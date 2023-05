L’ancien vice-président et scientifique en chef de Pfizer affirme que le « COVID Vax » fait partie d’une opération supranationale visant à tuer et blesser intentionnellement

Publié le 12 mai 2023. Hier, j’ai présenté des preuves selon lesquelles les allégations officielles au sujet du SARS-CoV-2 et de la vaccination contre ce virus correspondent à des meurtres de masse intentionnels, prémédités, ainsi que des atteintes à la santé (voir précédente article sur ce blog). Aujourd’hui, je présente d’autres preuves qui appuient pleinement la conclusion selon laquelle la COVID-19 était une supercherie massive conçue pour tuer et blesser. Demandez-vous pourquoi, face aux preuves tangibles et aux témoignages d’experts, les médias américains et britanniques et les associations médicales officielles continuent de tromper le public en ridiculisant les preuves tangibles et les autorités scientifiques indépendantes. Qui est derrière la suppression active de la vérité au sujet de ce coronavirus et du « vaccin » à ARNm ? Comme je l’ai écrit hier, s’il n’y a aucune responsabilité pour la tromperie liée au SARS-CoV-2 et au « vaccin » correspondant, un virus Ebola manipulé par l’armée ou un virus de la variole sera libéré.

L’ancien vice-président et scientifique en chef de Pfizer affirme que ce « vaccin » fait partie d’une opération supranationale visant à tuer et blesser intentionnellement. Et les preuves le confirment : https://www.lifesitenews.com/news/ex-pfizer-vp-covid-vax-push-a-supranational-operation-intended-to-maim-and-kill-deliberately/?utm_source=popular

L’ancien vice-président de Pfizer, Michael Yeadon, demande des excuses aux médias pour des mensonges affirmant l’innocuité des vaccins

Les médecins militaires américains confirment dans leur témoignage devant le Sénat américain qu’au cours des 10 premiers mois de 2021 par rapport à la moyenne quinquennale de 2016-2020, il y a eu une augmentation de 279 % des fausses couches chez les militaires américains vaccinés, de 471 % chez les femmes stériles, d’infertilité masculine de 344% et de malformations congénitales de 156%. Comme la plupart des enfants conçus après la vaccination des mères n’étaient pas encore nés, le nombre final d’anomalies congénitales sera beaucoup plus élevé.

https://www.lifesitenews.com/news/former-pfizer-vp-michael-yeadon-demands-apology-from-media-over-lies-asserting-vaccine-safety/

L’audience du Sénat américain commence à la période de 40 minutes ci-dessous :https://rumble.com/vt62y6-covid-19-a-second-opinion.html?fbclid=IwAR3z_CtCUYj2pmFSDYhQm73BUG4koaXmtIkybcGuM7aR36uVPd0hR3JmV-E

Le gouvernement des États-Unis sonne l’alarme en raison de l’augmentation des fausses couches, des cas de cancer, depuis le déploiement de la « vaccination ». Trois dénonciateurs du département de la Défense des États-Unis ont déclaré que, selon des données gouvernementales cachées, il y a eu une augmentation alarmante des cas de cancer, de myocardite et de fausse-couche depuis le déploiement des vaccins expérimentaux contre le coronavirus. « Il s’agit de corruption au plus haut niveau. Nous avons besoin d’enquêtes. Le secrétaire à la Défense doit faire l’objet d’une enquête. Le CDC doit faire l’objet d’une enquête », a déclaré l’avocat Tom Renz.

https://www.lifesitenews.com/news/us-govt-whisteblowers-sound-alarm-over-increases-in-miscarriages-cancer-since-covid-shot-rollout/

Les médecins demandent à l’UE de mettre fin à toutes les études sur le vaccin contre le SARS-CoV-2 en raison de risques graves. https://www.lifesitenews.com/news/doctors-petition-eu-to-stop-all-covid-vaccine-studies-due-to-grave-risks/