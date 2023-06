L’opinion flatteuse de Mish Shedlock au sujet de Macron …

Mike Shedlock, « Mish », est un conseiller auprès de SitkaPacific Capital Management. Il réside à Sonoma, au nord de San Francisco, dans la région des vignobles de Californie. Je lui ai envoyé mes condoléances lors du décès de son épouse il y a près de dix ans et nous avons eu quelques échanges de courriers électroniques depuis lors. Perdu (ou presque) dans le pays de la Napa Valley Mish a écrit un intéressant article sur la position prise le 17 mai dernier par le Président Macron au sujet de la politique écologiste de l’Europe que je traduis ici aussi fidèlement que possible. Je ne manquerai pas de lui faire part de cette traduction par simple respect. Voici donc cette traduction (lien du billet de Mish en fin de papier) qui sera suivie par quelques commentaires de mon cru.

Une excellente proposition d’énergie verte de la France, le président Biden devrait y prêter attention

Le président français Emmanuel Macron a une excellente idée. Examinons ses propositions d’infraction réglementaire sur les lois vertes pour aider l’industrie française. Je n’ai pas l’habitude de voir de bonnes propositions de la France, mais voici : Macron appelle à une « rupture réglementaire » des les « lois vertes » pour aider l’industrie. S’adressant à une foule d’industriels au Palais de l’Élysée au début du mois de mai, Macron a présenté les piliers de la future loi française sur « l’industrie verte ». Pour accélérer les processus industriels et atteindre les objectifs déjà fixés, Macron a appelé à une « pause réglementaire européenne » sur les contraintes environnementales.

« Nous mettons en œuvre ce que nous avons décidé, mais nous devons cesser d’en rajouter [les lois vertes] », a déclaré le président dans un discours prononcé jeudi [11 mai 2023]. « Le risque que nous courons est essentiellement d’être les plus performants en termes de réglementation et les moins performants en termes de financement », a-t-il ajouté. Atteindre les objectifs déjà fixés au niveau de l’UE « exige une certaine stabilité afin que nos entreprises puissent planifier à l’avance », a déclaré le ministre de l’Industrie Roland Lescure à EURACTIV France.

Macron demande une « pause » verte. Le Wall Street Journal a rapporté les propos du président français.

Ce sont des jours étranges où même l’Europe commence à douter de la sagesse de son agenda vert. La semaine dernière, le président français Emmanuel Macron a prononcé un discours dans lequel il a laissé entendre que l’Europe avait peut-être déjà suffisamment de réglementation environnementale et qu’il n’en fallait pas plus. Sacre bleu ! Macron a appelé à une « rupture réglementaire » sur les questions environnementales en Europe. « Nous sommes en avance sur les Américains, les Chinois ou toute autre puissance mondiale en termes de réglementation », a-t-il déclaré. « Maintenant, nous devons exécuter » plutôt que d’ajouter des centaines de pages au règlement vert. Notez qu’il parlait à une salle pleine de cadres industriels sur la façon d’inverser la désindustrialisation et de relancer la fabrication française.

Pendant ce temps, l’administration Biden presse sans relâche avec des règles onéreuses au nom du changement climatique qui va augmenter les coûts pour les Américains sur tout, de l’électricité aux voitures aux appareils électroménagers. Quel monde où la France est plus sensée que les États-Unis ! Une pause est une bonne chose, une réduction est encore meilleure. Une pause est une bonne chose mais un retour sur la folie parrainée par Biden serait beaucoup mieux. Le président Biden devrait faire attention. Mais est-il encore lucide ? Les fabricants américains sont aux prises avec les coûts et la réglementation Biden. En particulier, les constructeurs automobiles ne peuvent pas faire de profit même avec d’énormes subventions.

Mon commentaire sera bref. « Mish » ne doit pas suivre tous les effets de manche et les discours du président français qui tient des propos de couleur blanche le lundi et des propos noirs le mardi et vice-versa. L’administration française et les équipes des ministères ne suivent pas. En effet les décisions du président ne peuvent pas être concrétisées en raison du manque de suivi et de son instabilité pathologique. D’autre part la Commission européenne dispose d’un pouvoir de coercition sur les gouvernements nationaux et dévier des lois européennes signifie un rappel à l’ordre des instances européennes. C’est le cas pour la réforme des retraites qui a été imposée aux Français dans le mépris le plus total des lois de la Constitution et du peuple car il fallait pour la France réaliser cette réforme. En effet sans réforme pas d’aide de 15 milliards de l’UE.

Il ne faut pas se bercer dans des illusions : la Commission européenne gouverne par la menace en brandissant des privations d’aides financières. C’est le cas de la Pologne et de la Hongrie pour des raisons différentes. Cette attitude est un « copié-collé » de la démarche adoptée par l’Union européenne pour sanctionner la Russie dans l’inimaginable mépris des lois internationales. Si le président français persiste (je ne regarde pas l’actualité de grand chemin française) il sera sanctionné par la Commission européenne et ce « petit » détail a échappé à Mish Shedlock. Si le président veut vraiment relancer l’industrie française qu’il quitte en premier lieu le marché européen de l’électricité, c’est urgent ! Note. L’insert du tweet figure sur le billet de Mish