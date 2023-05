Le vieux Paul C. Roberts ( https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Craig_Roberts ) m’étonnera toujours à l’âge de 84 ans. Il doit statistiquement, comme votre serviteur, souffrir de problèmes de glande typiquement masculine qui ne sert que pour avoir des enfants, ce qui fut mon cas seulement trois fois. Bref, comme Seymour Hersh qui a le même âge ces deux phénomènes remuent la fange et je les en félicite profondément. Voici donc la première partie de deux papiers de Paul C. Roberts datée du 11 mais 2023 relatif à la « vaccination » anti-covid traduite par mes soins aussi fidèlement que possible par respect pour le vieux Paul. Bonne lecture ! Quelques commentaires en fin de papier et dans le cours du papier lui-même notes en caractères italiques et en parenthèses.

« Il s’agit d’un meurtre de masse intentionnel, prémédité. Cela ne fait absolument aucun doute, car rien d’autre n’a de sens. Nous allons les coincer » (avocat Reiner Fuellmich).

Un chercheur a découvert que 5 % des lots de « vaccins » contre le SARS-CoV-2 sont responsables du grand nombre de décès et de blessures liées à la « vaccination » aux États-Unis. De plus, les analystes ont conclu que l’étiquetage séquentiel des lots selon les niveaux de toxicité constitue une preuve de violation intentionnelle de la réglementation fédérale exigeant l’uniformité des doses. Pour Pfizer, 4 % des lots de vaccins représentaient tous les décès attribuables au vaccin de Pfizer et 5 % des doses de Moderna représentaient tous les décès attribuables au vaccin de Moderna. La toxicité de certains lots explique pourquoi certaines personnes ont été tuées ou ont été blessées par le vaccin contre le SARS-CoV-2, tandis que d’autres, du moins jusqu’à maintenant, n’ont subi aucune réaction indésirable.

Le chercheur a constaté que les lots hautement toxiques avaient une répartition entre les États, et on se demande si la distribution était principalement dans les États rouges (note : il s’agit d’Etats à majorité démocrate). Mais la conclusion la plus troublante du chercheur est que la différence très inhabituelle de toxicité et le schéma inhabituel de distribution indiquent un « crime important » qui « doit faire l’objet d’une enquête ».

Reiner Fuellmich, qui a enquêté avec des milliers d’avocats et de scientifiques réunis dans le Comité d’enquête allemand Corona sur la toxicité du vaccin, a recueilli d’énormes preuves que le vaccin est toxique. Le casse-tête est la raison pour laquelle certains ont été tués ou blessés et d’autres non. La réponse est l’incohérence des lots de vaccins. Des experts, comme l’ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer, le Dr Michael Yeadon, et l’ancien chef du Comité de la santé de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le Dr Wolfgang Wodran, ont conclu que « des actes criminels sont commis » et que « un crime grave est aussi évident ». Vous pouvez lire le rapport ici : https://www.globalresearch.ca/small-percent-vaccine-batches-responsible-large-number-adverse-reactions-analysts-claim/5767604 . Je vous encourage à le faire. Je vais maintenant parler de ses répercussions.

Nous savons pertinemment que la « pandémie de coronavirus » a été orchestrée par la peur et qu’aucun aspect du protocole de traitement n’était efficace ou logique. Les masques ne protègent pas. Le confinement a fait plus de mal que de bien. Les droits de la personne ont été violés par des vaccinations forcées non volontaires avec une substance non testée et utilisées en vertu d’une autorisation d’urgence qui exigeait qu’il n’y ait aucun traitement ou remède connu. L’exigence d’utilisation d’urgence signifiait que les remèdes connus utilisés avec succès dans d’autres pays, comme le Brésil et l’Inde, devaient être refusés et interdits d’utilisation aux États-Unis et dans d’autres parties du monde occidental. Les autorités de santé publique des États-Unis et les « presstitutes » ont menti à travers leurs dents que l’ivermectine et la HCQ étaient des médicaments dangereux et non approuvés. L’ivermectine était considérée comme une médecine du cheval dangereuse pour les humains. En fait, les deux médicaments avaient été approuvés depuis longtemps pour usage humain et avaient de nombreuses décennies d’utilisation et des dossiers d’innocuité parfaits. L’ivermectine est couramment utilisée pour prévenir la cécité des rivières dans les régions d’Afrique où le parasite est répandu, et la HCQ est depuis longtemps utilisée pour prévenir le paludisme.

