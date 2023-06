Opinion personnelle au sujet du conflit ukrainien 

Depuis le début de l’opération spéciale russe dans le Donbass afin de protéger les populations russophones de cette partie de l’Ukraine persécutées par le régime de Kiev depuis 2014 j’ai clamé sur ce blog que cette intervention était justifiée selon la « doctrine Kouchner » d’intervention armée pour des raisons humanitaires. La Russie n’est intervenue que lorsqu’elle a reconnu les consultations populaires organisées dans les oblasts de Donetzk et de Lougansk aboutissant à la proclamation de deux républiques indépendantes auto-proclamées et ces dernières ont alors fait appel à la Fédération de Russie pour les aider. Cependant aucun dossier n’a été présenté devant les Nations-Unies et les pays occidentaux considèrent que l’opération spéciale était illégale : une agression et une invasion de l’Ukraine.

Le Président russe a découvert que ni la France ni l’Allemagne n’avaient eu l’intention d’activer les accords de Minsk pour laisser huit années au pouvoir ukrainien avec l’aide des Occidentaux pour se préparer à attaquer le donbass russophone et exterminer la population. Un tel projet réjouissait les néo-nazis de Kiev, fanatiques et assoiffés de sang slave, il faut appeler un chat un chat ! L’opération spéciale russe a cru que l’armée ukrainienne n’était pas ce qu’elle prétendait être mais ils sont venus à bout de ces néo-nazis à Marioupol et ont conquis la ville stratégique d’Artemiovsk. La stratégie de l’armée russe soutenue par les milices des deux républiques auto-proclamées et l’armée privée Wagner a consisté à détruire la presque totalité de l’armée ukrainienne.

Avant de critiquer la Russie les Occidentaux seraient bien avisés de balayer d’abord devant leur porte à commencer par le président français qui a fait croire à Vladimir Poutine qu’il pouvait oeuvrer pour une solution négociée. Macron s’est complètement décrédibilisé devant le monde entier (sauf aux yeux des Occidentaux, naturellement) puisqu’avant même les confessions de Hollande et Merkel il était au courant de cette sombre histoire, et il suffit de constater que les pays africains traditionnellement proches de la France expulsent les ambassadeurs de France ainsi que les restes de l’armée française. Quant aux Allemands ils ont adopté un profil bas devant les USA et n’ont même pas protesté au sujet du sabotage des gazoducs Nord-Stream par leur allié (et suzerain) américain ! L’Allemagne a donc perdu toute sa respectabilité vis-à-vis de l’opinion internationale, sauf aux yeux des Occidentaux, encore une fois, qui n’osent plus exprimer leur opinion.

Il ne faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages. Les conséquences internationales de l’attitude des Occidentaux, Europe et Amérique du Nord, ne se sont donc pas fait attendre. La grande majorité des pays ne supportent plus l’hégémonie américaine. Si le processus d’installation d’une nouvelle monnaie de référence pour les échanges internationaux prendra encore du temps, ce processus est bien initié et rien ne l’arrêtera. Les Américains ont fait ce qu’il ne fallait surtout pas faire : encourager le rapprochement entre la Chine et la Russie. Les Occidentaux glosent au sujet de ce rapprochement en prétendant qu’il sera dangereux pour la Russie. Ils ne comprennent toujours pas que la Chine est un peuple de commerçants et non pas un pays aspirant à une hégémonie impérialiste.

Pour bien comprendre si l’intervention spéciale de la Russie en Ukraine est légitime ou légale il faut écouter avec une attention soutenue l’exposé didactique de Jacques Baud auprès du Cercle d’amitié franco-russe : https://www.youtube.com/watch?v=C9NQZagt1o8&ab_channel=DialogueFranco-Russe vous aurez tout compris. Qu’on m’accuse d’être pro-Poutine je m’en moque, j’exprime mon opinion que je ne partage qu’avec moi-même mais j’avoue ne pas avoir saisi plus tôt la distinction subtile entre légalité et légitimité de l’opération spéciale russe. Je suggère très vivement les lecteurs de ce blog de bien regarder Caroline Galacteros invitée au Bistro Libertés : https://www.tvl.fr/bistro-libertes-avec-caroline-galacteros-ukraine-qui-fait-de-la-propagande parce qu’elle aussi a été trainée dans la fange et taxée de pro-Poutine … Je signale à mes lecteurs que j’ai rédigé cet article 24 heures avant de pouvoir visionner Caroline Galacteros sur TVL et qu’en aucun cas je n’ai été influencé par ses propos.