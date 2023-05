Depuis l’incorporation du surf dans les épreuves olympiques en 2020 à l’occasion des jeux olympiques de Tokyo la ville de Paris a choisi le site de surf de Teahupo’o sur la côte sud de l’île de Tahiti. Situé à 15716 kilomètres du parvis de Notre-Dame de Paris Olympique-Anne a donc décidé de tout organiser depuis Paris avec son équipe et ne laissera que des miettes au Tahitiens qui ne pourront pas approcher le site des compétitions qui dureront, sur le papier, du 27 au 29 juillet 2024. Tous les grands champions de surf du monde, Américains, Brésiliens, Australiens …, connaissent le site de Teahupo’o où se déroulent chaque année une session du Billabong Surfing Professional Tour et du World Championship Tour. Lors de ces évènements annuels les Tahitiens de Taravao et d’autres localités de l’île s’organisent pour proposer des services aux spectateurs, embarquement sur des bateaux locaux car les Tahitiens connaissent mieux l’état de la mer que quiconque et restauration et boissons à bord. Rien de tout cela ne sera autorisé lors des compétitions olympiques de Juillet 2024 !

La vague de Teahupo’o est l’une des plus extraordinaires du monde mais également la plus meurtrière, classée numéro un dans cette catégorie, car si la vague est exceptionnelle et peut atteindre une hauteur de 7 mètres le plateau corallien ne se trouve alors recouvert que d’une cinquantaine de centimètres d’eau. Ce ne sont donc que des surfeurs professionnels chevronnés qui osent s’aventurer sur ce site. Il est nécessaire pour les surfeurs de prévenir la sécurité civile tahitienne avant toute tentative d’entrainement.

Les sessions olympiques d’entrainement seront organisées également par Paris et seule la participation des autorités locales de protection civile sera sollicitée selon les règlementations locales, merci Olympique-Anne ! Il est surprenant que le député de Polynésie Moetai Brotherson au Palais Bourbon, indépendantiste et affilié à la NUPES n’ait pas protesté contre les agissement d’Olympique-Anne, lui qui est également Président de la nouvelle Assemblée de Polynésie française depuis le début du mois de mai 2023, laissant son siège de député à sa suppléante Mereana Arbelot. Les indépendantistes étiquetés Oscar Temaru ne réagissent donc pas et en quelque sorte suivent les voies tracées par leurs prédécesseurs engagés dans la politique pour se contenter de faire des déclarations séduisantes de grands projets jamais réalisés pour finalement se remplir les poches. Nupes, Olympique-Anne, également de gauche, sont des spécialistes dans le genre au détriment des populations locales, et avec une bonne dose de corruption tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes politiques.

Note. Le site de Teahupo’o est également réputé pour les kite-surfers, une discipline sportive non reconnue par le comité olympique. Le choix de ce site pour les JO de 2024 fut décidé en 2019. Olympique-Anne est une allusion à Atomic-Anne, deux personnalités championnes de la corruption. Mais quelle personnalité politique française n’est pas corrompue ….