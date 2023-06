Climat : des insectes et de la viande artificielle comme pot-au-feu !

Alors que sous le fallacieux prétexte du réchauffement du climat par effet de serre la Commission européenne, totalement gangrenée par la gauche progressiste écologiste, veut que l’élevage bovin soit réduit de moitié en Europe et que la viande soit remplacée par une viande artificielle ou des insectes car les ruminants bovins émettent du CO2 mais aussi du méthane. Ce méthane est également produit par l’homme lorsqu’il ingère des aliments dits riches en fibres, un composant du bol alimentaire qui ne peut être dégradé par les bactéries intestinales que si celles-ci éliminent le surplus de carbone de ces fibres sous forme de méthane. Faites l’expérience vous-mêmes, vos pétulances sont inflammables, mais messieurs gardez votre slip sur vous si vous procédez à cette expérience spectaculaire, et je ne plaisante pas, c’était l’une de nos préoccupations favorites dans le dortoir lorsque j’étais en pension … Quant à ingérer des insectes, le tractus intestinal ne contient pas de bactéries capables de dégrader la chitine mais peut-être que les amateurs de petites crevettes ont développé ce type de bactéries car la carapace des crevettes est constituée de chitine comme celle des criquets et des blattes. La biomasse humaine est supérieure à celle de tous les animaux d’élevage et pour sauver le climat il faudrait faire un choix, vous suivez mon regard, puisque nous les hommes produisons du CO2 et du méthane, deux gaz à effet de serre nocifs pour le climat, je vais y revenir dans la deuxième partie de cet article.

La gauche progressiste occidentale (la grande majorité des autres pays de la planète se moque de toutes ces histoires de climat, d’effet de serre et de méthane) a, pour l’instant, oublié la forêt amazonienne qui est le nouvel eldorado brésilien pour les grandes cultures. En 2019 figurait sur ce blog un article qui décrivait ce qui se passait réellement dans la forêt amazonienne considérée comme le poumon de la planète par ces gauchistes progressistes ( https://jacqueshenry.wordpress.com/2019/08/04/la-foret-amazonienne-et-le-climat-encore-une-fake-news/ ). Or il n’en est rien car tous les microorganismes et autres insectes qui “digèrent” le bois et les feuilles mortes de cette forêt dégagent du CO2 comme tous les êtres vivants et également du méthane pour les bactéries confrontées aux mêmes problèmes de digestion que les ruminants car leurs aliments sont riches en fibres comme le foin et l’herbe. Les levures produisent également du CO2 et de l’alcool quand elles se nourrissent de sucre, par exemple avec de la farine de blé pour préparer du pain ou de l’alcool. C’est la raison pour laquelle le pain levé, en d’autres termes trop “travaillé” par les levures, n’est pas strictement halal car il peut contenir des traces d’alcool. Je suppose que lorsqu’on cuit du pain “levé” avec des levures la totalité de l’alcool s’évapore mais, bon, inutile de disserter plus avant de ces pratiques alimentaires.

Revenons donc à l’élevage bovin. Si un bon français un peu gastronome veut déguster une excellente entrecôte charolaise, aussi appelée côte de bœuf, avec une grosse coquille de beurre persillé, le beurre maître d’hôtel, il faut qu’il se dépêche car ce mets délicat va bientôt disparaître de la carte des restaurants mais également de l’étal des bouchers qui devront se reconvertir à la viande artificielle dixit la Commission européenne. Cette race bovine remarquable par la qualité de sa viande égalée, voire surpassée par le bœuf de Kobé au Japon, constituera une activité florissante dans la forêt amazonienne transformée en riches pâturages comme j’en ai vu au Vanuatu. Il y avait en effet un éleveur que je connaissais très bien et qui élevait des charolaises destinées à l’exportation vers l’Australie à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Brisbane, des zones climatiques où les prairies de hautes herbes se renouvellent en permanence et sont enrichies avec de la luzerne à longues tiges transgénique (résistantes au glyphosate), c’est parfaitement exact, car il faut périodiquement éclaircir ces prairies en éliminant en partie les graminées pour laisser proliférer la luzerne génétiquement modifiée qui fixe l’azote atmosphérique, un stratagème dont le but est de limiter les apports d’engrais azotés de synthèse. Vous ne connaissiez pas ce type d’agriculture raisonnée, vous êtes maintenant informé. Allez raconter ça aux écologistes obsédés par le protection du climat et de Gaïa, ils seront horrifiés … Pour l’élevage le Brésil adoptera à coup sûr la même stratégie et les paysages vallonnés de la campagne charolaise peuplés de ces animaux paisibles à moitié sauvages puisque leur propriétaire ne se hasarde vers ses troupeaux que lors des vêlages et l’hiver, si celui-ci est trop enneigé, pour apporter des balles de foin. Ce magnifique terroir retournera à l’état naturel avec des forêts comme du temps des Gaulois, une immense perte pour la France. Aux Pays-Bas la situation est tout aussi critique et la paysannerie batave se bat pour le respect de son activité.

