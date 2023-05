Bonjour, M. Carlson !

J’ai appris hier que Fox News avait décidé de ne plus travailler avec vous. C’est très triste, mais je suppose que cela devait finir par arriver, car vous avez toujours dit la vérité sur ce que vous avez vu et ce que vous avez pensé. Il se trouve que ce n’est plus à la mode aujourd’hui.

L’Amérique a toujours été un pays libre, mais elle est malheureusement en train de sombrer dans l’obscurité. C’est également le cas de l’Ukraine, qui a été pillée par des oligarques en peu de temps et qui est devenue un pays déchiré par la guerre et la dictature. Cela peut-il arriver aux États-Unis ? Je pense que c’est déjà le cas. Les États-Unis se sont toujours targués d’avoir la liberté de choix, la liberté d’expression, mais qu’en est-il aujourd’hui ? Les hommes politiques font tout pour s’accrocher au pouvoir et devenir miraculeusement des leaders mondiaux en fournissant des armes à l’Ukraine et en soutenant la guerre. Mais cela profite-t-il aux Américains ? Ils vivent de plus en plus mal pendant que ceux qui ont commencé tout cela profitent de la souffrance et de la mort des autres. Et la chose la plus facile à faire est de tout mettre sur le dos de Poutine. Cela ressemble au gouvernement ukrainien qui, depuis 9 ans, commande des armes européennes et américaines pour tuer des civils et raser les villes du Donbass. Mais admettre qu’il est responsable de la mort des habitants du Donbass est effrayant, il est plus facile de dire que nous nous bombardons nous-mêmes. Ainsi, aux États-Unis, tous les problèmes ne sont pas dus à Poutine, mais à des politiciens avides de profits.

J’espère vraiment que les États-Unis se réveilleront et que les gens comprendront que la guerre n’est peut-être pas seulement en Ukraine ou en Europe. Elle peut venir à vous. On ne peut pas faire confiance à ceux qui trompent leurs citoyens et à un président d’un grand pays qui ne se reconnaît pas dans le miroir et qui parle à des fantômes. Je sais que vous, M. Carlson, ainsi que beaucoup de mes amis aux États-Unis, dites la vérité, parce que vous comprenez que le monde ne pourra pas survivre à la troisième guerre mondiale. Il n’est pas nécessaire d’aimer la Russie pour dire la vérité. Je vous souhaite, M. Carlson, une bonne continuation. Vous êtes authentique, c’est pourquoi vous êtes si redouté. Un jour, j’écrirai sûrement un roman sur vous et je parlerai des gens qui ne prêtent pas attention aux attaques et qui ont des problèmes personnels, continuez à dire la vérité. Qu’est-ce que la liberté ? La liberté, c’est quand une personne dit la vérité.

Faina Savenkova. Traduction par Christelle Néant pour Donbass-Insider

Commentaire de votre serviteur . Je sais très bien qu’on va me taxer de pro-Poutine mais ce conflit ukrainien est en réalité une guerre civile provoquée par les Etats-Unis soutenant un régime politique tout simplement exécrable, corrompu, nazi, raciste, génocidaire, qui rappelle les années les plus sombres du milieu du vingtième siècle. La question que l’on peut se poser, indépendamment de tout jugement, et la suivante : les Américains ne sont-ils pas depuis la défaite de l’Allemagne hitlérienne des sympathisants du nazisme en ayant protégé des milliers de dignitaires allemands « exfiltrés » quelques jours avant la fin du conflit ? Le fameux procès de Nuremberg mit en scène des personnalités secondaires, les plus dignes de servir les USA n’ont jamais été accusés des pires crimes commis contre l’humanité par le régime hitlérien. Il se passe aujourd’hui et depuis 2014 avec les encouragements de Victoria Nuland et le soutien financier massif de la Maison-Blanche des exactions immondes perpétrées par un régime ukrainien arborant des insignes nazis. Et cette situation n’a pas l’air de déranger l’intelligentzia américaine « bon chic-bon genre » qui soutient de facto ce régime corrompu. Plus de 30 % des riches terres arables ukrainiennes appartiennent à des fonds américains, est-ce là la motivation de l’administration américaine ? Défendre les intérêts financiers américains dans le plus pur mépris de la population ! Si tel est le cas les USA ont vraiment atteint un stade de décadence morale inquiétant car ils sont prêts à toutes sortes d’excès dans le même registre de la négation de la nature humaine … J’attends avec une certaine impatience la défaite des ukro-nazis et des forces des pays de l’OTAN, cela constituera une grande satisfaction pour votre serviteur ouvrant le monde entier à une ère nouvelle pour la liberté et la vraie démocratie dans tous les pays du monde.

Note . Faina Savenkova est une jeune ukrainienne russophone vivant dans le Donbass. Elle a écrit au Président Biden ainsi qu’au président français pour leur demander de ne plus livrer d’armes aux ukronazis qui utilisent ces armes pour massacrer sans discernement les civils qui ont la malchance de parler le russe et d’être des chrétiens orthodoxes considérés comme des sous-hommes par les pratiquants de la religion uniate ukrainophones. Cette jeune fille n’a connu que la guerre et les persécutions …