Unis n’ont jamais reconnu. dans un effort vain pour détruire les prétendues lignes d’approvisionnement ennemies et mettre la pression sur un Vietnam intraitable. « Je refuse de croire qu’une petite puissance de quatrième ordre comme le Vietnam du Nord n’a pas de point de rupture ». Il était très pratique – « Frappez ici dans cette région » – et très enthousiasmé – « K vraiment excité, » a écrit un aide Nixon – avec les dossiers des attaques illégales opportunément détruits. La décimation qu’il a entreprise, à son tour, a précipité le renversement du gouvernement cambodgien par un génocide khmer rouge qui a tué au moins deux millions de Cambodgiens. Là aussi, il n’y a pas eu de remords : la semaine dernière, dans une interview avec Ted Koppel d’ABC, qui a une fois appelé Kissinger « l’homme le plus admiré en Amérique, la meilleure chose que nous ayons pour nous » et qui a maintenant osé remettre en question la « criminalité » du Cambodge, le grand homme a répondu : « C’était une étape nécessaire. »

Les « champs de la mort » de Pol Pot et les hélicoptères fuyant Saigon désespérément n’étaient que le début, un aperçu sanglant des coups d’État, des mensonges, des guerres extrajudiciaires et du renforcement des tyrans dans la longue tradition américaine de renverser les gouvernements pour le profit des entreprises américaines au nom de la défense de la « liberté ». Pendant des décennies, M. K. a joué un rôle vital dans presque tous les conflits auxquels les États-Unis ont pris part, notamment le massacre en Indonésie au Timor oriental, celui des Pakistanais au Bangladesh, l’opération Condor en Amérique latine qui a aidé les dictateurs à faire « disparaître » leurs opposants les uns après les autres, la guerre sale de l’Argentine. L’avertissement à attendre « Beaucoup de sang » a été justifié par un « S’il y a des choses qui doivent être faites, faites-les rapidement » et l’élection démocratique « insidieuse » au Chili du socialiste Salvador Allende, que la CIA a renversé en 1973 pour inaugurer les 20 ans de terreur fasciste d’Augusto Pinochet. Lors d’une visite en 1976, Kissinger a dit à Pinochet, « Vous avez rendu un grand service à l’Ouest ». Il n’est pas « le seul responsable de l’évolution de l’État de sécurité nationale des États-Unis vers une monstruosité », écrit Greg Grandin, auteur de « L’Ombre de Kissinger » « Mais son exemple, en particulier son appui indéfectible aux bombardements en tant qu’instrument de « diplomatie », a traversé les décennies, jetant une lumière spectrale sur la route qui nous a menés à l’état de guerre éternelle ». En proposant une intervention à Chypre en 1975, le Dr K a résumé son approche : « L’illégal, nous le faisons immédiatement ; l’inconstitutionnel prend un peu plus de temps. »

Inévitablement, la pratique chaotique de Kissinger qui consiste à subvertir ou à déloger ceux qu’il considère comme hostiles aux intérêts américains – rivaux géopolitiques, révolutions progressistes, insurrections dans les pays malheureusement occupés, électorats hésitants dans les principaux États clients – a joué dans un Moyen-Orient riche et perpétuellement instable, où, au nom du pouvoir et des pétrodollars, il a conseillé aux administrations américaines de « capitaliser sur la poursuite des hostilités » – alimentant les incendies en aidant à vendre tant d’armes à tant d’États du Golfe « les guerres par procuration au Moyen-Orient pourraient durer des années ». Et ils l’ont fait. Il a demandé la suppression de Saddam Hussein et la « destruction chirurgicale des biens militaires de l’Irak »; Dick Cheney a dit : « Je parle probablement plus à Henry Kissinger que à quiconque ». Il s’appuya sur le Shah d’Iran, mais quand ils allèrent en guerre contre l’Irak, ils se mit à penser : « Dommage qu’ils ne puissent pas perdre tous les deux ». Il a forgé une « alliance de fer » avec une brutale Maison saoudienne, puis a acheminé sans cesse des armes et de l’argent pour soutenir leur guerre atroce contre le Yémen. Il a vendu les Kurdes, s’est demandé, « Ne pouvons-nous pas renverser l’un des cheikhs juste pour montrer que nous pouvons le faire ? Et Abu Dhabi ? » et appâté ses compagnons faucons avec la rhétorique de la guerre froide sur l’« abdication » et les « conséquences » à l’appui des interventions douteuses et des régimes répressifs « pour assurer des conditions favorables aux investisseurs américains dans la plus grande partie du monde possible ».

