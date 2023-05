Article de Jeffrey Tucker paru sur le site Dailyreckoning.com le 28 avril 2023

Considéré comme l’entrevue la plus approfondie à ce jour, le New York Times a publié un très long article qui contient des acquiescements, des revendications et des positions défensives plutôt surprenantes d’Anthony Fauci, au sujet des confinements et des obligations « vaccinales » entrés en vigueur lors de la pandémie de SARS-CoV-2.

L’auteur de l’article du NYT qui a reçu Anthony Fauci est David Wallace-Wells, qui, avant le coronavirus, s’est spécialisé dans l’écriture d’articles sur les changements climatiques, invoque tous les tropismes prévisibles. Il y avait donc un sentiment dans lequel cette interview était une sorte de retrouvaille entre ces deux personnages et pourtant Wallace-Wells a obtenu quelques résultats intéressants. Voici les prises de position les plus marquantes de Fauci.

Premièrement Fauci déclare : « Il est clair que quelque chose a mal tourné. Et je ne sais pas exactement ce que ce fut. Mais la raison pour laquelle nous savons que cela a mal tourné, c’est que nous sommes le pays le plus riche du monde et que, par habitant, nous avons fait pire que pratiquement tous les autres pays ». Cela semble prometteur, mais on se rend vite compte qu’il y avait comme une sorte de vérité non démontrable chez les responsables des confinements. Ils avaient tout à fait raison et ils en étaient convaincus. Le problème n’était pas la centralisation, la planification préalable ou les ressources. De plus, il y a eu aux Etats-Unis trop de désinformation et de non-conformité, ce qui a entraîné un faible taux de vaccination comparativement à d’autres pays. Les vaccins sont le miracle et la plus grande réalisation de la pandémie, un point sur lequel ils n’admettent aucun argument. C’est aussi la conclusion d’un document intitulé « The Covid Crisis Group » (financé principalement par les fondations Charles Koch et Rockefeller), qui a publié le nouveau livre « Lessons from the Covid War » : An Investigative Report. Il n’y a pas de pdf, Il faut l’acheter. L’auteur principal est le médiateur bien connu Philip Zelikow, qui a écrit le rapport de la Commission 9-11. Parmi l’équipe, il y a nul autre que Carter Mecher, qui assume plus de responsabilités pour les fermetures d’écoles que quiconque. Il y a aussi Rajeev Venkayya, l’ancien fonctionnaire de l’administration Bush qui est largement reconnu pour avoir inventé le concept même de confinement. C’est leur histoire et ils s’y tiennent.

Deuxièmement , Fauci au sujet de l’obligation de vaccination : « Je pense que, presque paradoxalement, vous aviez des gens qui hésitaient à se faire vacciner. Pourquoi forçaient-ils à le faire ? Et cette tendance de belle indépendance dans notre pays devient contre-productive. Et vous avez ce sentiment d’anti-science cachée et une division qui est palpable politiquement dans ce pays ». Si vous ne pensiez pas avoir besoin du vaccin ou que vous ne lui faisiez pas confiance, Fauci affirme que vous êtes responsable de la division et du sentiment anti-science. La « tendance indépendante » s’appelle la liberté, ce qui est pour lui le vrai problème. La leçon pour la prochaine fois ? Difficile à savoir. Il pense peut-être que les obligations auraient dû être appliqués avec plus d’énergie.

Quatrièmement . Fauci sur la raison pour laquelle il n’est pas responsable de quoi que ce soit : « Quand les gens disent : « Fauci a entravé l’économie », ce n’était pas Fauci. C’est le C.DC qui a formulé ces recommandations. J’ai été perçu comme la personnification des recommandations. Mais montrez-moi une école que j’ai fermée et une usine que j’ai fermée. Jamais. Je ne l’ai jamais fait. J’ai fait une recommandation de santé publique qui faisait écho à la recommandation du CDC, et les gens ont pris une décision en fonction de cela. Mais je n’ai jamais critiqué les gens qui devaient prendre les décisions de quelque manière que ce soit ».

