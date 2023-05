Les analyses erronées des analystes économiques européens au sujet du Japon

Je voudrais faire quelques remarques au sujet de l’exposé de Pierre Sabatier (voir le lien en fin de billet) relatif au Japon. L’image que se font les analystes économiques franco-français du Japon est stéréotypique. Je suis convaincu qu’ils ne connaissent pas ce pays et l’opinion qu’ils en ont est livresque ou inspirée d’autres analyses qui ne sont pas de leur fait. Non, le Japon n’est pas en déclin ! Au cours de mes déplacements en train dans la ville de Tokyo ces dernières semaines j’ai remarqué que les chantiers de construction sont présents partout, qu’il s’agisse d’importants complexes en hauteur ou de constructions de maisons individuelles ou de petits immeubles locatifs ou en copropriété. De gigantesques édifices apparaissant presque neufs sont en cours de démolition pour laisser place à d’autres édifices. De nombreuses gares ferroviaires sont toujours en chantier, bref l’activité dans le secteur du bâtiment n’a jamais connu de périodes d’accalmie. Et l’impact sur l’économie est majeur car ce secteur dynamise une multitude d’entreprises petites et grandes. Certes il paraît que plus de 30000 maisons individuelles sont à l’abandon dans l’agglomération de la seule ville de Tokyo et cette situation est plus prégnante encore dans la lointaine banlieue et dans les villes éloignées comme Kofu où je me suis rendu avec mon fils il y a quelques jours. Si on choisit de vivre loin de la grande ville il est aisé de trouver de grandes maisons à des prix imbattables …

En ce qui concerne les grandes entreprises la situation est comparable. Prenons deux exemples. Le gigantesque conglomérat de Mitsubishi est connu en Europe pour ses véhicules automobiles mais en réalité ce groupe collabore étroitement avec la Chine pour la construction de centrales nucléaires, la cuve du réacteur étant l’une des spécialités de cette entreprise. Ce groupe est un important constructeur de trains loin devant Siemens ou Alstom pour ne citer que deux entreprises européennes. Le lancement de satellites est également un des secteurs importants ainsi que la pétrochimie. L’entreprise réalise des bénéfices année après année et l’une de ses spécialités est la production de robots équipant les grands nœuds de la logistique tels que ceux d’Amazon.

Une autre firme japonaise peu connue du grand public occupe une place stratégique qui concerne le monde entier. Il s’agit de la société Fanuc ( https://www.fanuc.com/product/robot.html ) spécialise dans l’automatisation des procédés industriels de production, fabricant de robots de toutes sortes. Dans ce domaine Fanuc est le leader mondial incontesté de la mise au point et de la fabrication de robots l’ultra haute précision capables de graver des circuits électroniques intégrés multi-couches à l’échelle de trois nanomètres. Sans le savoir-faire de Fanuc la société TSMC n’existerait pas et les projets de création d’unités de production de ces produits devenus indispensables pour des dizaines de milliers de produits qu’il s’agisse des projets américains ou européens ne verraient certainement pas le jour sans Fanuc. La production de robots par Fanuc est en croissance exponentielle comme l’indique le graphique ci-dessous :

L’économie du Japon se porte très bien, merci ! Quoiqu’en pensent les économistes occidentaux la structure de cette économie est saine puisque l’une des caractéristiques de cette structure est la fusion entre la BoJ et le Trésor, en d’autres termes l’argent sort d’une poche de la même entité de l’Etat japonais pour se retrouver dans l’autre poche. Les fonds de pension tant des employés de l’Etat japonais que des grands groupes industriels nippons consolident cette organisation particulière. Le seul écueil auquel est déjà confronté ce pays est la chute de sa natalité. Le gouvernement japonais se décidera un jour ou l’autre à prendre des mesures incitatrices pour relancer cette natalité par la création de crèches gratuites, une motivation financière comme ce fut le cas en France à la fin de la deuxième guerre mondiale. Je souhaite une belle vie à ce pays d’autant plus que mes deux petits-enfants opteront certainement à leur majorité pour la nationalité japonaise, puisqu’ils ne parlent déjà même plus le français … Lien :https://www.youtube.com/watch?v=INM_8_OkaRs&ab_channel=Synapses