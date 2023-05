Par qui La guerre en Ukraine a été provoquée et pourquoi cette précision est-elle importante pour parvenir à la paix

En reconnaissant que la question de l’élargissement de l’OTAN est au centre de cette guerre, nous comprenons pourquoi l’armement américain ne mettra pas fin à cette guerre. Seuls des efforts diplomatiques peuvent y parvenir.

George Orwell a écrit en 1984 que « qui contrôle le passé contrôle le futur : qui contrôle le présent contrôle le passé. » Les gouvernements travaillent sans relâche pour déformer les perceptions du public sur le passé. En ce qui concerne la guerre d’Ukraine, l’administration Biden a affirmé à maintes reprises et à tort que la guerre d’Ukraine a commencé par une attaque non provoquée de la Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. En fait, la guerre a été provoquée par les États-Unis d’une manière que de grands diplomates américains avaient prévue pendant des décennies avant la guerre, ce qui signifie que la guerre aurait pu être évitée et qu’elle devrait maintenant être arrêtée par des négociations.

Reconnaître que la guerre a été provoquée nous aide à comprendre comment l’arrêter. Cela ne justifie pas l’invasion de la Russie. Une bien meilleure approche pour la Russie aurait peut-être été d’intensifier la diplomatie avec l’Europe et le monde non occidental pour expliquer le militarisme et l’unilatéralisme américains et s’y opposer. En fait, les pressions incessantes des États-Unis pour élargir l’OTAN sont largement opposées dans le monde entier, de sorte que la diplomatie russe plutôt que la guerre aurait probablement été efficace.

L’équipe de M. Biden utilise sans cesse le mot « non provoqué », notamment dans son discours majeur sur le premier anniversaire de la guerre, dans une récente déclaration de l’OTAN et dans la plus récente déclaration du G7. Les médias grand public amicaux à Biden simplement répéter la Maison Blanche. Le New York Times est le principal coupable, décrivant l’invasion comme « non provoquée » pas moins de 26 fois, dans cinq éditoriaux, 14 chroniques d’opinion par des auteurs du NYT, et sept éditorialistes invités !

Il y a eu en fait deux grandes provocations américaines. La première était l’intention des États-Unis d’étendre l’OTAN à l’Ukraine et à la Géorgie afin d’entourer la Russie dans la région de la mer Noire par les pays de l’OTAN (Ukraine, Roumanie, Bulgarie, Turquie et Géorgie, dans le sens antihoraire). Le deuxième était le rôle des États-Unis dans l’installation d’un régime russophobe en Ukraine par le renversement violent du président ukrainien pro-russe, Viktor Ianoukovitch, en février 2014. La fusillade en Ukraine a commencé avec le renversement de Ianoukovitch il y a neuf ans, pas en février 2022, comme le gouvernement américain, l’OTAN et les dirigeants du G7 voudraient nous le faire croire.

La clé de la paix en Ukraine passe par des négociations fondées sur la neutralité de l’Ukraine et le non-élargissement de l’OTAN. Biden et son équipe de politique étrangère refusent de discuter de ces racines de la guerre. Les reconnaître saperait l’administration de trois façons. Tout d’abord, cela révélerait le fait que la guerre aurait pu être évitée ou arrêtée rapidement, épargnant à l’Ukraine sa dévastation actuelle et aux États-Unis plus de 100 milliards de dollars de dépenses à ce jour. Deuxièmement, cela exposerait le rôle personnel du président Biden dans la guerre en tant que participant au renversement de Ianoukovitch et, avant cela, en tant que fervent défenseur du complexe militaro-industriel et très tôt partisan de l’élargissement de l’OTAN. Troisièmement, cela pousserait M. Biden à la table de négociation, ce qui minerait la pression continue de l’administration en faveur de l’expansion de l’OTAN.

Les archives montrent irréfutablement que les gouvernements des États-Unis et de l’Allemagne ont promis à plusieurs reprises au président soviétique Mikhaïl Gorbatchev que l’OTAN ne bougerait pas d’un pouce vers l’est lorsque l’Union soviétique a démantelé l’alliance militaire du Pacte de Varsovie. Néanmoins, les États-Unis ont commencé à planifier l’expansion de l’OTAN au début des années 1990, bien avant que Vladimir Poutine ne devienne président de la Russie. En 1997, l’expert en sécurité nationale Zbigniew Brzezinski a énoncé avec une précision remarquable le calendrier d’expansion de l’OTAN.

Les diplomates américains et les dirigeants ukrainiens savaient bien que l’élargissement de l’OTAN pouvait mener à la guerre. Le grand universitaire américain George Kennan a qualifié l’élargissement de l’OTAN d’« erreur fatidique », écrivant dans le New York Times que : « On peut s’attendre à ce qu’une telle décision enflamme les tendances nationalistes, anti-occidentales et militaristes dans l’opinion russe, ait un effet négatif sur le développement de la démocratie russe, rétablisse l’atmosphère de la guerre froide dans les relations Est-Ouest, et pousse la politique étrangère russe dans des directions qui ne nous plaisent pas ».