Il aurait été juste de dire que ni l’ivermectine ni le HCQ n’ont été approuvés par la FDA pour le traitement du coronavirus, mais que la maladie était nouvelle et qu’il n’y avait donc pas eu de demande pour les années d’essais qui font partie du processus d’approbation. Toutefois, dans la pratique médicale aux États-Unis, c’est aux médecins de juger lorsqu’ils cherchent des moyens d’aider leurs patients. Pourtant, les médecins qui ont sauvé des vies avec l’Ivermectin ou l’HCQ ont été punis. S’ils étaient des employés de la médecine d’entreprise, ils ont été congédiés. S’ils exerçaient de façon indépendante, des efforts ont été faits pour leur retirer leur licence médicale. De nombreuses pharmacies ont été empêchées de remplir les ordonnances d’ivermectine et de HCQ.

Ce que nous savons maintenant, c’est que pratiquement personne n’est mort du coronavirus, sauf les personnes atteintes de morbidité qui se sont vu refuser un traitement. N’oubliez pas le protocole relatif au SARS-CoV-2. Si tu tombais malade, tu devais rester à la maison, et si tu avais des problèmes respiratoires, tu devais aller à l’hôpital où ils t’ont tué avec des respirateurs. Apparemment, le protocole voyait les problèmes respiratoires comme une pneumonie, mais le vrai problème était que le virus artificiel empêchait les globules rouges de transporter de l’oxygène. Rappelez-vous également que les hôpitaux ont été incités à maximiser les décès liés au coronavirus, car ils ont reçu environ 39000 $ pour chaque décès lié à ce coronavirus. Par conséquent, presque tous les décès ont été signalés comme étant des décès liés au coronavirus, même des accidents de moto, ce qui a maximisé le taux de décès lié à ce virus et conduit les gens à la vaccination. N’oubliez pas que l’inventeur du test a dit que le test PCR utilisé pour diagnostiquer cette maladie était incapable de le faire. Le test PCR a produit jusqu’à 97 % de faux positifs, exagérant ainsi énormément la pandémie.

Rappelez-vous aussi que l’explication initiale de cette maladie était la viande de chauve-souris infectée vendue dans un marché chinois. Nous savons maintenant que le SARS-CoV-2 était un virus artificiel et que l’aspect « gain de fonction », qui le rendait contagieux et dangereux, a été financé par les NIH de l’Université de Caroline du Nord et que, lorsque des critiques ont été formulées en raison de préoccupations, il a violé la Convention sur la guerre biologique. le financement a été transféré à Wuhan, en Chine. Rappelez-vous aussi que la DARPA était impliquée dans la fabrication du virus. La nouvelle, c’est que le virus s’est échappé du laboratoire de Wuhan, mais que des personnes plus alertes croient que le virus a été libéré intentionnellement.

De nombreux scientifiques indépendants n’ayant aucun conflit d’intérêts avec les grandes sociétés pharmaceutiques considèrent le « vaccin » non seulement comme plus mortel que cette maladie elle-même, mais aussi comme une arme biologique. De toute évidence, le fait que 5% des doses représentent les effets indésirables implique un motif et une intention. Cela doit être étudié par des scientifiques et des organisations indépendants. Il est difficile et peu probable de s’attendre à ce que le Congrès, même si ses membres dépendent des fonds de la campagne Big Pharma, et les organismes de santé publique de réglementation, la FDA, les NIH, les CDC, les organismes qui sont des agents de marketing Big Pharma à porte tournante, enquêtent honnêtement sur la « pandémie de SARS-CoV-2 » et les lots toxiques du « vaccin ».

S’il n’y a pas d’enquête ni de rendu honnête de comptes, on peut s’attendre à de pires pandémies orchestrées dans un proche avenir (cf. mon commentaire en fin de billet). Il y a des indications que les États-Unis ont essayé de militariser le virus Ebola, et au cours des deux dernières années, j’ai signalé que des flacons de variole mortelle avaient été découverts deux fois présentés sur des comptoirs au lieu d’être sous clé. Les gens de ma génération ont été vaccinés contre la variole, et une campagne mondiale a éradiqué la maladie, mettant ainsi fin à la vaccination des populations. Pour une raison quelconque, les cultures du virus étaient gardées sous clé dans des laboratoires prétendument hautement sécurisés.

