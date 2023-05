Les faits et le discours de la FED : une histoire comique aux conséquences tragiques

Avant propos de votre serviteur . Article de Matthieu Piepenburg paru sur le site GoldSwitzerland.com. Il est inquiétant de constater que le même choix stratégique a été décidé par la BCE. Apparemment les grands cerveaux qui dirigent tant la BCE que la FED sont incapables de raisonner sainement. Augmenter les taux à une valeur d’indice inférieure à celle de l’inflation est un facteur inflationniste. Pour que cet outil soit efficace il faut qu’il soit supérieur : il faut que son indice soit supérieur voire égal à celui de l’inflation si j’ai bien compris ce qui eut lieu par exemple en France à la fin des années 1970 et au cours des premières de la décennie suivante à une grande différence près avec la situation actuelle : les salaires étaient indexés sur l’inflation. Pour les salariés l’effet fut nul. Pour les gouvernements occidentaux actuels cette indexation est un facteur inflationniste, peut-être mais elle évite de constater un effondrement de la consommation et une paupérisation des classes moyennes. L’autre différence entre la situation actuelle et cette période est le taux d’endettement des pays occidentaux qui va entrainer une crise obligataire profonde. Un certain nombre de banque “TBTF” (trop grosses pour faire faillite, too big to fail, lire à ce sujet la dernière revue de presse de Pierre Jovanovic).Notes explicatives en italiques soulignés entre crochets.Voici cette traduction aussi fidèle que possible.Lien en fin de billet.

Ci-dessous, nous examinons des faits simples dans le contexte de marchés complexes pour souligner la direction dangereuse de la politique “Fed-Speak”. Restons simple, stupide. Il est vrai que « le diable est dans les détails ». Toute personne familière avec Wall Street en général, ou les mathématiques du marché en particulier, par exemple, peut écrire poétiquement avec le jargon des acronymes, symboles mathématiques grecs, mouvements sigma dans les rendements obligataires, “contango” graphique ou marché dérivé “lingo”. [ Note explicative : le contango consiste à ajuster le montant d’une transaction lorsque les prix à terme diffèrent substantiellement de ceux du marché comptant courant, on se trouve alors dans le domaine des produits dérivés ce qui nécessite une assurance sur ce genre de risque appelée “credit default swap, CDS, un produit dérivé pouvant atteindre des sommes gigantesques dans le bilan d’une banque ]. Ce terme fait partie du jargon boursier appelé “lingo”. Nonobstant tous ces « détails », cependant, c’est une expression plus appropriée pour notre époque, à savoir « Restez simple, stupide ».

Le Simple et le Stupide

Les faits simples sont clairs pour presque tous ceux qui souhaitent les voir. Avec une dette américaine, par exemple, supérieure à 120% de son PIB, l’Oncle Sam a un problème. C’est-à-dire qu’il est ruiné, et pas seulement à cause du plafond de la dette, mais je veux dire ruiné, ruiné. C’est aussi simple que ça. Par conséquent, personne ne veut de ses IOUs [“I owe you” ou reconnaissance de dette,comprenez les T-bonds], confirmé par le simple/stupide fait qu’en 2014, les banques centrales étrangères ont cessé d’acheter des bons du Trésor américains en cash (libellé en dollars), ce qui n’avait pas été vu depuis cinq décennies. Bref, les États-Unis et leurs T-bonds sacrés ne sont plus ce qu’ils étaient. Pour combler cette lacune, cette créature de l’île Jekyll, autrement connue sous le nom de Réserve fédérale, qui n’est ni fédérale ni une réserve, doit créer d’un clic de souris de l’argent pour payer le déficit des administrations à courte vue et opportunistes (gauche et droite) année après année. Oncle Fed, ainsi que ses neveux TBTF, sont ainsi devenus les plus grands financiers marginaux des déficits américains depuis 8 ans. En bref, la Fed et les grandes banques boivent littéralement le “Kool-aid” de dette de l’Oncle Sam [ mot d’humour : [Kool-aid est une boisson aux goûts fruités populaire chez les enfants américains ]. L’imprimante de monnaie de la Fed est ainsi devenue “centrale” pour maintenir les marchés du crédit en vie malgré le fait égal (paradoxe) que ses hausses de taux sont simultanément toxiques pour les obligations, les banques et les petites entreprises pour lutter contre l’inflation malgré le fait obstiné qu’une telle inflation est toujours là.