Le secrétaire à la Défense du président Bill Clinton, William Perry, a envisagé de démissionner pour protester contre l’élargissement de l’OTAN. En se remémorant ce moment crucial au milieu des années 1990, Perry a déclaré ce qui suit en 2016 : « Notre première action qui nous a vraiment mis dans la mauvaise direction a été lorsque l’OTAN a commencé à prendre de l’expansion, en faisant venir des pays d’Europe de l’Est, dont certains bordent la Russie. À ce moment-là, nous travaillions en étroite collaboration avec la Russie, qui commençait à s’habituer à l’idée que l’OTAN pouvait être un ami plutôt qu’un ennemi… mais elle était très mal à l’aise d’avoir l’OTAN directement sur sa frontière et elle nous a fortement exhortés à ne pas aller de l’avant avec cette idée ».

En 2008, l’ambassadeur des États-Unis d’alors en Russie, et maintenant directeur de la CIA, William Burns, a envoyé un télégramme à Washington pour l’avertir des graves risques d’élargissement de l’OTAN : « Les aspirations de l’Ukraine et de la Géorgie à l’égard de l’OTAN touchent non seulement un nerf brut en Russie, mais elles suscitent de graves préoccupations quant aux conséquences sur la stabilité dans la région. Non seulement la Russie perçoit-elle l’encerclement et les efforts visant à saper son influence dans la région, mais elle craint aussi des conséquences imprévisibles et incontrôlées qui affecteraient sérieusement les intérêts de la sécurité russe. Les experts nous disent que la Russie est particulièrement inquiète du fait que les fortes divisions en Ukraine au sujet de l’adhésion à l’OTAN, avec une grande partie de la communauté ethnique russe contre l’adhésion, pourraient conduire à une scission majeure, impliquant de la violence ou, au pire, une guerre civile. Dans cette éventualité, la Russie devrait décider d’intervenir ou non, une décision à laquelle elle ne veut pas être confrontée ».

Les dirigeants ukrainiens savaient pertinemment que faire pression pour l’élargissement de l’OTAN à l’Ukraine signifierait la guerre. L’ancien conseiller de Zelensky, Oleksiy Arestovych, a déclaré dans une interview en 2019 que « notre prix pour rejoindre l’OTAN est une grande guerre avec la Russie ». En 2010-2013, Ianoukovitch a poussé la neutralité, conformément à l’opinion publique ukrainienne. Les États-Unis ont travaillé secrètement pour renverser Ianoukovitch, comme l’ont clairement montré les enregistrements du secrétaire d’État adjoint des États-Unis de l’époque, Victoria Nuland, et de l’ambassadeur des États-Unis, Geoffrey Pyatt, en planifiant le gouvernement post-Yanukovych quelques semaines avant le violent renversement de Ianoukovitch. Mme Nuland indique clairement qu’elle coordonnait étroitement avec le vice-président de l’époque, M. Biden, et son conseiller à la sécurité nationale, M. Jake Sullivan, la même équipe Biden-Nuland-Sullivan, qui est maintenant au centre de la politique des États-Unis à l’égard de l’Ukraine.

L’historien Geoffrey Roberts a récemment écrit ceci : « La guerre aurait-elle pu être empêchée par un accord russo-occidental qui a interrompu l’expansion de l’OTAN et neutralisé l’Ukraine en échange de garanties solides d’indépendance et de souveraineté ukrainiennes? Très probablement » . En mars 2022, la Russie et l’Ukraine ont fait état de progrès vers une fin de guerre négociée rapidement sur la base de la neutralité de l’Ukraine. Selon Naftali Bennett, ancien premier ministre d’Israël, qui était médiateur, un accord était sur le point d’être conclu avant que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ne le bloquent.

Alors que l’administration Biden déclare que l’invasion de la Russie n’est pas provoquée, la Russie a poursuivi des options diplomatiques en 2021 pour éviter la guerre, tandis que Biden a rejeté la diplomatie, insistant sur le fait que la Russie n’avait pas son mot à dire sur la question de l’élargissement de l’OTAN. Et la Russie a poussé la diplomatie en mars 2022, tandis que l’équipe Biden a de nouveau bloqué la fin diplomatique de la guerre. En reconnaissant que la question de l’élargissement de l’OTAN est au centre de cette guerre, nous comprenons pourquoi l’armement américain ne mettra pas fin à cette guerre. La Russie s’intensifiera au besoin pour empêcher l’élargissement de l’OTAN à l’Ukraine. La clé de la paix en Ukraine passe par des négociations fondées sur la neutralité de l’Ukraine et le non-élargissement de l’OTAN. L’insistance de l’administration Biden sur l’élargissement de l’OTAN à l’Ukraine a fait de l’Ukraine une victime des fausses aspirations militaires américaines. Il est temps que les provocations cessent et que les négociations pour rétablir la paix en Ukraine prennent fin.

Source. Commondreams.org, auteur Jeffrey D. Sachs, Professeur à l’Université Columbia. Illustration : combattant de l’armée ukrainienne bombardant la ville de Bhakmout-Artemiosk. La détection acoustique du point de départ de l’obus oriente la contre-artillerie russo-donbassienne et la batterie “ennemie” est localisée en quelques secondes et presque immédiatement détruite transformant les opérateurs, 3 à 5 artilleurs, en viande hachée.