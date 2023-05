Ukraine : les prochaines semaines seront décisives pour la paix en Europe et son avenir

L’Union européenne traite les pays du sud avec mépris et ils se vengent …

Lorsque Josep Borrell, le chef de la politique étrangère de l’Union européenne déclara : « l’Europe est le jardin d’Eden et le reste du monde est une jungle » et depuis le 20 octobre 2022, date approximative de cette déclaration, la « jungle » s’est rebiffé et bon nombre de pays se sont rapproché de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), de l’organisation des BRICS et ils ont refusé de sanctionner la Russie. Si Borrell est un diplomate il n’a pas utilisé le language diplomatique pour exprimer son point de vue, de ce fait il a irrémédiablement terni la réputation de l’Europe. D’ailleurs sa formule citait l’Europe comme un « jardin de prospérité » et si c’était encore proche de la réalité en octobre dernier, ce n’est plus le cas aujourd’hui : l’Allemagne, le moteur de la prospérité européenne est en récession et la grande majorité des pays de l’Union suivra. Les analystes nient encore l’évidence en constatant que les indices boursiers sont satisfaisants. Ils oublient que les volumes des échanges sur les places boursières européennes sont lilliputiens, ce qui explique cette embellie artificielle. Le cours de l’or est toujours manipulé par JP Morgan et Madame la Marquise peut se rassurer le feu est circonscrit dans le fond de l’écurie du château (de carte) européen.

Et puisque le cours de l’or a été mentionné, le cours du pétrole est vraisemblablement tout aussi manipulé puisque les dernières décisions de l’OPEP+ d’une restriction quotidienne de 1 million de barils/jour dès le début du mois de mai n’a eu aucun effet sur ce cours alors que ce mois de mai se termine. Tous les pays de l’OPEP soutiennent la Russie dont en particulier l’Arabie saoudite pourtant alliée des Etats-Unis depuis les accords du Quincy (1945). Les stocks d’or de la Russie, on parle de plus de 15000 tonnes, et de la Chine, on parle de plus de 20000 tonnes dépassent à eux deux les réserves de tous les pays occidentaux, USA compris. Il est vrai que ces deux pays sont eux-mêmes les deux premiers producteurs d’or du monde.

Dans le dernier article de Seymour Hersh il apparaît de plus en plus clairement que ses sources proviennent des services de renseignements américains et qu’elles diffèrent de celles des médias de grands chemins occidentaux. Il affirme que les pays voisins de l’Ukraine poussent Zelinsky a songer à entamer des discussions de paix. Il ne s’agit pas de livraisons d’armes et d’avions à Kiev mais d’une motivation pour le moins inattendue, l’afflux de plus de dix millions de réfugiés ukrainiens dans ces pays, Hongrie, Slovaquie, Roumanie, Pologne, Lituanie, Estonie et d’autres pays de l’Union européenne qui doivent consentir à un effort financier supplémentaire pour accueillir ces réfugiés alors que la situation économique de l’Europe se dégrade. Pourtant tous ces pays sont des ennemis déclarés du Président Poutine. L’attitude de la Pologne reste ambiguë et ses objectifs cachent quelque chose malgré le fait que les prises de décision de la Pologne doivent être avalisées par Washington. Les ressortissants ukrainiens sont acceptés dans l’Union européenne comme si l’espace Schengen leur était ouvert. Il reste à déterminer, selon Hersh, qui sera choisi à Kiev pour entamer des négociations de paix. Comment les services secrets américains ont-ils accepté de divulguer ces informations à Hersh ? Il s’agit probablement de faire passer un message aux Européens. En effet, selon Hersh, les principaux acteurs d’une initiative de paix sont la Hongrie, la Pologne et l’Allemagne et ils travaillent à faire céder Zelinsky : le responsable des services de renseignements américains a même affirmé à Hersh que le dirigeant ukrainien devra se plier aux décisions des USA même s’il doit être payé pour cela ! Enfin selon Hersh la Maison-Blanche n’est même pas informée des dernières tractations des services américains et de leur appui aux pays proches géographiquement de l’Ukraine cités plus haut sur ce post.

Un commentaire de la part de votre serviteur me paraît nécessaire. Alors que le G7 n’a pas abordé la possible offensive de printemps de l’Ukraine tant attendue et que les Américains sont très réticents à assister à des livraisons de F16, une cible de choix pour la défense anti-aérienne russe considérée comme la meilleure du monde, personne n’a encore vu de chars comme des leopard sur le sol ukrainien. Ce qui semble préoccuper les services américains est plutôt une offensive de grande envergure de la Russie en direction de Kherson et Odessa. La position de Kiev serait alors profondément fragilisée. Le Président Poutine l’a rappelé lors de son dernier discours, plus le conflit trainera en longueur plus les négociations seront difficiles avec la Russie. Tout ce que racontent les médias européens doit être reconsidéré après ce dernier article de Seymour Hersh. Ils devront modifier les termes de leur propagande anti-russe dans la mesure où Hersh a comparé la prise d’Artemiosk à la bataille de Verdun en 1917, une boucherie sans but stratégique incontournable pour Kiev, les rumeurs parlent de près de 200000 morts du côté ukrainien ! En d’autres termes l’armée ukrainienne est maintenant fantomatique, tout simplement et c’est la raison pour laquelle des négations de paix deviennent urgentes. Les prochaines semaines seront donc riches en évènements et l’Europe a d’ors et déjà perdu la partie. Quant aux USA ils peineront à récupérer leurs investissements, ils pourront toujours récupérer les immenses domaines agricoles ukrainiens devenus la propriété d’investisseurs américains, pourquoi pas ?