Qui sortira de ce combat existentiel ? À coup sûr la dictature écologiste de la Commission de Bruxelles. Mes petits-enfants se trouvant en France vivront dans un monde orwellien et seront des mangeurs d’insectes, devront respecter leurs crédits carbone, ils ne posséderont rien et seront heureux et attendront le mercredi pour déguster des galettes de “soylent green”

Pour une entrevue intéressante et surréaliste fourmillant de détails exposant les magouilles dans les hautes sphères du monde politique avec un rapprochement entre les médias et le politique : https://www.youtube.com/watch?v=TCVga_aT0Bs&ab_channel=LigneDroite%E2%80%A2LamatinaledeRadioCourtoisie

Revenons sur les gaz dits à effet de serre, le méthane et le CO2. Considérons que cet effet de serre ait été prouvé par l’observation et factuellement. Comme je l’ai à plusieurs mentionné sur ce blog la biosphère globale est la suivante :

Je fais figurer à nouveau cette illustration qui n’a jamais suscité de la part de mes lecteurs un quelconque commentaire alors je vais à nouveau en extraire la signification. Sur la Terre et les zones peu profondes des océans 82 % de la totalité de la biomasse est constituée de végétaux, plantes terrestres et algues, et il faut ajouter le phytoplancton. Le reste de cette biomasse totale (546 Gigatonnes de carbone) répartie entre les archéobactéries, les bactéries, les protistes, les champignons (ou moisissures) et les animaux représentent donc 18 % de cette biomasse. Les végétaux captent du CO2 et émettent de l’oxygène, le reste émet du CO2 et anecdotiquement du méthane. Pourquoi existe-t-il une telle différence ? Pour deux raisons : il n’y a pas assez de CO2 dans l’atmosphère pour que les végétaux puissent atteindre une croissance optimale et le mécanisme de fixation de ce CO2 est inhibé par la présence de l’oxygène atmosphérique. Pour que la vie se maintienne sur la Terre et dans les couches peu profondes des océans il faut donc beaucoup plus de biomasse végétale au sens large du terme que tout le reste du monde vivant. Tout ceci est factuel et l’homme, qui se considère abusivement comme le centre du monde ne représente que 100 ppm (parties par million) de la biomasse terrestre totale ! Il y a près de 17 fois plus d’arthropodes, dont les insectes variés, que d’êtres humains sur la Terre et c’est peut-être pour cette raison que la Commission européenne préconise la consommation d’insectes, allez savoir.

Afin d’affiner ce propos l’ensemble de l’humanité représente 37 % de l’ensemble [êtres humains + animaux d’élevage] : 0,06 / 0,16 = 37 %. Il est donc légitime de se poser une dernière question : faut-il supprimer tous les animaux d’élevage ou au contraire continuer à produire de la viande, du lait et des produits dérivés du lait ? Je rappelle que la viande fut un facteur essentielle pour le développement du cerveau au cours de l’évolution de l’homme, ce qui lui permit de se dissocier des primates tels que les chimpanzés et de pouvoir disposer progressivement d’un cerveau beaucoup plus sophistiqué il y a quelques millions d’années. Les extrémistes de la gauche progressiste considèrent aussi qu’il faudrait supprimer une partie de l’humanité … Donc l’argumentation de la Commission européenne issue des délires des protecteurs du climat et de la biodiversité est sans valeur et si de telles dispositions étaient prises il faudra tout simplement que les éleveurs, toute la paysannerie et l’ensemble de la population européenne se révoltent. Autre lien : https://www.climato-realistes.fr/la-cour-des-comptes-recommande-de-reduire-le-cheptel-des-vaches/