Contraintes techniques conduisant à l’obsolescence, ou l’inverse

Les voyages aériens ne sont pas standardisés en termes de poids de bagages autorisés pour chaque passager. Par exemple Swiss, ex-SwissAir appartenant en partie à un fond de pension américain a trouvé comme argument de vente l’autorisation de deux valises de 30 kg par passager et il n’y a pas de surtaxe pour les colis hors dimension comme une planche de surf ou une paire de skis. J’ai été contraint de voyager sur Air-New Zélande pour aller de Tahiti à Tokyo et la limite autorisée est 25 kg par valise et par personne. Au delà c’est une véritable rançon dont il faut s’acquitter. Sur les petits ATR pour aller d’île en île en Polynésie (Air Tahiti) la surtaxe par kg est de 1000 fra ncs pacifique par kg, une dizaine d’euros. Ce n’est pas dissuasif mais la compagnie aérienne arrondit ses fins de mois avec cette arnaque. Au Vanuatu les passagers passent sur la balance et le poids total passager + bagage est pris en compte, ainsi les gros se font rançonner et les maigres peuvent emporter quelques impedimenta.

Par conséquent les fabricants de valises utilisent des matériaux légers et fragiles car quand on observe les employés d’un aéroport manipuler les bagages il n’y a rien d’étonnant qu’une belle valise se retrouve détériorée après seulement trois ou quatre voyages. Cette durée de vie limitée est donc circonstancielle et imposée par les exigences des compagnies aériennes tout en permettant au passager d’emporter le maximum de contenu en poids. Tout est donc fabriqué avec des matières plastiques recyclées d’un médiocre qualité mais légères. Le point faible d’une telle valise réside dans ses roulettes car personne n’a l’habitude de sauter à pieds joint sur sa valise c’est évident. Avec une valise de 600 euros achetée à Tokyo il y a 7 ans les roulettes se sont finalement détériorées irrémédiablement alors que le reste de l’objet était en parfait état. J’ai tout démonté et vissé des roulettes en ferraille sur la paroi de la valise en espérant assurer sans incident un prochain voyage.

Lors du démontage des roulettes d’origine les vis étaient en matière plastique ! Autant dire que le peu de solidité de l’ensemble était prévisible. Voici l’état de l’objet et son remplaçant :

Le poids des 4 roulettes en ferraille atteint 840 grammes, autant de poids en moins à mettre dans la valise. Pour trouver un compromis entre les exigences des compagnies aériennes et la quantité de bagages embarqués dans les aéronefs, les matériaux utilisés conduisent donc à une rapide obsolescence qui n’est pas programmée mais la conséquence de ces régulations variables émises par les compagnies aériennes. Je me souviens qu’au début des années 1980 j’étais revenu de Californie à mon port d’attache, l’Université de Lyon et nous étions cinq personnes à voyager depuis Los Angeles jusqu’à Lyon via l’épouvantable aéroport d’Heathrow. Nous avions 5 malles en vraie ferraille, 5 valises la plupart d’entre elles également en ferraille et une multitude de sacs de cabine. La compagnie aérienne dont j’ai oublié le nom, qui avait fait escale à Bangor (Maine) n’était pas regardante car le billet d’avion par personne atteignait la somme assez confortable de 4000 dollars de l’époque par personne. Il est vrai que les repas servis à bord étaient du genre gastronomique puisque nous avions déguster du homard du Maine arrosé de champagne français s’il vous plait … Tous ces désagréments actuels disparaitront quand le billet d’avion atteindra les prix de l’époque, c’est-à-dire 10000 dollars actuels et on pourra à nouveau voyager avec des valises sans obsolescence de circonstance, et il y aura beaucoup moins d’avions dans le ciel et les écologistes seront contents …