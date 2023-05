Addendum au précédent billet relatif au Japon

Il y a aussi une autre entreprise japonaise qui réalise un chiffre d’affaires et des bénéfices considérables non pas dans la haute technologie mais dans le pipi-caca ! Et je ne plaisante pas. Il s’agit de la société Toto connue des voyageurs qui fréquentent n’importe lequel des toilettes d’un aéroport japonais mais également dans le lobby des hôtels petits ou luxueux. Cette entreprise de sanitaire est extrêmement populaire pour ses toilettes automatiques éventuellement laveuses et sécheuses. J’avoue que je n’ai jamais osé exploiter les prouesses de cet équipement de maison.

Il existe des modèles bas de gammes et des versions très sophistiquées, les prix variant entre 1000 et plus de 3000 euros. Il se trouve que les Chinois viennent spécialement au Japon pour acheter un tel équipement qui n’existe pas dans leur pays car cet équipement est couvert par un nombre incroyable de brevets. J’ai observé un technicien intervenir chez mon fils et la complexité apparente de l’engin débarrassé de son carénage m’a fasciné. Je n’avais pas d’autorisation pour prendre une photographie. Il existe toutes sortes de détecteurs et le seul paramètre qui n’est pas maîtrisé est la bonne volonté de l’utilisateur.

Les Californiens qui vivent des problèmes récurrents de disponibilité en eau apprécient cet équipement car il reste automatiquement propre en ne consommant que trois litres d’eau pour une opération. J’ajouterai un dernier point : lorsque la température ambiante est inférieure à un certain seuil la lunette devient tiède, le bonheur !

