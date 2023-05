Que les peuples soumis aux USA s’insurgent !

Il est très intéressant de constater que des sites comme Strategic Culture Foundation ou le blogueur Lucien Pons abordent les racines nazies de l’OTAN, le premier réalisant une revue détaillée concernant la charge de chaque foyer fiscal des pays membres de cette organisation pour financer son fonctionnement et l’autre détaillant l’accession au pouvoir d’anciens éminents membres de l’appareil hitlérien dans les plus hauts postes de responsabilité de l’OTAN. Quel est le but de ces révélations ? Personnellement je ne doute pas une minute qu’il s’agit de préparer l’opinion à la défaite de l’Occident qui sera actée lors de la demande d’armistice du régime – également nazi – de Kiev. Apparemment les soi-disant démocrates qui dirigent les pays de l’Union européenne n’ont plus ni état d’âme ni honte en soutenant un régime qui fut combattu au prix de millions de vies humaines durant la seconde guerre mondiale. Cet état d’âme des dirigeants européens se confond maintenant avec une sympathie pour le nazisme non avoué mais néanmoins présente dans les esprits de tous ces dirigeants. Ils osent aider militairement le régime ukrainien en lui fournissant des armes létales et celles-ci sont utilisées pour tuer sans discernement des civils innocents. Les peuples n’ont jamais été consultés au sujet de cette aide militaire car les gouvernements européens aux ordres de Washington ne peuvent pas réagir : ils bafouent donc leurs constitutions respectives et méprisent leurs peuples.

Il faut considérer que l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie sont depuis 1945 de vulgaires colonies américaines, leurs citoyens ont-ils été consultés au sujet de ce qui est une prolifération nucléaire pourtant interdite par le traité de 1995 (https://www.iaea.org/fr/themes/laiea-et-le-traite-sur-la-non-proliferation-des-armes-nucleaires ). Ces pays abritent sous la contrainte des armes nucléaires américaines. Les USA, qui se targuent d’être les champions de la démocratie et de la liberté des peuples, se comportent en occupants, en colonisateurs, l’exemple du Japon et de la Corée en sont les illustrations évidentes mais les pays européens sont tout aussi asservis que ces deux colonies américaines.

Je suis profondément dégouté par l’attitude agressive des membres de l’Union européenne. La Suisse a foulé aux pieds sa neutralité et la Finlande a suivi le mouvement, c’est non seulement désolant mais très inquiétant. Le traité YYA de 1948 ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Finlandisation ) stipulait que la Finlande devait respecter sa neutralité quels que soient les évènements géopolitique et ce statut protégeait le pays contre toute agression de la part d’autres pays, en particulier l’Union soviétique qui devint ensuite la Fédération de Russie sans que ce traité soit remis en cause. La pression de l’OTAN pour mieux encercler la Russie a fait le reste : le non respect de ce traité.

Venons-en donc à la participation financière à l’OTAN consentie sous la contrainte des pays membres de cette organisation qui se complait dans les agressions illégales sans que cela ne suscite la moindre protestation des pays donateurs. L’infographie ci-dessous est révélatrice du degré de soumission de chaque pays aux ordres de Washington et plus précisément du complexe militaro-intellectuel américain (selon Pierre Conesa) qui dirige les Etats-Unis. Pour plus de clarté il faut se reporter au site mentionné en fin de billet.

