El Nino ou la Nina : personne ne peut choisir, mais le monde entier en subit les conséquences …

De nombreux signes avant-coureurs indiquent que le retour du phénomène El Nino, quelques mois au plus tôt, avec 55 % de chances que ce changement des oscillations du Pacifique sud soit puissant, et dans l’ambiance climatique paranoïaque qui règne dans le monde entier, surtout en Occident, il pourrait bien affoler encore plus les populations. L’Océan Pacifique est le plus vaste de la planète et ce passage de « La Nina » à « El Nino » a une influence sur la presque totalité des terres émergées du globe. Schématiquement le système des hautes pressions installées dans la partie ouest du Pacifique en phase La Nina ou neutre migrent vers les côtes sud-américaines et la température moyenne de la surface de l’Océan augmente dans cette même région alors que la situation inverse s’installe à l’ouest. Les répercussions sont nombreuses et les seules régions peu affectées sont le cœur du continent eurasiatique et le nord du continent nord-américain. L’impact économique mondial est considérable comme l’indique l’illustration ci-dessous (source : Christopher Callahan, Earth System au Dartmouth College, https://doi.org/10.1126/science.adf2983 ).

Dans cet article paru le 18 mai 2023 dans la revue Science les conséquences du phénomène El Nino ont été passées en revue. Par exemple, je cite, les épisodes El Nino de 1982-83 et 1997-98 ont été la cause de respectivement 4,1 et 5,7 milliards de dollars de pertes globales qui se sont accumulées durant les 5 années ayant suivi le maximum du phénomène. D’ici la fin du siècle les pertes accumulées pourraient atteindre 84 milliards de dollars. Le Pérou est l’un des pays les plus affectés par El Nino avec des pluies diluviennes alternant avec des sécheresses et des températures caniculaires. Les ressources halieutiques sont profondément perturbées. La forêt amazonienne est également concernée par des sécheresses prolongées conduisant à de vastes étendues où la moindre étincelle provoque des feux gigantesques impossibles à maîtriser. Les auteurs de l’article cité insistent sur le fait que cet épisode El Nino constituera un véritable « stress-test » du changement climatique avec une planète plus chaude. Il ne faut pas trop paniquer car El Nino augmente significativement la pluviométrie en Californie et le Canada, l’Argentine et l’Australie bénéficient de ces conditions. La partie méridionale du continent africain est la plus affectée avec des pertes de croissance du PNB pouvant atteindre 5 %.

Les évènements météorologiques violents, cyclones, ouragans et autres typhons, sont plus fréquents durant El Nino. Cependant les pays affectés sont de mieux en mieux préparés et les pertes économiques sont en diminution régulière depuis un demi-siècle. Ce dernier point est en lui-même une réponse au stress-test mentionné par ces auteurs. Il n’y a pas matière à s’affoler mais la propagande climatique se chargera d’effrayer les populations, ce dérèglement climatique pouvant provoquer des invasions de criquets ou de nouvelles épidémies, allez savoir … D’ailleurs l’OMS vient de sortir de son chapeau une nouvelle idée : le pass sanitaire mondial qui ne sera plus une recommandation mais une obligation en cas de nouvelle pandémie. Il s’agit donc bien de la mise en place à l’échelle mondiale d’une financiarisation de la santé mais pire encore d’un accès aux données de santé de tous les êtres humains du globe terrestre. Ces êtres humains seront traités comme les bovins qui possèdent individuellement une fiche sanitaire et génétique dont les données sont centralisées au Ministère de l’agriculture dans le cas de la France. Bel exemple de totalitarisme institutionnalisé ! Et qui finance en premier lieu l’OMS ? La Chine et Bill Gates.

Et comme ce billet était très court voici une présentation de Liliane Held-Khawan qui pourrait semer le trouble dans votre esprit puisqu’elle expose la financiarisation de l’ensemble de l’économie et donc de la santé : https://youtu.be/0pthCvykINk et également Gave & Bechade, dettes