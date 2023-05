L’évolution du climat ne dépend pas de l’activité humaine, la preuve …

L’évolution du climat obéit à une loi complexe résultant de la mécanique céleste. Cette évolution est cyclique avec une période d’environ 100000 ans +/- 10000 ans et est appelée cycle de Milankovitch ( https://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles ). Le climat actuel de la Terre se trouve dans la période post-glaciaire qui prit fin il y a environ 25000 ans et toute une série de phénomènes ont émaillé ces derniers 25 millénaires. La montée du niveau des océans consécutive à la fonte des glaciers recouvrant la Scandinavie, les Laurentides, la chaine des Alpes qui n’était qu’un immense glacier, les îles britanniques, la Mer du Nord totalement prise par les glaces et des glaciers du nord de la France jusqu’à la Bresse. Dans le même temps les océans se sont réchauffé avec comme conséquence une libération de CO2, celui qui était resté sous forme non minérale insoluble et cette dé-gazéification continue encore à ce jour. La surface des deux grandes calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique se sont stabilisées et conformément aux anciens cycles de glaciation bien documentés par l’étude des carottages effectués tant au Groenland qu’en Antarctique le climat évolue vers un nouveau grand cycle glaciaire de Milankovitch puisque les périodes de climat doux et tempéré passées sont relativement brèves, à peine un sixième de la totalité du cycle glaciaire et il n’y a pas de quoi se réjouir ni de s’affoler au sujet de l’augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique, tout est naturel.

Ce CO2 n’influe pas sur l’évolution du climat et une étude parue à la fin de l’année 2021 dans la revue Paleoceanography ans Paleoclimatology ( https://doi.org/10.1029/2021PA004272 ) détaille les évènements climatiques qui prirent place au Groenland 125000 ans avant l’ère commune, c’est-à-dire lors de la fin de la précédente « dé-glaciation ».

Les résultats sont surprenants. Lors de cet épisode couronnant la fin de la glaciation le Groenland était entouré de forêts, la température moyenne dans cette région bordant l’Arctique bénéficiait d’un climat beaucoup plus chaud qu’aujourd’hui. L’inlandsis groenlandais avait tendance à fondre rapidement et présenta un minimum vers 122000 ans avant l’ère commune avec une perte du volume de glace ayant eu pour résultat une montée du niveau des océans de trois mètres, après la montée de ce niveau lors de la dé-glaciation qui débuta 127000 ans avant l’ère commune. Il est possible de rapprocher cet épisode de climat très doux à ces latitudes élevées avec l’optimum de L’Holocène qui suivit la grande débâcle du Dryas récent. Les changements de climat les plus contrastés au cours de cette période de dé-glaciation se situent précisément entre 55 et 75 degrés nord dans l’hémisphère boréal, la présence de terres émergées accentuant ces contrastes alors que dans l’hémisphère austral il n’y a pratiquement que des océans, indien, pacifique et atlantique. La teneur en CO2 de l’atmosphère est restée à peu près constante, vers 275 ppm, et n’a pas été un paramètre à prendre en considération.

Une simulation à partir de diverses indications, en particulier l’évolution de l’insolation à la latitude de 65 °N et de la configuration orbitale au cours de l’intervalle 140-115000 ans avant l’ère commune. Les forages du glacier groenlandais ayant atteint la base rocheuse ont été utiles pour reconstituer la flore existante et malgré quelques approximations il est surprenant de constater que cette reconstitution montre une île couverte à plus de 40 % par des forêts constituées d’arbres de haute tige et d’une variété d’autres arbustes et jusqu’à des déserts vers 78 °N. La partie ouest de l’Islande toute proche traversa à la même époque un épisode climatique similaire dans sa partie ouest. Que déduire de ces travaux ? Il est clair que l’IPCC nie et niera toujours ce type d’étude comme l’optimum climatique de l’Holocène et celui du Moyen Age, vers 1000-1300 de l’ère commune car ces évidences scientifiques sont contre-productives dans la perspective de réduction des émissions de carbone qui ne concerne pas les climatologues sérieux mais seulement la grande finance apatride dont le projet est de dominer le monde avec la mise en place des énergies renouvelables, de diverses taxes inutiles et des interdits démagogiques comme l’élevage de bovins produisant un gaz dit à effet de serre comme le méthane, élevage devant être réduit voire interdit. La vraie science ne concerne pas ces fonctionnaires mondiaux car leur action et leurs directives sont étrangères à la vraie science. Voilà une situation qui va conduire tous les pays dont les gouvernements se sentent moralement concernés par le soi-disant changement du climat d’origine humaine à prendre des mesures incohérentes qui enrichiront cette finance apatride et réduiront à l’état de parias les peuples …