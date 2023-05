L’opération spéciale de la Russie dans l’est de l’Ukraine avait pour but de dénazifier et démilitariser l’Ukraine …

Lorsque le Président Vladimir Poutine décida d’intervenir en Ukraine afin de protéger les populations russophones de ce pays, persécutées et humiliées par le pouvoir central ukrainien depuis 2014, ses motivations étaient de dénazifier ce pouvoir et de détruire les infrastructures militaires et l’armée ukrainienne elle-même. Pour le pouvoir en place à Kiev les slaves russes devaient être exterminés selon l’idéologie gouvernementale. Compte tenu du veto incontournable des Américains et des Britanniques, membres du Conseil de sécurité de l’ONU, le Président russe ne jugea par utile de déposer devant l’Assemblée générale de l’ONU les référendums organisés démocratiquement tant en Crimée que dans les deux principaux oblasts de Donetsk et de Lugansk pour accéder à l’indépendance. La Charte des Nations-Unies stipule (Chapitre 1, Article 1, partie 2) que tout peuple a le droit d’être indépendant dans le cadre de cette Charte. La France n’a pas présenté de dossier à l’Assemblée générale de l’ONU après le référendum organisé à Mayotte et le rattachement de ce territoire à la France n’a jamais été reconnu par l’ONU, de même que l’indépendance du Kosovo.

L’intervention spéciale de la Russie dans l’est russophone de l’Ukraine n’est donc pas illégale comme le soulignait Jacques Baud au cours de l’une de ses dernières présentations (https://www.youtube.com/watch?v=25m4QwRiWj0&ab_channel=TheSwissBoxConversation ) puisqu’elle est la conséquence d’une demande d’assistance de la part des deux Républiques autoproclamées russophones mentionnées ci-dessus. Il faut écouter attentivement les propos de Jacques Baud jusqu’à la fin de sa présentation. Les Américains et les Britanniques ne l’ont pas entendu de cette oreille car ils oeuvrent depuis 1990, depuis la chute de l’Union soviétique, pour élargir leur influence vers l’est motivés en cela par leur esprit colonialiste et impérialiste dont ils ne se sont jamais défait depuis le XIXe siècle. Les USA et la Grande-Bretagne sont deux puissances maritimes et la domination des mers est synonyme de domination des terres, donc des pays du monde entier. Toujours « imbibés » de sympathie pour l’idéologie nazie (voir les liens en fin de billet) il est clair qu’une Ukraine ouvertement nazie, célébrant le pire criminel qui ait vécu en Europe après Hitler, leur convenait, il faut relire l’histoire ! Cette idéologie nazie leur convient très bien dans le mesure où elle motive ce désir de domination mondiale. La construction de l’Union européenne par les américains en est un exemple limpide puisque Jean Monnet, agent spécial des services secrets américains et sympathisant nazi (encore une fois il faut relire l’histoire …). Et la présence militaire américaine en Europe sous le faux prétexte de protéger l’Europe des hordes de sauvages slaves a fait de cette Europe un vassal des Etats-Unis toujours dominée par la City et WallStreet pour l’aspect financier et par l’OTAN, le bras armé sur place de ces deux pays belliqueux. Outre la City et WallStreet les USA contrôlent l’ensemble des économies européennes avec le système SWIFT, les cartes Visa et MasterCard, et la Banque des règlements internationaux. Tous les gouvernements des pays de l’UE sont aux ordres, le doigt sur la couture, et quand Washington dit quelque chose, ils ne peuvent pas réagir, ils n’en ont pas le droit. Qui admirait le Général de Gaulle, ce fauteur de trouble dans la sphère anglo-saxonne ? Ses admirateurs n’étaient pas nombreux, Churchill certainement, Nixon aussi et peut-être John Kennedy, un point c’est tout ! De Gaulle a mis l’occupant américain à la porte et a ordonné le développement de l’arme atomique, attitude qui déplut aux américains et également aux anglais devenus membres du club de la mort grâce à l’aide américaine. En toute logique il faudrait ajouter à ce club Israël aidé en ce sens par la France (Guy Mollet), l’Inde, le Pakistan et la Corée du Nord.

L’armistice et un traité de paix qui suivront la fin du conflit ukrainien va obliger les « anglo-saxons » (terme qui englobe USA et GB et non l’Allemagne ni les pays scandinaves) à opérer à visage découvert car le monde a changé depuis le début de ce conflit. Appuyée par les BRICS et l’OCS ainsi que par les candidats à être membres de ces organisation, aujourd’hui une quarantaine de pays, la Russie présentera ses exigences qu’elle répète depuis la disparition de Eltsine de la scène politique. « Geler » le conflit comme ce fut le cas pour la Corée sera inacceptable pour Moscou car cette hypothèse que caresse le Secrétaire d’Etat américain est synonyme de présence militaire américaine dans ce qui restera de l’Ukraine. La Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne devront participer aux négociations de paix. Ce sera long, tortueux, et il faut espérer que les autres pays européens et les Anglais n’auront pas droit à la parole malgré le fait qu’ils sont de facto cobelligérants dans ce conflit, une honte ! Enfin, mais cela relève encore de la fiction, l’avenir de l’OTAN devra être reconsidéré. Illustration (euro-synergies) et liens :