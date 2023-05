Le mathusianisme global va-t-il devenir une réalité quotidienne ?

« Peter Koenig, analyste géopolitique et ancien économiste principal à la Banque mondiale et à l’OMS, a couvert les récents scandales de l’UE. Son verdict : « Il est grand temps d’abolir l’UE. » Selon Koenig, l’un des principaux objectifs de la « Grande Réinitialisation » et de l’Agenda 2030 est « une réduction massive de la population ». Après un peu plus de deux ans de soi-disant « vaccinations » – dont la plupart étaient obligatoires – il y a déjà « des centaines de milliers, voire des millions de décès et de blessures à vie, ainsi qu’une augmentation rapide des fausses couches et de l’infertilité chez les femmes et les hommes ». Et ce n’est que le début, prédit Koenig. La plupart des crimes auront lieu au cours des cinq à dix prochaines années, alors que personne ne pourra croire que les « vaccins contre le coronavirus » sont responsables de la mort de nombreuses personnes. Michael Yeadon, ancien vice-président et scientifique en chef de Pfizer, a mis en garde contre cette éventualité. »

Quelques semaines après le début de la « plandémie », acronyme signifiant que tout était déjà organisé pour tuer, et longtemps avant que l’on découvre la disponibilité en « vaccins » Bill Gates, l’un des principaux pourvoyeurs de fonds pour l’OMS déclara qu’il fallait que le monde entier subisse une « vaccination » avec un produit qui n’en était qu’au stade expérimental ( https://youtu.be/oQ664m_1wI8 ). La conjugaison de ces divers évènements conforte l’hypothèse d’un véritable complot à l’échelle internationale.

Tous les pays européens ont suivi les directives de l’OMS et certains gouvernements ont fait preuve de zèle comme par exemple l’utilisation du Rivotril chez les vieillards devenus inutiles et représentant une charge financière pour la société. Hitler avait mentionné cette démarche reprise par Jacques Attali dans le cadre de son projet d’ « économie positive » incluant cette nécessité de réduire le nombre de seniors inutiles pour la société.

Cette sorte de mafia internationale qui ne cache même plus son penchant pour l’eugénisme, depuis les familles royales britannique, belge et néerlandaise, le Club de Bilderberg et le World Economic Forum avec son école d’endoctrinement des Young Leaders dévoués à Klaus Schwab, le nouveau gourou politique mondialiste, cette mafia, donc, veut devenir le club très fermé des maîtres du monde. La diminution de la population entre dans le cadre du sauvetage du climat, un autre « hoax » repris par les médias du monde entier. Que mes lecteurs me permettent de douter de la réussite de ce projet à moins qu’un autre virus manipulé en laboratoire pour obtenir des gains de fonction, ce qui fait partie de l’agenda des malthusiens, les peuples se révolteront. Comme le disait Emmanuel Todd, je suis comme lui trop vieux pour courir dans la rues et faire la révolution dans le but de capturer tous les politiciens vicieux qui haïssent leurs peuples.