Le discours sur l’inflation : la forme sur le fond

Mon point de vue, bien sûr, est que la guerre de la Fed contre l’inflation est une optique de une journalistique plutôt qu’un fait politique. Comme tous les régimes endettés et défaillants, la Fed veut secrètement que l’inflation dépasse les taux (c’est-à-dire qu’elle souhaite des « taux réels négatifs ») afin de réduire une partie de la dette susmentionnée et embarrassante. Mais admettre cela s’apparente à un suicide politique, et la Fed est politique, pas « indépendante ». Par conséquent, la Fed cherchera l’inflation tout en faisant une déclaration erronée ou minorera sa déclaration d’au moins 50 %. J’ai décrit cela comme « avoir le beurre et l’argent du beurre ». Cela dit, l’inflation, qui était censée être transitoire, est clairement persistante (comme nous l’avons averti dès le début), et même sa fourchette de 6% sous-déclarée a propulsé les analystes experts dans des transes de proportion comique.

Neel Kashkari, par exemple, pense que les États-Unis pourraient devoir obtenir des taux d’au moins 6 % pour « battre » l’inflation alors que James Bullard demande aussi d’autres hausses de taux. Mais ce que ces gens qui « vont plus haut, plus longtemps » ne mentionnent pas, c’est que les hausses de taux font que la note de l’Oncle Sam (c’est-à-dire la dette) est encore plus élevée, ce qui aggrave plutôt qu’atténue le cauchemar du déficit américain.

La guerre contre l’inflation est une politique qui ajoute de l’inflation

Ironiquement, cependant, peu de gens (y compris Kashkari, Bullard, Powell ou à peu près n’importe quel nain économique à la Chambre des représentants) reconnaissent le paradoxe supplémentaire selon lequel des déficits plus élevés ne font qu’aggraver (plutôt que de « combattre ») le problème de l’inflation, car les dépenses déficitaires (une économie sur la dette “respiratoire” [ allusion aux respirateurs lors de l’épidémie de coronavirus ] maintient la demande artificielle (et donc) les prix à la hausse plutôt qu’à la baisse. En outre, ces déficits seront en fin de compte compensés par de la fausse monnaie fiduciaire créée à partir de rien au bâtiment Eccles, une politique qui est intrinsèquement (et par définition) : INFLATIONNISTE. En bref, et même Warren B. Mosler a récemment tweeté : « La Fed court après sa propre queue. » L’inflation, en d’autres termes, n’est pas seulement là pour rester, les politiques de hausse des taux « anti-inflationnistes » de la Fed ne font qu’aggraver la situation. Même les économistes conformes à la politique de l’administration actuelle de Washington prévoient une inflation de base plus élevée cette année :

La vraie solution à l’inflation? La Terre brûlée.

En fait, la seule façon de vraiment déstabiliser le problème de l’inflation est d’augmenter les taux suffisamment pour détruire le marché obligataire et l’économie. Après tout, les récessions et les dépressions majeures « corrigent » l’inflation, tout comme à peu près tout le monde [ au sens littéral du terme de correction punitive, une fessée par exemple à un enfant, petites entreprises, salariés et rentiers, pour ne citer que ces exemples ]. La réponse de la Fed actuelle à la lutte contre l’inflation est à bien des égards l’équivalent de la lutte contre un problème de rongeurs de cuisine en plaçant de la dynamite dans l’évier.

