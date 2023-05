Nouvelles du Japon … et de France : prolongation de 20 ans d’une centrale nucléaire, ce n’est pas une première !

Alors que « la loi » française prévoit toujours la fermeture prochaine de 14 réacteurs nucléaires de la tranche 900 MW électriques considérés comme « vieux », la Californie a décidé de la prolongation de l’unique usine de ce genre dans l’Etat à Diablo Canyon et bien d’autres usines verront une durée de vie prolongée puisque dans l’ensemble la pièce maîtresse des réacteurs nucléaires est précisément le réacteur lui-même, c’est-à-dire la cuve. Tout ce qui se trouve dans le bâtiment réacteur peut être changé. Les Belges ont décidé de dénucléariser leur pays, une décision aussi stupide et lourde de conséquences que celle de l’Allemagne dont la situation économique est devenue très délicate par stupidité. Les Belges suivent l’exemple de leur voisin et sont devenus aussi stupides que ce dernier, ce n’est pas une blague belge mais la triste réalité. Peut-être que la Belgique va réactiver l’exploitation du charbon de son sous-sol, allez savoir. Et quand toute la lignite sera extraite alors les Allemands créeront un lac, comme la nature sera belle …

Le Japon a compris que l’énergie nucléaire produisait des kWh à un prix très compétitif et décide donc de prolonger la durée de vie de ses centrales nucléaires. L’« état de santé » de la cuve elle-même fait l’objet de nombreuses inspections minutieuses lors des arrêts pour rechargement en combustible et durant les inspections décennales. L’acier est soumis à de puissants flux de neutrons et la qualité de l’acier est critique. Cependant cette pièce n’a jamais présenté de défaut critique, par exemple des fissures, justifiant l’arrêt définitif d’un réacteur à eau pressurisée (PWR) quel qu’il soit dans le monde, seules des raisons politiques ont été mises en avant et comme les politiciens ne comprennent rien à l’énergie nucléaire ils prennent des décisions sans jamais en évaluer les conséquences et plus grave encore en méprisant les contribuables qui ont permis (comme votre serviteur) l’accomplissement du programme nucléaire français.

Selon les régulations mises en place en 2013 au Japon la durée de vie officielle d’une usine de production d’électricité d’origine nucléaire est fixée à 40 ans. Cette décision fut totalement stupide, encore le même adjectif pour rester décent. Cependant la centrale nucléaire de Takahama (Préfecture de Fukui, sur la rive de la Mer du Japon) exploitée par la société Kansai Electric Power ( www.kepco.co.jp ), a fait l’objet d’une prolongation de son exploitation concernant les réacteurs 1 et 2 de type PWR, chacun d’une puissance électrique de 826 MW mis en service en 1974 et 1975. Pour la première fois au Japon leur durée d’exploitation a été prolongée de 20 ans et il est tout à fait probable qu’une nouvelle prolongation sera décidée ultérieurement. La demande de prolongation concerne les réacteurs 3 et 4 de cette installation, chacun d’une puissance électrique de 870 MW mis en service commercial en 1985 fait l’objet de débat mais sera acquise prochainement. Les mises en conformité des installations de sureté, dont les productions d’électricité de secours, sont sur le point d’autoriser la reprise de la production au cours de la deuxième moitié de 2023. Les Japonais sont plus pragmatiques que les Européens. L’Etat central a son mot à dire et ce ne sont plus les préfectures qui décident ni les cours de justice locales saisies par la population. Les nombreux démêlés judiciaires que connut l’exploitant depuis 2015 au sujet de la remise en route de ces réacteurs a donc convaincu le gouvernement central qu’il fallait mettre de l’ordre dans la production d’énergie électrique quelle que soit son origine. Ces 4 réacteurs sont des copies de la technologie de Westinghouse comme pour les 900 MW français et la licence a été accordée à Mitsubishi au Japon. Le réacteur 3 a utilisé du MOX provenant de France à partir de retraitement de combustible usé japonais par Areva dans le cadre d’un contrat qui a ému les populations en 2013 lors du chargement des assemblages de combustible dans le port de Cherbourg, le premier transport de ce type à destination du Japon depuis le grand tsunami de 2011, c’est à quel point les écologistes, comme les politiciens, ne comprennent rien à l’énergie nucléaire, comme si un un tel assemblage présentait un quelconque danger !

Source : World-nuclear-news.org