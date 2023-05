Brève. Nouvelles du Japon du jour …

Cette semaine est la « Golden week » au Japon, entendez mercredi, jeudi et vendredi sont des jours fériés et avec le samedi et le dimanche ces 5 jours sont une occasion d’aller se promener pour voir et revoir les merveilleux paysages des environs de cette immense agglomération tokyoïte. Ce mercredi matin les rues de la banlieue résidentielle où réside mon fils étaient désertes et j’ai vécu une aventure inattendue (comme toutes les aventures) en allant avec confiance au bureau de poste pour retirer de l’argent avec l’ATM, « automatic teller machine », en français DAB. Le bureau de poste était fermé et l’accès à la machine impossible. Je n’avais plus de tabac, l’horreur pour un vieux fumeur compulsil, quelques pièces de monnaie dans ma poche et voulant acheter du tabac on a refusé ma carte de crédit dans le petit magasin tout près de la gare. Déstabilisé et presque envahi de frayeur je suis revenu à la maison et mon fils m’a prêté 10000 yens. Il m’a suggéré d’aller retirer des billets de banque dans un « 7-Eleven », ce genre de petite « supérette » ouverte 24/24 appelé ici un « combeni » où on trouve à peu près tout ce dont a besoin pour survivre. Il y a dans ces magasins des ATM dernier cri et une machine pour payer ses notes d’électricité et de gaz. Il paraît que ces distributeurs de billets sont intelligents ! J’ai introduit ma carte polynésienne, la machine l’a analysé puis m’a proposé une langue de mon choix parmi une dizaine de langues différentes, m’a interrogé pour savoir si j’allais utiliser le crédit ouvert sur ma carte ou un débit direct de mon compte en banque me demandant également si je voulais consulter l’état de mon compte.

À la fin de l’opération cette machine m’a délivré un reçu précisant quel était le montant exact de l’opération, en yens et en euros ! J’ai été surpris. Probablement que cette machine ignore l’existence du franc pacifique, une monnaie cryptique connue des seuls touristes qui vont visiter la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française. Cependant si j’ai bien saisi l’intelligence de cette machine elle considère donc que les territoires d’outre-mer français font partie de l’Europe ou que le franc pacifique est assimilé à des euros, ce qui est assez proche de la réalité puisque le franc pacifique (XFP) est lié à l’euro, la monnaie qui n’a plus d’avenir devant elle dans la mesure où je suis convaincu que son espérance de vie est aujourd’hui très réduite … à cause du coronavirus qui a pourri sa santé !