Pendant ce temps-là, les hausses de taux ne cessent d’exploser

Sous les gros titres de la presse narrant le cas de banques défaillantes (et du sauvetage des déposants financé par les contribuables) l’une après l’autre, se cache la situation tout aussi sombre des petites entreprises américaines, qui dépendent toutes de prêts pour rester à flot. Selon l’Association des petites entreprises des États-Unis, les taux des prêts aux « petits gars » ont atteint des niveaux à deux chiffres. Il va sans dire que ces coûts de la dette ne nuisent pas seulement aux petites entreprises, ils les détruisent. Ce resserrement du crédit ne fait que commencer, car les petites entreprises empruntent moins en raison de la hausse des taux. Bien entendu, l’immobilier n’est qu’un autre secteur pour lequel la « guerre contre l’inflation » crée des dommages collatéraux. Les propriétaires qui profitent des faibles taux fixes des jours passés reportent naturellement la vente de leurs maisons actuelles seulement pour ne pas faire face à la douleur d’acheter un nouveau logement à des taux hypothécaires beaucoup plus élevés. Cela signifie que les stocks de revente pour les maisons plus anciennes diminuent, ce qui signifie que le marché (ainsi que le prix) pour les maisons neuves est en hausse, ce qui est un autre exemple ironique de la façon dont la prétendue guerre contre l’inflation de la Fed ajoute à l’inflation des prix… En bref, les hausses de taux de la Fed peuvent faire monter l’inflation, et c’est tout aussi tragique, car les baisses de taux de la Fed peuvent aussi faire monter l’inflation, car une monnaie moins chère ne signifie qu’une plus grande vitesse de circulation de cette monnaie, ce qui, hélas, est aussi un facteur inflationniste…

Vous saisissez le paradoxe ?

Et c’est là, mes amis, le paradoxe, l’énigme, le coin ou le piège dans lequel nos planificateurs centraux nous ont placés, nous et eux-mêmes. Comme je l’ai dit à maintes reprises, nous devons finir par choisir notre poison : c’est soit une dépression, soit une crise d’inflation. En fin de compte, les hausses de taux de Powell, qui ont déjà tué des obligations, des actions et des banques, tueront aussi l’économie.

Sauvegarder le système ou la devise ?

À ce moment inévitable où les décombres financiers et sociaux d’une récession nationale et mondiale sont trop difficiles à ignorer, les planificateurs centraux devront examiner longuement et sérieusement les boutons rouges rougeoyants sur leurs imprimantes d’argent et décider ce qui vaut la peine d’économiser : « système » ou la devise? La réponse est simple. Ils vont appuyer sur le bouton rouge tout en avalant la pilule bleue. En fin de compte, et pas trop loin de notre horizon, les planificateurs centraux « sauveront » le système (obligations et banques TBTF) en cliquant avec la souris sur des milliards de dollars supplémentaires. [ Ceci explique que MBS facture son pétrole à la Chine en renminbi convertibles sachant que les réserves en or de la Banque centrale chinoise détient un stock suffisant pour assurer cette convertibilité et près de 80 autres pays vont suivre cet exemple, voir plus bas dans l’article ].

Cela signifie simplement que la récession déflationniste à venir sera suivie d’une « solution » hyperinflationniste. Encore une fois, et il vaut la peine de le répéter, l’histoire confirme dans la crise de la dette après la crise de la dette, et les régimes défaillants après les régimes défaillants, que la dernière bulle à « éclater » est toujours la monnaie.

Une longue histoire de stupidité

Dans ma base de données sans cesse croissante de choses que les présidents de la Fed ont dit qui se sont avérées être complètement et complètement, eh bien… 100 % FAUX, l’une de mes préférées était l’affirmation de 2010 de Ben Bernanke selon laquelle l’assouplissement quantitatif serait « temporaire » et sans « conséquence » pour le dollar américain. Selon cette fausse idole de Bernanke, le QE était en sécurité parce que la Fed payait simplement des dollars pour acheter des bons du Trésor, un échange de même valeur contractuelle. Ce que Bernanke a omis de prévoir ou de considérer, cependant, c’est qu’un « swap » aussi élégant est tout sauf élégant lorsque la Fed est entachée par une perte d’exploitation dans laquelle la valeur de ces T-bonds est en chute libre. Dit autrement, le « swap » est maintenant une escroquerie.

