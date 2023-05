Nouvelles du front en ce 8 mai célébré en France

À Tokyo la météorologie est, comme pour tous les printemps instable, quelques jours de très bel ensoleillement avec une température presque estivale, vingt-cinq de degrés, puis une chute vers 15 degrés et de la pluie. Comme je suis très occupé par le petit jardin d’agrément de mon fils je suis désorganisé et par voie de conséquence je n’ai pas été inspiré par les informations provenant des nombreux sites de la toile que j’ai l’habitude de parcourir, d’autant plus que le 8 mai en France, un lundi, était l’occasion d’une longue fin de semaine de repos. Je me souviens de mon beau-père qui déclarait qu’en mai tous les jours de congé résultaient en une totale perte des bénéfices de son entreprise de négoce de vin. Voilà comment les Français vivent et ils se plaignent parfois que les entreprises n’embauchent pas …

J’ai tout de même noté ces quelques entrevues :

Conflit ukrainien analysé par Jacques Baud

LSP-TVL Philippe Béchade

https://reseauinternational.net/declin-du-dollar-un-nouvel-ordre-mondial-a-la-chinoise/ Et pour les curieux : https://www.youtube.com/watch?v=hmxulPwxLIk&ab_channel=DialogueFranco-Russe et Bernard Lugan – très humoristique et hilarant :

https://tvl.fr/orages-de-papier-avec-bernard-lugan-au-temps-des-colonies