En voyageant, il gagnait toujours des millions. Au cours des quatre dernières décennies, le travail de consultation de Kissinger Associates à l’échelle mondiale a incarné la convergence nauséabonde du pouvoir des entreprises et du gouvernement des États-Unis en matière de politique étrangère et de politique intérieure, un symbole du statu quo rentable sans poser de questions épineuses. En fusionnant son influence en matière de politique publique avec des conseils avisés en affaires, il a guidé des géants comme American Express, Lehman Brothers, Merck, JP Morgan vers des profits massifs en tant que meilleur stratège pour l’empire américain. Dans le même temps, il a gardé le secret de sa « liste de clients » si férocement que lorsque des questions ont surgi – quels conflits d’intérêts ? – il a démissionné à la tête de la Commission 9/11 de George Bush plutôt que de la révéler. Tout aussi systématiquement, écrit Grandin, le soutien zélé de Kissinger pour les « intérêts américains » peu importe le coût humain – et son absence totale de conséquences pour tous les crimes commis à leur poursuite – affirme encore, « Les États-Unis peuvent faire tout ce qu’ils veulent dans le reste du monde ». « Si vous menacez l’Amérique, vous ne trouverez aucun refuge », note Grandin, Barack Obama, « offrant ainsi à Kissinger son absolution rétroactive ». pendant toute une vie d’aventures militaires douteuses et de consolidation de la conviction que les États-Unis n’ont pas de comptes à rendre ont le droit de violer la souveraineté de tout pays. « Voici donc une expression parfaite du cercle ininterrompu du militarisme américain ».

Pourtant, les hommages ont afflué la semaine dernière quand le « génie politique » et « grand amateur de sport » a eu 100 ans, sans mention inconvenante des crimes de guerre, bien entendu. Le Post a laissé son fils David Kissinger vanter le « rare cerveau » de son père, « son énergie inlassable » et la longévité heureuse grâce à « un régime copieux de bratwurst [saucisse de porc allemande] et Wiener schnitzel [escalope panée]. « Le Dr K profitera de « célébrations du centenaire de New York à Londres jusqu’à sa ville natale de Fürth, en Allemagne », a-t-il ajouté, ajoutant que la « force de caractère » de son père l’a aidé à survivre « à la plupart de ses pairs, à d’éminents détracteurs et étudiants ». Parmi les détracteurs se trouvait le regretté Anthony Bourdain, qui, dans son livre de 2001 intitulé « A Cook’s Tour », a écrit : « Une fois que vous êtes allé au Cambodge, vous ne cesserez jamais de vouloir battre Henry Kissinger à mort à mains nues » qui a ravagé et « jeté aux chiens » un pays « essayant toujours de se relever sur sa seule jambe restante ». Après un événement de lancement au Yale Club de New York, la fureur de Bourdain a trouvé un écho amer lorsqu’un auteur de Vox a demandé ce que les lecteurs voulaient demander au célèbre suspect : « Comment dort-il la nuit ? Peut-il sentir les flammes de l’enfer chatouiller doucement ses orteils ? Quels organes a-t-il volé? Que pensez-vous que votre punition éternelle entraînera ? Quel est le cercle de l’enfer qui vous attend ?