À mesure que les déficits augmenteront, les banques TBTF auront besoin de plus de dollars (c.-à-d. inflationnistes) pour respecter la promesse de l’Oncle Sam concernant les frais d’intérêt (« Intérêts sur les réserves excédentaires »). Dans les premiers jours des opérations d’assouplissement quantitatif standard, au moins la monnaie imprimée de la Fed a été « équilibrée » par ses T-bonds achetés que les banques TBTF ont ensuite retirés du marché et mis « en sécurité » à la Fed. Mais aujourd’hui, compte tenu des pertes d’exploitation en jeu, l’impression d’argent brut de la Fed sera comme des eaux usées brutes avec nulle part où aller, mais directement dans l’économie avec une odeur inflationniste.

Mauvaises options, discours vaporeux

Encore une fois, les options de la Fed acculée sont simples/stupides : elle peut continuer à augmenter les taux de manière agressive pendant plus longtemps et envoyer l’économie dans une dépression et les marchés dans une spirale tout en déclarant victoire sur l’inflation, ou il peut imprimer des milliards de dollars de plus pour soutenir le système et neutraliser/dévaluer le dollar. Et pour cette merveilleuse série d’options, Bernanke a gagné un prix Nobel ? Les ironies abondent… Mais comme un célèbre moraliste français l’a dit : “les plus hautes fonctions sont rarement, voire jamais, détenues par les plus hauts esprits” [ Il me semble qu’il s’agit de La Bruyère mais je peux me tromper ]. L’or, bien sûr, n’est pas quelque chose que la Fed (ni qui que ce soit d’autre) peut imprimer ou cliquer avec la souris, et le rôle ultime de l’or en tant qu’assureur de devises n’est pas une question de débat, mais une question de cycles, d’histoire et de bon sens simple/stupide. (Voir ci-dessous).

Les marchés se préparent

Entre-temps, les marchés commencent lentement à comprendre que la protection du pouvoir d’achat est maintenant plus prioritaire que la recherche de sécurité dans les obligations à revenu fixe ou à rendement sans risque gonflées de façon grossière et non naturelle. Pourquoi ? Parce que ces obligations sont maintenant (grâce à Oncle Fed) empiriquement et mathématiquement rien de plus que « sans revenu » et « sans risque de rendement ». Dans le même temps, les hedge funds consolident leurs positions courtes nettes dans les contrats à terme S&P à des niveaux jamais vus depuis 2007 pour la simple raison qu’ils prévoient une implosion du marché induite par Powell à grande échelle. Une fois que cette implosion prévisible se produit, préparez-vous pour les seuls outils pathétiques de la Fed qui restent : des taux plus bas et des billions de liquidités instantanées, le genre qui tue une devise.

En Or, nous faisons confiance

Le cas de l’or comme assurance contre une telle toile de fond de la dette, la fragilité financière et les monnaies ouvertement mourante est, eh bien : Simple, stupide et facile à voir. Peu de gens sur cette terre ronde voient le simple parmi le complexe mieux que notre conseiller et ami, Ronni Stoeferle, dont le plus récent In Gold We Trust Report vient d’être publié (https://ingoldwetrust.report/igwt/?lang=en ). Coproduit avec son collègue d’Incrementum AG, Mark Valek, ce rapport annuel est devenu le rapport fondateur dans le domaine des métaux précieux. L’édition de 2023 regorge non seulement des données les plus troublantes et claires et du bon sens contextuel, mais aussi d’une litanie de citations divertissantes de Churchill et de l’école autrichienne à The Grateful Dead et Anchorman… Ronni et Mark analysent les conséquences d’une Fed qui a augmenté les taux trop élevés, trop vite et trop tard, ce qui est encore une fois un fait évident :