La variole est naturellement très contagieuse. Si elle devait s’échapper ou être libérée, le taux de mortalité serait beaucoup plus élevé qu’avec le coronavirus. Les protocoles d’urgence mettraient essentiellement fin à la liberté humaine, et la population humaine serait considérablement réduite. À cause du retour de flamme (conséquences sur l’armée assaillante si elle ne dispose pas d’antidote ou de vaccin efficace et spécifique), les armes biologiques sont essentiellement inutiles comme armes de guerre à moins qu’elles ne puissent être conçues pour attaquer uniquement l’ennemi. Vous vous souvenez peut-être qu’il y a quelque temps, il y avait plusieurs rapports, dont un de Russie, selon lesquels la CIA recueillait des informations génétiques russes. Les scientifiques russes spéculaient que Washington était engagé dans la recherche sur les armes biologiques ciblant les Russes. La recherche sur les armes biologiques est satanique et contraire à la Convention sur la guerre biologique. Que les États-Unis poursuivent cette recherche illégale est un danger pour tous les Américains et pour le monde entier. En outre, cette recherche montre une insouciance téméraire de la part du gouvernement américain et de ses scientifiques pour le droit et la vie.

Les organismes gouvernementaux qui opèrent secrètement en dehors de la loi peuvent mentir éternellement au Congrès et peuvent invoquer « la sécurité nationale », une vache sacrée pour le Congrès, et échapper à la responsabilité. Nous observons actuellement le FBI et le ministère de la Justice continuer leur protection de Joe et Hunter Biden tout en poursuivant le président Trump avec de fausses accusations. La guerre nucléaire est une réelle possibilité. L’hostilité des néoconservateurs envers tous les pays capables de faire obstacle à l’unilatéralisme américain, ainsi que la tolérance sans fin du Kremlin aux provocations, conduisent à une guerre nucléaire.

Nous faisons face au même risque d’extermination que la militarisation des virus mortels par le gouvernement américain. Ce travail se poursuit sans obstruction et justifié avec toutes sortes de faux arguments. « Nos ennemis le font, alors nous devons aussi nous protéger ». Ou comme le prétendent Fauci, Gates et d’autres, nous devons fabriquer des virus mortels pour les étudier afin de pouvoir nous pré-vacciner. Ces arguments sont faux. De plus, les conséquences pour l’humanité et toute la vie de la guerre nucléaire et des armes biologiques sont si horribles qu’elles font de la poursuite de la paix le but ultime de tous les objectifs. Mais Washington poursuit l’hégémonie, ce qui est une garantie de guerre.

Le danger de notre situation ne peut être exagéré. Seule la responsabilité pour la pandémie orchestrée par le coronavirus peut rétablir la vie humaine comme étant plus importante que les profits des grandes sociétés pharmaceutiques et sauver la vie de la tyrannie.

Commentaires de votre serviteur. Comme cela a été signalé à plusieurs reprises sur ce blog l’Organisation Mondiale de la Santé aidé financièrement par la Fondation Bill Gates (je ne mentionne plus Melinda qui a divorcé de son époux après les révélations de pédophilie de Bill qui abusait de jeunes filles que Jeffrey Epstein mettait à la disposition des grands de ce monde pour ensuite les faire chanter avec des vidéo du genre porno pédophile confiées au Mossad. La collusion entre ce triste individu et l’OMS donne le ton de l’état de pourrissement des institutions internationales caviardées de l’intérieur par des personnages peu recommandables. La prochaine épidémie sera organisée à dessein par les Etats-Unis voire un autre pays, mais on ne situe pas clairement lequel pourrait tenter d’asseoir son hégémonie par ce biais totalement immoral foulant les lois fondamentales de l’éthique en en violation totale du Code de Nuremberg. J’ai exposé sur ce blog le fait qu’accuser la Chine d’avoir répandu le virus après son étude dans le laboratoire P4 de la ville Wuhan est selon mon point de vue un mensonge grossier organisé par les Américains. M’accuser d’anti-américanisme primaire me laisse indifférent. Les Américains sont un peuple sans foi ni loi et ils seraient bien avisés de s’occuper de leurs affaires intérieures car avec 4 Etats (Nevada, Nouveau-Mexique, Texas et Floride) qui envisagent une sécession le pouvoir fédéral risque de s’effondrer car une vraie guerre civile fera oublier les visées impérialistes de ce pays que je méprise de plus en plus et je n’ai aucune honte à l’écrire …

Source : https://www.paulcraigroberts.org/2023/05/11/the-covid-deception-the-dire-consequences-of-the-lack-of-accountability/