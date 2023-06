Europe : Retour progressif vers les années les plus sombres du vingtième siècle

L’Europe occidentale s’achemine vers un cauchemar totalitaire qui rappelle les années terribles que furent celles du régime nazi en Allemagne et du régime totalitaire stalinien plus à l’est. Le pays leader européen de cette dérive est les Pays-Bas. Ce pays s’enorgueillit d’opter pour une diminution massive de son cheptel bovin de manière autoritaire pour sauver le climat, mais ce n’est qu’un détail pas si anecdotique qu’on pourrait le croire car il préfigure d’autres décisions autoritaires comme la libéralisation de l’euthanasie et ses effets pervers. Entre 2012 et 2021 les médecins néerlandais ont procédé à 59996 euthanasies soit 6000 euthanasies chaque année. Selon un article paru le 23 mai 2023 ( https://doi.org/10.1192/bjo.2023.69 ) 927 « suicides » assistés médicalement ont été analysés pour déterminer si les critères légaux permettant aux médecins de choisir l’euthanasie avaient été respectés. Cette étude a été réalisée par le « Regionale Toetsingscommissies Euthanasie », un organisme officiel néerlandais. Dans 21 % des cas des déficiences intellectuelles expliquaient le choix de l’euthanasie et parmi eux 39 dossiers décrivaient des symptômes confirmés d’autisme. L’autisme et les désordres intellectuels combinés à une vie en marge de la société justifiaient 42 % des euthanasies. Dans plus d’un tiers des cas les médecins déclaraient que ces difficultés intellectuelles étaient incurables.

Ces chiffres effrayants montrent que l’euthanasie est considérée aux Pays-Bas comme le « traitement » ultime permettant de délivrer les malades d’une vie de misère … Que mit en place le régime hitlérien ? Exactement la même procédure. Les malades mentaux étaient éliminés systématiquement ou ils servaient éventuellement d’animaux de laboratoire dans le cadre de recherches au sujet de nouveaux produits pharmaceutiques avant d’être sacrifiés. Les Hollandais n’ont pas encore procédé à une élimination systématique de tous les malades mentaux de leur pays mais il n’y a qu’une étape très courte à franchir. Les dossiers des 39 cas d’autisme avéré ont été passés au crible par un comité de médecins spécialistes des maladies mentales et de leurs traitements. Ils ont noté que tous ces patients ne bénéficiaient de plus aucune aide de leur famille et qu’il s’agissait de la première cause de leur souffrance. Ces patients n’arrivaient pas à s’assumer dans leur vie quotidienne, c’est facile à comprendre, et ils avaient développé une hypersensibilité à leur environnement, c’est également facile à comprendre.

La conclusion de ce constat est juste terrifiante. Le pays a décidé de se séparer par euthanasie de ces personnes rejetées par la société et leur famille et considérées comme incurables. La loi néerlandaise précise pourtant que les souffrances observées chez de tels malades doivent être décrites très précisément en justifiant tout diagnostic par des critères médicaux. Or les conditions médicales permettant de définir l’autisme sont toujours controversées. L’attitude du corps médical néerlandais est donc criminelle car selon l’examen des dossiers médicaux disponibles aucun traitement thérapeutique ou aucune hospitalisation dans un établissement spécialisé n’avaient été décidés pour ces 39 cas d’autisme examinés en détail. Le corps médical néerlandais est donc complice d’une attitude gouvernementale consistant à « nettoyer » le pays de ces malades mentaux en liberté. D’autres pays européens vont suivre l’exemple des Pays-Bas si ce n’est déjà le cas.

Comme dans le cas des régimes totalitaires cités plus haut ce sera ensuite le tour des opposants politiques. Cette attitude permissive du gouvernement néerlandais ouvre la voie vers une société qui privera le peuple de tous ses droits fondamentaux. L’Europe occidentale s’achemine donc vers un totalitarisme semblable à celui de l’Allemagne hitlérienne. N’a-t-on pas, en France, le pays des Droits de l’Homme, froidement euthanasié 5000 « vieux » en quelques semaines seulement par une injection de Rivotril en appliquant un décret du gouvernement ? Les « vieux » comme les malades mentaux représentent une charge inutile pour la société, il faut donc les éliminer …

Cette évolution vers un régime totalitaire révèle l’autre aspect de la décadence du monde occidental. Et comme il s’agissait de se disculper l’Occident ne cesse de déclarer que la Chine persécute les minorités turcophones musulmanes. Mais ce même occident dissimule les dispositions prises récemment par le pouvoir central chinois pour contraindre les familles à prendre soin de leurs « vieux » car il s’agit d’un devoir familial. La société néerlandaise a abandonné ses seniors et ses malades mentaux et les familles ne s’en occupent pas. Ce repli de la cellule familiale sur elle-même est également un signe évident de décadence. En Europe les années 1920, aussi appelées « les années folles », ont conduit à l’émergence du fascisme en Italie et du nazisme en Allemagne pour diverses raisons. L’Europe et le monde occidental vivent leurs dernières « années folles » et ensuite ce sera l’installation de régimes totalitaires … Ce processus de dérive vers un tel régime a été parfaitement illustré lors de l’épidémie coronavirale. Énumérer les mesures liberticides mises en place par divers gouvernements en sont une preuve évidente. Lorsque la Suède a choisi sa propre politique sanitaire elle a essuyé l’opprobre de tous les autres pays européens car il fallait respecter l’agenda venu « d’en haut », comprenez des organismes tels que le World Economic Forum, le Club de Bilderberg et in fine les puissances financières qui contrôlent les médias et les gouvernements. L’OMS, contrôlée par des intérêts privés, s’est trouvé une nouvelle mission : faire main-basse sur la vie privée de chacun en émettant des directives qui seront transcrites par les gouvernements en lois exécutoires, le totalitarisme sanitaire (objet d’un prochain billet).

Source partielle : bioedge.org et article cité plus haut en accès libre.