Il va sans dire que la hausse des taux dans un contexte économique déjà historiquement « fragile » tend à briser les choses (des T-bonds aux banques régionales) et laisse présager beaucoup plus de difficultés à venir, comme l’histoire et les mathématiques le confirment clairement :

Dans un monde endetté et complètement dépendant des années de liquidité instantanée d’une banque centrale près de chez vous, les politiques soudaines de Powell (mais encore une fois trop tard et trop radicales) ne limiteront pas « doucement » l’exubérance des marchés ni ne limiteront l’inflation sans déclencher la mère de toutes les récessions. Au lieu de cela, la “croissance négative” subséquente et soudaine de la masse monétaire ne fera qu’accélérer une récession plutôt qu’un atterrissage « en douceur » :

Comme le met en garde le rapport précédent, l’approche imminente de cette récession est déjà (et plus encore) confirmée par des indicateurs de base tels que le Conference Board of Leading Indicators, une courbe des taux inversée et l’écart alarmant entre les taux à 10 et 2 ans.

Risques géopolitiques auto-infligés

Le rapport examine en outre les changements géopolitiques dont nous avons averti (et écrit) depuis mars 2022, lorsque les sanctions occidentales contre la Russie ont déclenché une tendance décisive par les BRICS et d’autres pays pour obtenir des paiements de règlement en dehors du dollar “militarisé”. Il serait imprudent d’ignorer l’importance de ce changement ou de sous-estimer la puissance croissante de ces alliances BRICS et BRICS « plus » [et de l’Organisation de Coopération de Shanghai], car leur part combinée du PIB mondial augmente et ne diminue pas… :

Alors que l’intérêt pour (et la confiance pour) le USD maintenant militarisé comme un système de paiement diminue parallèlement à un affaiblissement de la foi dans les “IOUs” de l’Oncle Sam, le monde, et ses banques centrales (en particulier à l’Est) se détournent des T-bonds US et se tournent vers l’or physique. Encore une fois, je reconnais le mérite du rapport In Gold We Trust :

Vous voyez une tendance? Voyez pourquoi? C’est assez simple, et pour cela nous pouvons remercier les politiques assez stupides de la Fed en particulier et la confiance déclinante dans leurs prouesses en général :

Les mythes sont des choses têtues

Beaucoup, bien sûr, ont du mal à imaginer qu’une Réserve fédérale basée à Washington et dans le pays du grand rêve américain (et de la monnaie de réserve mondiale) pourrait être tout sauf sage, efficace et stabilisateur, malgré un bilan embarrassant de la Fed qui est empiriquement imprudent, inefficace et constamment déstabilisant… Les mythes sont difficiles à briser, malgré le fait que le mythe de la MMT ( https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Monetary_Theory ) et de l’assouplissement quantitatif à la demande a été un échec et envoie les États-Unis, ainsi que l’économie mondiale, vers un gouffre aux proportions historiques. Mais le message « Gardez votre calme et continuez » de Powell est apaisant en esprit malgré le fait qu’il cache des mathématiques terrifiantes et des conséquences historiquement confirmées pour l’argent fiduciaire par lequel les investisseurs mesurent encore à tort leur richesse. Mais comme le dirait Brian Fantana d’Anchorman, faites confiance aux planificateurs centraux. « Ils ont fait des études, vous savez et 60 % du temps, ça marche à chaque fois ».

Quant à nous, nous faisons confiance au genre de données que Ronni et Mark ont recueillies et à cette relique barbare d’or bien plus que des mots calmants et des monnaies dévalorisées et fiat. Comme l’histoire le rappelle, lorsque les devises meurent dans un contexte de dette insoutenable, l’or fonctionne en fait … et chaque fois. Lien : https://goldswitzerland.com/facts-vs-fed-speak-a-comical-history-with-tragic-consequences/