La Norvège et la Finlande partagent des frontières communes avec la Russie. Les citoyens de ces pays sont donc d’importants contributeurs, contributions rapportée aux montants que paient les citoyens et exprimées en dollars. L’Allemagne, de facto occupée par les Américains depuis la fin de la seconde guerre mondiale, n’a jamais été depuis cette date un état souverain et paie sa part sous la contrainte. Cette contrainte américaine l’a obligée à se réarmer et on sait ce que cela signifie pour ses voisins, l’histoire l’a montré de nombreuses fois. Pour la Lituanie et l’Estonie, petits lilliputiens dans la mosaïque otanienne, la contribution est considérable et malgré cet état de fait si l’OTAN décidait d’agresser la Russie ces petits Etats seraient rayés de la carte en quelques heures. Qu’ils alimentent leur haine des Slaves c’est leur problème mais ils ne sont pas conscients des risques qu’ils prennent. Pour le Luxembourg la situation est paradoxale : que craint ce paradis fiscal aussi malsain que le Panama ou les Seychelles ? Il faut mentionner que cette principauté a gelé les avoirs russes déposés dans ses banques, la suite des évènements sera révélatrice de l’attitude du Luxembourg lorsqu’un traité d’armistice sera discuté. Ces avoirs seront-ils restitués dans leur intégralité à la Russie et à ses ressortissants ? Pour la Turquie, depuis la tentative de coup d’Etat organisée par des opposants à Erdogan avec la complicité des Américains, la contribution a été restreinte et le Président turc a procédé à une grande lessive dans les cadres de l’armée turque, complices des américains, en réduisant sa participation au budget de l’OTAN et en obtenant que l’arsenal nucléaire américain soit évacué de l’immense installation militaire américaine d’Incirlik. Enfin la France qui a réintégré l’OTAN, un coup de force de cet ignoble atlantiste que fut et est encore Sarkozy, contribue encore plus que l’Allemagne à ce budget et les Français consentent à alimenter les humeurs belliqueuses du gouvernement français en s’acquittant par foyer fiscal de 867 dollars par an ! Mais le savent-ils ? Il faut enfin se souvenir de l’intervention sans mandat de l’ONU des Américains et de leur alliés otaniens en Yougoslavie qui débuta par une motivation bien organisée des Croates, les pires nazis qui furent durant le dernier conflit mondial avec les terribles exactions des Oustachis. Il faut se souvenir de l’histoire avec son lot d’atrocités. Aujourd’hui les Américains ont établi une immense implantation militaire au Kosovo, la palme de la corruption et des trafics en tous genres. On reconnaît là l’ignominie sympathisante nazie de l’administration américaine …

Dans son blog Lucien Pons décrit les racines nazies non seulement de l’Union européenne mais également de l’OTAN. Il faut lire cet article car il éclaire l’état de pourriture idéologique avancée des Etats-Unis et de l’Europe y compris la Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, les restes de l’impérialisme britannique. Aujourd’hui la situation a changé, plus de 60 % de la population mondiale ne supporte plus l’hégémonie anglo-saxonne, les lois d’extraterritorialité américaines et les sanctions prises par les Etats-Unis à l’encontre de pays qui ne veulent que la paix et la tranquillité sans aucun mandat des Nations-Unis. D’ailleurs à quoi sert de « machin » comme le disait si justement De Gaulle.

L’Organisation de Coopération de Shanghai a pour mission de rassembler les pays qui aspirent à la liberté et à la démocratie qu’ils mettent en place comme ils le désirent et selon leur rythme. Ils refusent la tyrannie malsaine et mercantile du dollar par Washington. Les Américains, avec ou sans l’OTAN, ne pourront pas lutter contre ce nouveau club économique, politique et financier disséminé dans le monde entier. Aux pays figurant dans l’illustration ci-dessous il faut ajouter les BRICS, l’Algérie, l’Egypte, l’Arabie saoudite, l’Iran, ainsi que l’Indonésie. Que les Occidentaux ne se méprennent pas : ils ne dominent déjà plus le monde et leur arrogance n’ira qu’en se réduisant au cours des années à venir.

La disparition de la suprématie du dollar qui s’accélérera à l’issue du conflit ukrainien signifiera également la dislocation de l’organisation belliciste et terroriste qu’est l’OTAN. Que les Américains s’occupent de leurs problèmes internes qui sont en eux-mêmes explosifs, le pays étant au bord de la guerre civile et qu’ils laissent le monde en paix … alors qu’il existe des mouvements sécessionnistes au sein même de ce pays. Sans une remise en ordre de la politique intérieure envahie par la corruption et le gouvernement des juges et non plus le respect et l’application des lois l’empire américain s’effondrera sans nul doute et le reste du monde pourra respirer à son aise !

http://lucien-pons.over-blog.com/article-les-racines-nazies-de-l-union-europeenne-de-bruxelles-121606929.html et en complément l’analyse de Caroline Galacteros :https://youtu.be/_K16_lc_yk8