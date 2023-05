Brève. La Chine premier producteur de véhicules automobiles

Au cours du premier trimestre de 2023 la production de véhicules automobiles, tous modèles confondus, par la Chine a augmenté de 58 % par rapport à la même période de 2022. Ainsi la firme Toyota, premier constructeur d’automobiles du monde avec 950000 véhicules, a été dépassée par la Chine, selon l’Association chinoise des fabricants d’automobiles, avec 1,07 millions d’automobiles. Il y a en Chine une pléthore de constructeurs et certains d’entre eux sont des « joint-ventures » avec des entreprises étrangères comme Honda, Toyota, Volkswagen, Renault, General Motors, Volvo, … étroitement surveillées par l’Etat (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_automobile_manufacturers_of_China ).

Dans le créneau des voitures électriques « plug-in » la Chine est incontestablement le leader mondial avec 53 % de toutes les voitures de ce type vendues dans le monde entre 2021 et le premier trimestre de 2023. Il existe à nouveau des « joint-ventures » en particulier avec Volkswagen. La firme américaine Tesla s’implante à Shanghai avec une « méga-usine ». Les constructeurs chinois de voitures électriques les plus connus sont BYD, SAIC et Great Wall Motor. La position dominante de la Chine dans ce créneau des voitures électriques s’explique facilement car la Chine dispose de ressources minérales considérables en lithium et en terres rares et cette position s’explique par la production de batteries car la part des voitures électriques atteint à peine 30 % de celle de toutes les automobiles. Enfin la Chine n’est pas un producteur de cobalt significatif puisque sa production domestique se trouve au dixième rang mondial. La production de batteries pour les voitures électriques en fait le premier raffineur de ce métal et les perspectives de la Chine sont prometteuses dans la mesure où la concession accordée à ce pays par l’Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie à une entreprise chinoise de production de nickel permettra à la Chine de doubler sa production de cobalt. Or le « Caillou » renferme des quantités massives de fer, de nickel et de cobalt. Depuis la forte augmentation des cours du cobalt l’usine de Doniambo à Nouméa (Société Le Nickel) a produit plus de 3500 tonnes de cobalt en 2020. Les Chinois peuvent être confiants en l’avenir et leur domination du marché des voitures électriques perdurera jusqu’aux premiers signes de pénurie qui apparaîtront en premier lieu en Europe occidentale avec des pénuries d’électricité … Source : theinteldrop.org