Ces sentiments animent de multiples sites de parodie qui attendent avec impatience la disparition du grand « homme d’Etat ». Et non, ils insistent, malgré le mandat de la gauche d’être tolérant, aucun d’eux n’est aussi insipide que « la quantité de sang sur les mains de Kissinger ». « Je pense que les Américains en particulier sont très sensibles à cette idée stupide qu’il est mauvais de célébrer la mort d’une personne mauvaise », a déclaré un étudiant en droit péruvien qui dirige Est-ce que Henry Kissinger est mort? Ses messages vont de « NON » à « Soon please God » et, en Mars, « Il va le faire à 100 FOR FUCK’S SAKE ». D’autres soutiennent le « ferme refus de mourir » de Kissinger à travers une longue carrière « vouée à la destruction de toutes les démocraties étrangères qui posaient même une menace mineure à l’hégémonie américaine » représente « des forces du mal plus grandes que quiconque ». Pour aider à équilibrer la balance, des organisations de charité en ligne comme « Henry Kissinger RIP » offrent des prix pour des dons à des organisations qui réparent une partie des dommages de l’impérialisme américain, un « sélection de boissons alcoolisées » provenant de pays où Kissinger a renversé des dirigeants élus à quiconque prédit avec exactitude le jour de sa mort. Les faits sont têtus. Malgré des années d’efforts de réhabilitation et des déclarations absurdes comme John McCain, au 90e anniversaire du Dr. K, que « je ne connais aucun individu qui est plus respecté dans le monde », jusqu’à « bête rare et infecte » Kissinger reste pour une grande partie du monde un criminel de guerre vilipendé qui « devrait avoir honte d’être vu en public ».

Il a en effet besoin de réfléchir à deux fois avant de voyager : ces dernières années, il a évité de visiter plusieurs pays, dont le Chili et le Brésil, de peur d’être accusé de crimes de guerre. Dans ce pays, pour ceux d’un certain âge et de tendance politique, il convoque souvent le personnage underground de Gilbert Shelton dans une bande dessinée de 1962, « Wonder Wart-Hog », un « Hog of Steel » d’extrême droite dont la « force excessive va souvent par-dessus bord ». Tout compte fait, il reste totalement impénitent, étonnamment résistant à la nuance morale, et baigné dans un orgueil aveugle si durable et exagéré qu’il peut encore babiller sur son « honneur public » et perdre une guerre brutale au Vietnam, non pas parce qu’il était impie mais parce que, « Je n’avais pas assez de puissance ». « Est-ce que Henry Kissinger a une conscience? » a demandé un édito du New-Yorker. Évidemment pas. Plus fondamentalement, écrit Ben Burgis dans Jacobin, il est vital de se rappeler que « Kissinger n’est pas le seul Kissinger ». Le fait qu’il soit libre et célébré n’est pas un oubli, souligne-t-il, mais un symptôme d’une « pathologie beaucoup plus profonde », un empire américain enragé qui se construit sur cette rage. « La vérité la plus laide à propos de Kissinger est qu’il n’est pas un monstre unique », soutient-il. « Il est un représentant particulièrement clair du système monstrueux de l’hégémonie mondiale américaine. Il y a peut-être quelque chose de presque démoniaque dans la façon dont le Dr K est insensible à propos de ses crimes. Mais quand il s’agit de la volonté fondamentale de faire abstraction des obstacles juridiques et moraux à leur encontre les États-Unis travaillent sur leur pouvoir dans le monde. Il y des Kissingers du haut jusqu’au bas du pouvoir ».

« Sa propre impunité solitaire est son rang ; elle sent le ciel. S’il est permis de persister, alors nous justifierons honteusement l’ancien philosophe Anacharsis, qui a soutenu que les lois étaient comme des toiles d’araignée : assez résistantes pour retenir seulement les faibles, et trop faibles pour retenir les puissants. Au nom d’innombrables victimes connues et inconnues, il est temps que justice soit faite », Christopher Hitchens dans « The Trial of Henry Kissinger ».

Article de Abby Zimet, journaliste, paru sur le site Common Dreams le 4 juin 2023 et traduit aussi fidèlement que possible par votre serviteur. Pas de commentaire … Source : https://www.commondreams.org/further/a-rank-immunity-henry-kissinger-is-still-a-war-criminal pour consulter les liens.