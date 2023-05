Plan énergétique allemand : La Grande Illusion !

L’Allemagne, première puissance économique d’Europe occidentale sert d’exemple à beaucoup de pays de par son choix de transition énergétique. Soumis à la propagande incessante et omniprésente des partis politiques « verts » les décideurs ont suivi cet exemple germanique, néanmoins sans se priver de toutes sources d’électricité pilotables alors que les énergies dites renouvelables sont par définition non pilotables et aléatoires. Les résultats catastrophiques de tels choix monolithiques ont été révélés à la suite des événements d’Ukraine qui ont induit un renchérissement du prix du gaz naturel par un facteur 6 à 8, les unités de production d’électricité à partir de turbines à gaz étant nécessaires pour pallier au caractère aléatoire de la production d’origine éolienne ou solaire.

Trois articles successifs de Pierre Gosselin (en anglais) figurant sur son blog https://notrickszone.com informent le monde au sujet de l’état actuel de l’Allemagne et de sa situation énergétique. Cette situation s’aggrave jour après jour depuis la fermeture définitive des trois dernières unités de production d’électricité d’origine nucléaire. Le parti vert allié des socialistes dans le nouveau gouvernement post-Merkel n’a recueilli que 27 % d’opinions favorables lors des dernières élections et sa cote de popularité vient de régresser de 40 %. Les « Verts » allemands peuvent s’enorgueillir de ne plus rassembler que 16 % d’opinions favorables, derrière l’AfD, le parti de droite souverainiste. Les Allemands ne peuvent que constater le fiasco total de la politique énergétique d’Angela Merkel qui n’a pu gouverner qu’avec le soutien du parti vert et son successeur se trouve dans la même situation. Ce 22 mai 2023 le vent n’a fait tourner aucun moulin à vent comme l’indique la carte ci-dessous (source : Université du Wisconsin) et les verts se consolent peut-être car le Soleil de printemps favorise la production d’électricité photovoltaïque qui restera en Allemagne toujours cryptique : l’Allemagne ce n’est pas le Portugal ni le Maroc !

Outre le fait que les responsables gouvernementaux, en particulier le Secrétaire pour les Affaires Climatiques, Patrick Graichen, se trouvent dans une situation délicate car accusés de « cronyisme », un terme anglais signifiant copinage ou favoritisme, en d’autres termes de corruption de la part de politiciens en charge de conduire les affaires du pays, un peu comme le scandale français relatif aux « fonds Marianne ». D’ailleurs la plupart des gouvernements occidentaux sont constitués par copinage et favoritisme. Il faut ajouter que le dénommé Graichen a soutenu une thèse de doctorat truffée de plagiats, ce qui a ému la population. Parmi les dispositions prises récemment par le gouvernement l’interdiction du chauffage au bois pourtant populaire en Allemagne pour remplacer le gaz dont le prix a été multiplié par 7 sous le prétexte que les fumées engendrées par ce type de chauffage contiennent trop de poussières ultra-fines. Les pompes à chaleur qui étaient encore une approche fiable pour le chauffage domestique avant l’augmentation du prix de l’énergie, encouragées par le gouvernement, deviennent inutilisables en raison du prix de l’électricité en forte augmentation également. De plus les vols de ces équipements deviennent courants et les compagnies d’assurance refusent de les assurer contre le vol ! Le chauffage au bois ne sera autorisé dès 2024 que si l’installation est équipée d’un filtre à particules ultra-fines ou un système de lavage des fumées par barbotage dans l’eau, un équipement trois fois plus volumineux que le système de chauffage lui-même nécessitant un entretien au moins hebdomadaire. Les « Verts » se penchent sur le fait que le chauffage au bois est également délétère pour le climat, d’où l’incertitude des citoyens allemands qui se préparent à acheter des couvertures épaisses et des bougies !

Enfin l’Agence Fédérale du Réseau électrique prévoit de rationner l’électricité, ce qui est totalement incompatible avec la promotion des voitures électriques et des pompes à chaleur. Si la situation des ménages devient délicate, et cette situation va s’aggraver dès l’automne prochain, tout le secteur industriel va également souffrir, qu’il s’agisse des grosses implantations industrielles fortes consommatrices d’énergie électrique mais plus grave encore le tissu industriel constitué de petites entreprises va subir des délestages et très probablement des restrictions drastiques de la consommation d’électricité. En quelque sorte l’économie allemande est condamnée à une véritable mort par inanition progressive. Après avoir exigé de la Commission européenne la mise en place du marché européen de l’électricité sous la pression des « Verts » les Allemands vont subir un effet boomerang dont ils ne survivront pas, exactement comme les sanctions contre la Russie. Donc l’Allemagne se fait « seppuku » et peut remercier les Etats-Unis et l’idéologie délirante des « Verts ». Ce pays, comme tous les autres pays occidentaux obsédés par l’escroquerie du réchauffement climatique, peut toujours attendre pour voir émerger un tel réchauffement qui n’est pas à l’ordre du jour parmi les géophysiciens et les astrophysiciens sérieux …