De plus, ils n’ont même pas appris de l’expérience du SIDA. Ce ne sont pas les vaccins qui ont freiné l’épidémie. C’était la thérapeutique innovante dans l’expérience clinique. Au lieu de cela, Fauci a arrêté toutes les traitement précoces pour attendre les vaccins. Le faire plus tôt aurait été encore pire !

Huitièmement Fauci sur l’énorme gradient d’âge du risque médicalement significatif : « Avons-nous dit que les personnes âgées étaient beaucoup plus vulnérables ? Oui. Est-ce que nous l’avons répété à maintes reprises ? Oui, oui, oui. Mais, d’une façon ou d’une autre, le grand public n’a pas eu l’impression que les personnes vulnérables sont vraiment, vraiment très attachées aux personnes âgées. Comme 85 % des hospitalisations sont là pour le prouver ».

« Non, le vaccin antigrippal ne nécessite pas de recherche sur le gain de fonction. Le développement de vaccins contre la grippe implique généralement d’étudier le comportement du virus et de ses souches, d’identifier les souches les plus courantes et de prédire laquelle sera la plus répandue dans la saison à venir. Le vaccin est ensuite mis au point à l’aide de versions inactivées ou atténuées du virus, qui ne nécessitent pas de recherche sur le gain de fonction. La recherche sur le gain de fonction, qui consiste à modifier génétiquement des virus pour les rendre plus infectieux ou mortels, est parfois utilisée pour étudier le virus de la grippe, mais elle n’est pas nécessaire pour la création de vaccins contre la grippe ».

Si ce n’est pour le vaccin contre la grippe, quel est le but du gain de fonction? La création d’armes biologiques et de vaccins pour les combattre ? Le bilan de tout ça semble horrible.

Fauci et ses amis continuent d’essayer de clore le récit sur l’épisode du coronavirus. Ils se sont entendus sur le message et font tout ce qui est en leur pouvoir pour le boucler en espérant que tout le monde ira de l’avant. Les grands médias veulent aussi passer à autre chose. Tous les coupables de ce chavirage veulent faire de même, en particulier les élites de tous les secteurs qui ont poussé et célébré la violation massive des Droits de l’Homme. Ils ont tort. Le dossier n’est pas clos et ne le sera pas tant que nous n’aurons pas obtenu des réponses honnêtes.

Commentaire de votre serviteur. Fauci est un menteur. Il savait parfaitement que l’armée américaine travaille depuis de nombreuses années sur la recherche de gains de fonction et pas seulement sur le SRAS et le MERS depuis 20 ans mais également sur d’autres virus. En toute logique, et c’est la préoccupation d’une armée, si un virus manipulé génétiquement pour être plus infectieux et au mieux mortel, de disposer de vaccins de même que les armées disposaient d’antidotes pour les agents innervants dont l’utilisation n’est que théoriquement interdite. Fauci s’est esquivé en prétendant mensongèrement que cette recherche de gain de fonction faisait partie des travaux de mise au point des vaccins anti-grippaux. Il ne reconnaitra jamais qu’il a lui-même encouragé ce type de recherche. Ses remarques sur les masques sont triviales et non recevables. Enfin il a esquivé maladroitement soutenu l’interdiction de l’utilisation de traitements précoces connus du corps médical chinois depuis l’épisode du SRAS, interdiction émanant de l’OMS et dont la promotion a été faite en France par le Professeur Raoult.

Pour Fauci les « vaccins » à ARN messager ont été un meilleur choix ! On reconnaît là la mauvaise foi d’un haut fonctionnaire dévoué aux intérêts des grands groupes pharmaceutiques. Tout sent le faux, la fuite, l’esquive dans ce récit. L’origine de la dispersion du coronavirus génétiquement manipulé pour obtenir un gain de fonction dont la finalité était avant même le début de cette pandémie de commercialiser mondialement cette thérapie génique à ARNm dont l’efficacité n’avait jamais été prouvée en tant que « vaccin » mais réservée à des cas cliniques très particuliers avec des résultats très décevants. Fauci savait, il est donc un criminel, il devrait si la justice américaine faisait correctement son travail, terminer ses jours en prison …

